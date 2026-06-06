Deze verkoelende tip van tennissers kan je zomerdagen veranderen.

De zomer is officieel nog niet begonnen, maar de temperaturen breken nu al records. De thermometer schiet omhoog en zelfs met een paar laagjes minder voel je de hitte en ga je flink zweten. Om koel te blijven heb je waarschijnlijk al van alles geprobeerd: een ventilator, een vernevelaar, een handventilator… Maar tennissers hebben nog een veelbelovende techniek om hun lichaamstemperatuur tussen de sets te reguleren.

Een handdoek gevuld met ijsblokjes

Op dit moment zijn alle ogen gericht op de prestigieuze banen van Roland Garros, waar beslissende tenniswedstrijden worden gespeeld. Hoewel de finale grote sportieve prestaties en enkele spannende verrassingen in de ranglijst belooft, hebben de tennissterren zich moeten vermaken in een verzengende hitte die niet zou misstaan op het zuidelijk halfrond. De gravelbanen hebben de aanblik van dorre woestijnen.

Op de tribunes zwaaiden de toeschouwers, allemaal gekleed in wit en linnen, verwoed met waaiers in de hoop een aangenaam briesje te creëren. Ook op de banen moesten de spelers het ongewoon warme weer doorstaan, wat hun prestaties beïnvloedde. Blootgesteld aan de brandende zon, met een UV-index die hoog genoeg was om kebab te bakken en ijs te laten smelten, speelden ze hun wedstrijden onder extreme omstandigheden.

Tijdens korte pauzes dronken ze niet alleen water rechtstreeks uit de vriezer en droogden ze hun hoofd niet af met microvezeldoeken. Ze wikkelden een soort stoffen rol om hun schouders. Hun opluchting was duidelijk van hun gezichten af te lezen. Dit geïmproviseerde kussen was gevuld met bevroren ijsblokjes. Een prima noodoplossing als je geen airconditioning hebt en het bij jou thuis ijskoud is.

Hoe kan deze techniek thuis worden nagebootst?

Hoewel Roland Garros een exclusief sportevenement is dat een welgesteld publiek trekt, is deze koeltechniek die langs de zijlijn te zien is, gemakkelijk en tegen minimale kosten na te bootsen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Het wordt uitgevoerd met het absolute minimum: een voldoende lange handdoek, zoals een kleine handdoek, en een handvol ijsblokjes.

De methode is simpel, en content creator @ la.vanth geeft je een exclusieve demonstratie. Leg de handdoek plat neer, plaats ijsblokjes in het midden zoals je dat met de ingrediënten voor een burrito zou doen, en rol hem op. Bevestig lintjes om je ijskoude nekwarmer vast te maken. Leg hem ongeveer dertig minuten in de vriezer en geniet van deze ijzige omhelzing tijdens je vrije dagen of wanneer je thuiswerkt. Een effectieve methode wanneer je huis op een gigantische sauna lijkt.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Estelle Vanthier (@la.vanth)

De voordelen van deze koeltruc

Tijdens perioden van intense hitte kun je bijna hele dagen doorbrengen in de koelafdelingen van supermarkten en andere winkelcentra. In Frankrijk zitten volgens officiële cijfers 9 miljoen mensen vast in huizen die aanvoelen als benauwd en verstikkend heet. Zelfs met de luiken dicht en door om 5 uur 's ochtends op te staan voor frisse lucht, is je huis een oven. Je voelt je letterlijk als een plant in een kas, die langzaam vergist binnen je eigen muren.

Deze koeltechniek, die op de tennisbanen te zien is en door spelers als Djokovic wordt toegepast, is een briljant idee om de verzengende hitte van de komende jaren beter te kunnen doorstaan. Minder drastisch dan de beruchte koude douche, die artsen zelfs afraden, zorgt deze techniek ervoor dat het lichaam geleidelijk terugkeert naar zijn normale temperatuur. De handdoek fungeert als een zachte "barrière" om thermische schokken te voorkomen.

Deze techniek vervangt uiteraard niet de essentiële aanbevelingen tijdens perioden van intense hitte. Regelmatig water drinken, de ramen en deuren sluiten tijdens de heetste uren, 's ochtends vroeg ventileren en lichamelijke inspanning beperken blijven van belang.

Maar deze ijskoude nekwarmer heeft als voordeel dat hij voor iedereen toegankelijk is. Je hoeft niet te investeren in een energieverslindende airconditioner of geavanceerde, soms peperdure apparaten. Een handdoek, een paar ijsblokjes en een beetje planning zijn alles wat je nodig hebt om deze methode, die door topatleten wordt gebruikt, thuis na te bootsen. Genoeg om elke ronde te winnen tegen de verzengende hitte.