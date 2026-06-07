We doen het vaak zonder erbij na te denken, maar deze reflex kan onze tanden beschadigen.

Als je geen schaar bij de hand hebt en je vingers te vettig zijn om te gebruiken, gebruik je je tanden om verpakkingen te openen die anders als 'gemakkelijk te openen' bestempeld zouden moeten worden. Dit wilde, zelfs primitieve, gebaar mag dan wel opwindend zijn in films, maar in werkelijkheid is het veel minder aantrekkelijk.

Verpakkingen met je tanden openen is geen goed idee.

Je staat te popelen om die heerlijke, zure snoepjes in hun schattige vormpjes te proberen, of die nieuwe chips met tartiflette-smaak waar je al van watertandt sinds je ze kocht. Maar ja, de verpakking werkt tegen en, in tegenstelling tot wat er op de doos staat, is het een ware beproeving van geduld, of zelfs een puzzel die niet zou misstaan in een escape room. Je trekt eraan met je vingers tot je een nagel afscheurt en spierpijn krijgt, maar de verpakking heeft geen krasje. En in tegenstelling tot je vader, die nooit ergens heen ging zonder zijn kenmerkende zakmes, heb jij geen Zwitsers zakmes bij je. Dus, als laatste redmiddel, zet je je tanden in als een formidabel wapen en scheur je de zak open met één snelle beet.

Als je tandarts je zo zou zien, zou hij waarschijnlijk flauwvallen. Zelfs als je tanden zo scherp zijn als een keukenschaar, zijn het geen hoektanden. Zoals de website van Red Maple Dental aangeeft: "Bijten en scheuren in plastic met je tanden kan leiden tot afbrokkeling, breuken of scheuren van een of meer tanden." Deze gewoonte, die in romantische romans altijd op een nogal suggestieve manier wordt beschreven, kan je af en toe uit de problemen helpen. Maar het kan je glazuur, de beschermende laag van je tanden, beschadigen en je rechtstreeks naar de tandarts sturen – een plek die je al sinds je eerste gaatje behandeld wordt, probeert te vermijden.

Je loopt ook het risico jezelf te verwonden, vooral je tandvlees, dat bijzonder gevoelig is. Je tanden zijn geen gereedschap en ook geen noodoplossing. "Een barstje in het tandglazuur vormt een toegangspunt voor bacteriën om andere delen van de tand te bereiken, wat het risico op gaatjes en infecties aanzienlijk verhoogt", waarschuwt de tandartsenpraktijk Prisma Dentistes.

Verpakkingen, ware broedplaatsen voor microben.

Of het nu een zak cashewnoten is, overgebleven saus van je snelle fastfoodmaaltijd of oploskoffiecups van kantoor, ze hebben allemaal één ding gemeen: ze zijn bijna net zo vies als de wc-pot. Vergeet niet dat veel mensen ze aanraken voordat ze in jouw keuken of lunchbox belanden.

Ze gaan door verschillende handen, die niet altijd even schoon zijn, reizen over de lopende banden bij de kassa en belanden zelfs onderin je winkelwagen… Misschien zijn ze onderweg zelfs op de grond gevallen. En als je bedenkt dat meer dan 70% van de winkelwagens fecale bacteriën bevat, heb je geen microscoop nodig. Ondanks de huidige normen wordt deze verpakking niet gesteriliseerd. Daardoor bevat deze bacteriën die met het blote oog niet zichtbaar zijn, maar die in je lichaam wel degelijk een grote impact hebben. Naast het inslikken van microplastics, stel je jezelf ook bloot aan bijzonder virulente bacteriën zoals Escherichia coli.

Sauszakjes van fastfoodketens zijn het ergste voorbeeld.

Je hebt vast wel eens je tanden moeten gebruiken om een klein zakje ketchup of mayonaise van een fastfoodrestaurant open te maken. En je kunt maar beter een sterk immuunsysteem hebben om die ervaring ongeschonden te overleven. Deze mini-zakjes zullen je er vrijwel zeker voorgoed van weerhouden. Ten eerste hebben ze een vettige textuur, waardoor ze nog moeilijker open te maken zijn.

In de haast van het bestellen worden de bestellingen in papieren zakken gegooid en gaan ze door handen die niet altijd handschoenen dragen. Tijdens het klaarmaken van je bestelling raken de medewerkers bankbiljetten, munten en gebruikte dienbladen aan. Het spreekt voor zich dat het risico op besmetting daardoor hoger is.

Deze zakjes, vaak gemaakt van meerlaags plastic, zijn ontworpen om bestand te zijn tegen... soms iets te goed tegen menselijke kracht, maar niet per se tegen bacteriën. Verpakt in dozen, bewaard op kamertemperatuur en continu in een stroom van handelingen, verzamelen ze een behoorlijke hoeveelheid ongewenste microben. Het resultaat: door ze in je mond te stoppen om "tijd te besparen", verander je een simpele snack in een microbiologische loterij.

En als de verleiding echt te groot is, bedenk dan dit: je tanden zijn geen multifunctionele verpakkingsopeners. Ze hebben het al druk genoeg met het verwerken van maaltijden, snacks en suikerhoudende dranken, zonder dat ze ook nog eens de strijd moeten aangaan met hardnekkig plastic.