Deze vaak bekritiseerde gewoonte is in feite een vorm van meditatie.

Op een terrasje, in de metro of vanaf een bankje beoefenen we deze kunst voortdurend. Wanneer we niet aan onze telefoons gekluisterd zijn, scheppen we er een ondeugend genoegen in om de vreemden te observeren die met haastige passen langs ons heen lopen. We verzinnen zelfs levens voor hen, fantaseren over hun dagelijkse routines of raden naar hun beroep. Vanuit het perspectief van een buitenstaander lijkt dit simpele tijdverdrijf misschien misplaatst oordeel of roddel. Toch heeft deze beschouwende bezigheid, die vaak geassocieerd wordt met ouderdom of de meest beruchte fictieve schurken, iets heel rustgevends.

Het observeren van mensen is net zo nuttig als een yogasessie.

Soms wenden we onze blik af van onze telefoons om weer contact te maken met de realiteit om ons heen. Of we nu op het perron wachten op de volgende trein of nippen aan een matcha latte in een drukke straat, we zien de film zich voor onze ogen ontvouwen, en soms hebben we bijna een bak popcorn nodig om dit bijzonder aangename ritueel te begeleiden. Mensen observeren zoals James Bond achter zijn zonnebril is een universeel tijdverdrijf dat in elk vrij moment wordt beoefend.

Het is een vierdimensionaal spektakel dat zich gemakkelijk kan meten met de twijfelachtige video's van TikTok en de virtuele content die je tegenkomt tijdens het scrollen. Tijdens deze verkenning van recreatiegebieden zien we verliefde stelletjes hand in hand, groepen vrienden op fietsen waarvan de rammelende tassen wijzen op een avondje flink doorzakken, en zakenlieden in pakken die vanaf hun fietszadel over hun businessplannen buigen. We voelen een steek van medelijden met een vrouw van de leeftijd van onze grootmoeder die een groep duiven voert en glimlachen onnozel bij het zien van een klein meisje met mooie vlechtjes dat met al haar kracht paardenbloemen wegblaast.

Degenen die vanuit hun ooghoek in de gaten worden gehouden, hebben het gevoel dat ze van top tot teen worden bekeken en fantaseren spontaan over een roddelsessie zoals in tienerfilms. Toch gaat deze activiteit, waar ouderen de beste ambassadeurs van zijn, niet altijd gepaard met gefluister of spottend gelach. Het is een moment van loslaten, waarop de hersenen zich echt uitschakelen. "Mensen observeren is als mediteren met je ogen open", zegt klinisch psycholoog dr. Stephanie Steele-Wren in een interview met Bustle . Ze vervolgt: "Je stelt geen verwachtingen; je kijkt gewoon toe hoe de wereld aan je voorbijtrekt."

Hoe kunnen we van dit simpele gebaar een echte wellnessactiviteit maken?

Mensen observeren vanuit een comfortabele stoel, een gammele stoel of een vers gemaaid grassprietje is een veelal onderschatte spirituele oefening. Je hoeft niet in lotushouding op een schuimrubberen mat te zitten of je terug te trekken in een Tibetaans klooster om rust te ervaren. Dit ritueel, dat geen andere vaardigheid vereist dan je gedachten tot rust te brengen, verloopt vrijwel automatisch. Hoewel er geen juiste of foute manier is om voorbijgangers te observeren tijdens een lunchpauze of een zondags uitje, is het wel mogelijk om deze mentale wandeling te optimaliseren.

De expert geeft een aantal tips om van dit alledaagse moment een verkwikkende pauze te maken, een tijd voor reflectie. Ten eerste adviseert ze om een comfortabele plek te zoeken met een breed gezichtsveld: een café met een ingang aan de straatkant, een bankje bij de ingang van een park of de bar van een restaurant. Er moet voldoende afleiding zijn om te voorkomen dat je overweldigd wordt door opdringende gedachten. Laat je telefoon in je tas zitten om je te concentreren op het hier en nu.

Neem de tijd om je onder te dompelen in je omgeving. Bewegingen, blikken, houdingen of zelfs het tempo waarin mensen zich bewegen, kunnen eenvoudige aandachtspunten worden. Het is niet de bedoeling om conclusies te trekken of te interpreteren, maar om wat je waarneemt met nieuwsgierigheid en een open blik te verwelkomen. In plaats van te oordelen over de vrouw die loopt alsof ze uit The Devil Wears Prada komt, of de man in harembroek die wanhopig op zoek is naar een sigaret, observeer je gewoon. "In plaats van jezelf te dwingen 'je hoofd leeg te maken', laat je de wereld om je heen zijn werk doen. Dan hoef je alleen maar achterover te leunen en te observeren," legt de expert uit.

Om aan te tonen dat meditatie verschillende vormen kan aannemen.

In de populaire verbeelding wordt meditatie vaak gereduceerd tot het zitten in de lotushouding op een schuimrubberen mat, het inhaleren van wierook en het luisteren naar Tibetaanse klankschalen. Maar sereniteit komt niet alleen van een afspeellijst met de titel "Torrential Rain" of een houding die een demonstratie van flexibiliteit is. Hoewel het woord "meditatie" op sociale media beelden oproept van vrouwen die voor de zon buigen, hun chakra's stimuleren en zich uitrekken als kauwgom, zijn er in werkelijkheid talloze manieren om innerlijke rust te vinden. En dat hoeft niet per se te maken te hebben met zenfonteinen, Boeddhabeelden en het geluid van klokkenspellen.

"Veel mensen associëren meditatie met een paar uur stil op de grond zitten, zoals boeddhistische monniken doen," voegt Steele-Wren eraan toe. "Maar dat is slechts één vorm van meditatie van de vele," verzekert ze. Het observeren van mensen past perfect in deze benadering van welzijn. Deze bezigheid, die de monotone dagen van gepensioneerden vult en ons is bijgebracht door Gossip Girl, is vergelijkbaar met passieve meditatie.

In een wereld die verzadigd is met meldingen, content en constante eisen, wordt omhoogkijken bijna een daad van zacht verzet. Anderen observeren is ook, indirect, een manier om weer in contact te komen met jezelf: met je eigen ritme, je concentratievermogen, je manier om de wereld te ervaren zonder digitale filters. In dit gebaar schuilt een soort discrete, bijna onzichtbare, maar zeer reële aarding. Of je nu insecten in de natuur bekijkt of mensen gadeslaat die hun dagelijkse leven leiden, overal heerst een gevoel van kalmte.