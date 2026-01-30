Deze maandelijkse activiteit zou het welzijn van veel vrouwen kunnen verbeteren.

Gelukkige vrouwen hebben een geheim wapen tegen somberheid, en dat heet 'vrouwenliefde'. Als ze zich down of neerslachtig voelen, trakteren ze zichzelf niet op een dagje spa of een shopmarathon, maar op een flinke dosis vriendinnen. Volgens serieuze studies is samenkomen met vriendinnen een uitstekende therapie. Een recept voor goed gezelschap dat elke 22 dagen vernieuwd moet worden.

Meidenavondjes: een wellnessritueel dat door de wetenschap wordt erkend.

Wat als je beste antidepressivum de naam had van een WhatsApp-groep en de vorm van een scène uit een Gossip Girl-reünie? Wat als de oplossing voor je dagelijkse problemen te vinden was in een pyjamaparty vol roddels, haarkrulspelden en chocolade ? Je noodnummer wanneer alles misgaat of wanneer het leven te serieus wordt, is ongetwijfeld het mobiele nummer van je vriendinnen. Maar spraakberichten die klinken als podcasts en sentimentele brainstormsessies zijn geen vervanging voor een meidenavondje thuis. Je weet wel, zo'n avondje dat mannen misschien oubollig en saai vinden, maar dat wel werkt als een krachtig kalmeringsmiddel.

Of het nu gaat om een gezellig theemoment, een levendige karaokesessie , een informeel etentje thuis of een huidverzorgingsworkshop, meidenavonden voelen bijna essentieel aan als je je even niet zo lekker voelt. Je hebt je dosis zusterschap nodig, om weer contact te maken zoals de elite van de Upper East Side in de woonkamer van Blair Waldorf. En volgens onderzoek kunnen meidenavonden je dopaminegehalte zelfs weer aanvullen. Meer nog dan roddelgesprekken of verkooppraatjes over huizen, zijn ze net zo herstellend als een gongbad en meditatie.

Volgens een onderzoek van Talker Research uit 2011 zei 78% van de ondervraagde vrouwen dat ze elke 22 dagen een meidenavondje nodig hebben om op te laden. En uit ervaring weet je dat je na zo'n 'girl power'-avondje vrolijk, vol zelfvertrouwen en met een opgewekt humeur naar huis gaat. Weet dat dit niet zomaar een prettig 'gevoel' is. Meidenavondjes, die vaak als oppervlakkig en betekenisloos worden beschouwd, zijn juist een wondermiddel tegen somberheid.

Momenten van zusterschap net zo heilzaam als een therapiesessie.

Als ze de keuze hadden, zouden vrouwen liever met hun vriendinnen afspreken en om de beurt hun hart luchten terwijl ze naar "Who Run the World" luisteren, dan naar een romantisch diner bij kaarslicht gaan, zelfs een diner dat doet denken aan dat in La La Land. De cijfers spreken voor zich: 62% van de ondervraagden gaf aan dat ze een avondje uit met vriendinnen zouden verkiezen boven een romantisch diner met hun partner.

Bovendien laten meisjes zich helemaal gaan als ze met hun beste vriendinnen zijn. Sterker nog, 83% van de vrouwen geeft de voorkeur aan ongestructureerde gesprekken boven geplande activiteiten. Avondjes uit met vriendinnen, onvoorspelbaar en doorspekt met anekdotes die onschuldige oren niet zouden horen, zijn verrijkend, cathartisch, opwindend en bevredigend. Kortom, er zijn niet genoeg bijvoeglijke naamwoorden om de enorme voordelen ervan op te sommen. Het is een alles-in-één behandeling.

Een onderzoek uit 2022 , uitgevoerd door twee onderzoekers van de Universiteit van Santa Barbara in de Verenigde Staten, beschrijft deze avonden als een ontspanningsmoment, een toevluchtsoord tegen de chaos, een manier om stoom af te blazen. "Vrouwen zijn eerder geneigd elkaar in vertrouwen te nemen, hun emoties te delen en op elkaar te steunen in stressvolle tijden", wat leidt tot "aanzienlijke psychologische voordelen", zo blijkt uit het onderzoek. Dit alles dankzij de "zorg-en-vriendschapsstrategie" – met andere woorden, koesteren en een band opbouwen. Deze meidenavonden zijn net zo bevrijdend als het kapotslaan van spullen in een harige kamer en net zo rustgevend als het omarmen van bomen diep in het bos.

Moraal van het verhaal: je vrienden bellen is goed, maar ze in het echt zien is nog beter.

Soms is het organiseren van een meidenavondje een hele uitdaging. Tussen de ene die elke avond pottenbakles heeft, de andere die tot 22.00 uur in de sportschool rondhangt en de koningin van de groep die altijd overvol zit, is het lastig om ieders agenda op elkaar af te stemmen. Je moet praktisch een jaar van tevoren plannen om de juiste datum te vinden, terwijl je in je tienerjaren een codenaam nodig had om iedereen bij elkaar te krijgen.

Toch verdient wat je in het tijdperk van sms'jes en digitale één-op-één-gesprekken misschien als een optionele avond beschouwt, weer prioriteit te krijgen. We slaan een goed telefoongesprek van twee uur, waarin we in onze pyjama de wereld bespreken, niet af. Dramatische voicemailberichten, gefluisterde "wacht even, laat me je iets vertellen" onder de dekens, korte nabesprekingen tussen metrohaltes – dat alles is waardevol. Het bespaart dagen, verlicht angsten en houdt de verbinding levend. Maar laten we eerlijk zijn: niets vervangt het echte leven, de 3D-ervaring, de aanwezigheid die ruimte inneemt op de bank.

Je vrienden zien is een complete zintuiglijke ervaring. Het zijn hun gezichtsuitdrukkingen wanneer ze iemand beoordelen zonder een woord te zeggen. Het zijn de blikken die boekdelen spreken. Het is de energie die stroomt, de stiltes die niet ongemakkelijk zijn, de uitbarstingen van gelach die te luid en te intens zijn. Aan de telefoon praat je. In het echte leven woon je samen.

Bellen houdt de vlam brandend. Elkaar zien wakkert het vuur aan. Beide zijn belangrijk, maar samen lachen aan tafel is altijd beter dan een lachende emoji. Soms is het comfortabele bed van onze vrienden net zo uitnodigend als de bank van een therapeut.