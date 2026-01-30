Dit is een gebaar dat vrouwen na hun dertigste onderschatten (en dat het lichaam niet vergeet).

Na je dertigste hoor je vaak dat "je lichaam verandert" en dat je daar absoluut rekening mee moet houden. Wees gerust, je lichaam is al waardevol, sterk en verdient respect zoals het is. Als je ervoor kiest om te bewegen of te sporten, moet dat altijd voortkomen uit een verlangen – nooit uit een verplichting.

Het lichaam evolueert, maar het wordt niet "slechter".

Ja, de wetenschap toont aan dat vanaf ongeveer 30 jaar de spiermassa langzaam afneemt en de botdichtheid verandert, vooral bij vrouwen. Deze veranderingen betekenen echter niet dat je lichaam achteruitgaat, faalt of aan reparatie toe is. Het is gewoon in beweging, zoals het altijd al is geweest, en dat is een normaal onderdeel van het leven.

Jouw waarde, jouw schoonheid en jouw recht op een goed lichaam hangen niet af van je leeftijd, je spierkracht of je vermogen om gewichten te tillen. Sporten is geen straf, noch een schuld die je aan je lichaam moet aflossen. Het is, op zijn best, een mogelijk hulpmiddel voor welzijn – geen verplichting.

Spierversterking: een optie, geen vereiste.

Krachtraining, ook wel weerstandstraining genoemd, houdt in dat je gewichten (je eigen lichaamsgewicht, dumbbells, weerstandsbanden of apparaten) gebruikt om spieren en botten te stimuleren. Het wordt vaak aanbevolen na je 30e vanwege de voordelen voor de botgezondheid, energie en houding. Het is echter belangrijk om te onthouden: je hoeft niet te sporten om "gezond" te zijn, "goed ouder te worden" of "goed voor jezelf te zorgen". Je zorgt al goed voor jezelf door simpelweg te bestaan, door je leven op je eigen manier te leiden.

Als je ervoor kiest om krachttraining in je routine op te nemen , moet dat zijn omdat het je een goed gevoel geeft, je plezier geeft, je kalmeert of je een gevoel van kracht geeft – niet omdat je denkt dat je je lichaam moet 'onderhouden' om ergens recht op te hebben.

Wanneer bewegen een daad van liefde wordt, is er geen controle meer mogelijk.

Krachtraining kan, mits vrijwillig gekozen, een waardevolle bondgenoot in het dagelijks leven worden. Het kan bijdragen aan:

Om je stabieler, meer gegrond en zelfverzekerder te voelen in je bewegingen.

Verlicht bepaalde gewrichtsspanningen door verbeterde spierondersteuning.

Opnieuw contact maken met je lichaam op een andere manier, gebaseerd op kracht in plaats van beperking.

Deze voordelen zijn alleen waardevol als je ze beleeft met zachtheid, vriendelijkheid en respect voor je eigen grenzen. Er is geen hiërarchie tussen mensen die sporten en mensen die dat niet doen. Er is geen 'betere versie' van jezelf om naar te streven.

Als je het wilt proberen, doe het dan op jouw manier.

Als je uit nieuwsgierigheid of gewoon voor je plezier krachttraining wilt uitproberen, kun je dat doen zonder druk, zonder prestatiedoelen en zonder numerieke targets. De meest milde en duurzame benaderingen zijn bijvoorbeeld:

Twee tot drie sessies per week, of minder als dat beter uitkomt.

Eenvoudige oefeningen zoals squats, lunges, pull-ups met weerstandsbanden of aangepaste push-ups.

Begin met lichte gewichten, alleen als het goed aanvoelt, en bouw het eventueel op als je dat wilt.

Nogmaals, niets is verplicht. Je kunt er ook voor kiezen om te wandelen, te dansen, yoga te doen, te rusten of gewoon je lichaam te ervaren zonder het aan een programma te onderwerpen.

Je lichaam hoeft niets te bewijzen.

Het heersende discours rondom leeftijd en sport suggereert soms dat je na je dertigste "moet handelen voordat het te laat is". In werkelijkheid is het nooit te laat om in beweging te komen – en nooit te vroeg om respect voor jezelf te hebben. Je lichaam hoeft niet geoptimaliseerd te zijn om waardevol te zijn. Het is al waardevol, sterk en compleet.

Kortom, krachttraining kan een fantastische keuze zijn, maar ook weer niet. Wat er echt toe doet, is niet wat je voor je lichaam doet, maar hoe je ernaar kijkt, hoe je ertegen praat en hoe je erin leeft. Je lichaam is geen "project dat gerepareerd moet worden", het is een plek die je moet eren.