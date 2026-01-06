Een simpele gewoonte om aan te nemen voordat je de hele dag zittend werkt (en het is heerlijk).

Als je een zittend beroep hebt en bijna zeven uur achter elkaar aan je bureaustoel gekluisterd zit, lijdt je lichaam daar stilletjes onder. En een korte wandeling tijdens je lunchpauze zal de schade niet herstellen. Om je lichaam te ondersteunen en verdere belasting in deze zittende positie te voorkomen, kun je je koffie beter vervangen door een lekkere mok warme chocolademelk. Cacao is niet alleen heerlijk, maar ook een geweldige bondgenoot voor kantoorwerkers.

Cacao drinken vóór een dag zitten: een ongebruikelijke tip.

Een mok warme chocolademelk is over het algemeen gereserveerd voor knusse middagen onder een deken en regenachtige winterzondagen. Deze troostende drank, die onophoudelijk herinneringen oproept aan kindersnacks, wordt vaker geassocieerd met het piepje van Netflix dan met het getik van een toetsenbord. Toch zou je een blikje rauwe cacao in je bureaulade moeten bewaren en je dag beginnen met een heerlijke chocoladetraktatie. Deze drank is als een toverdrank, vooral als je van 's ochtends tot 's avonds stilzit achter de computer. Het is veel veelbelovender (en lekkerder) dan het waterige spul dat je op je werk krijgt.

In Frankrijk combineert meer dan een derde van de volwassenen een hoge mate van zittend gedrag met onvoldoende lichaamsbeweging. Uw werk kan u dwingen tot een passieve houding: voeten plat op de grond en benen vastgeplakt aan de stoel. Alleen de spieren in uw vingers worden constant getraind. Het probleem is dat uw lichaam daar niet goed tegen kan. Hart- en vaatziekten, diabetes type 2, kanker, obesitas, aandoeningen aan het bewegingsapparaat en gevolgen voor de geestelijke gezondheid – volksgezondheidsorganisaties zijn zich duidelijk over dit probleem.

Natuurlijk vervangt cacao niet de tienduizend dagelijkse stappen of de training die de dagelijkse sleur doorbreekt. Dit troostende poeder helpt het lichaam echter wel actief, vooral wanneer het een zittend leven leidt. Dat is de prettige conclusie van een recent onderzoek dat is gepubliceerd in The Journal of Psychology .

Verbeterde bloedsomloop voor langdurig comfort.

Voor hun onderzoek rekruteerden de onderzoekers 40 mannen, allen in uitstekende gezondheid en topconditie. Voordat ze aan een zittende werksessie begonnen, dronken ze allemaal een cacaodrankje – niet het soort dat je je misschien herinnert uit je kindertijd. Een authentiek drankje, onbewerkt door chemische processen.

Om hun theorie te bevestigen, observeerden ze de functie van de bloedvaten van de deelnemers, en jawel! Na twee uur zitten werd bij alle deelnemers een afname van de vasculaire functie waargenomen, ongeacht hun fysieke conditie. Het drinken van een drankje met weinig flavanolen leidde ook tot een afname van deze functie, terwijl een drankje rijk aan flavanolen de vasculaire functie gedurende de hele zitperiode op het oorspronkelijke niveau hield, waarbij de metingen stabiel bleven of zelfs licht toenamen. Met andere woorden: echte warme chocolademelk, een ware flavonolenbom, ondersteunt de vasculaire gezondheid tijdens langdurig zitten.

De warme chocolademelk die onze grootmoeders vroeger maakten, met karakter en smaak, is niet alleen een ontspannend drankje. Het is een "elixir van de jeugd" en ook een geweldige oppepper voor wie behoefte heeft aan mentale stimulatie. De flavonoïden in cacao bevorderen de bloedtoevoer naar de hersenen, wat zorgt voor verhoogde alertheid en een helderdere geest. Nog een reden om te genieten van dit eenvoudige en troostende drankje.

Deze voedingsmiddelen zijn ook gunstig voor mensen die veel zitten.

Het drinken van warme chocolademelk in een open kantoorruimte is niet kinderachtig. Nee, het is een verantwoordelijke geste, een moment van welzijn dat slechts een mok verwijderd is. Liefhebbers van matcha latte en koffieverslaafden zullen het daar misschien niet mee eens zijn. In de details van het onderzoek vermelden de onderzoekers dat ze 150 mg epicatechine hebben gebruikt, een type flavonol.

Om van deze voordelen te genieten bij uw kopje thee, kunt u er ook een flinke handvol rode bessen of een grote appel aan toevoegen. En voor de afwisseling, om een overdosis cacao te voorkomen, kunt u groene thee drinken, die ook flavonolen bevat.

Cacaopoeder is niet alleen bedoeld om je smaakpapillen te verwarmen in hartje winter en je chocoladebehoefte op een gezonde manier te stillen. Het is ook een geweldige vriend voor iedereen die thuiswerkt. Van een babyflesje met Disney-thema tot een mok met de tekst "werknemer van het jaar", een lepeltje is al genoeg.