Search here...

Een simpele gewoonte om aan te nemen voordat je de hele dag zittend werkt (en het is heerlijk).

Welzijn
Émilie Laurent
boire chocolat chaud bon travail sédentaire
Freepik

Als je een zittend beroep hebt en bijna zeven uur achter elkaar aan je bureaustoel gekluisterd zit, lijdt je lichaam daar stilletjes onder. En een korte wandeling tijdens je lunchpauze zal de schade niet herstellen. Om je lichaam te ondersteunen en verdere belasting in deze zittende positie te voorkomen, kun je je koffie beter vervangen door een lekkere mok warme chocolademelk. Cacao is niet alleen heerlijk, maar ook een geweldige bondgenoot voor kantoorwerkers.

Cacao drinken vóór een dag zitten: een ongebruikelijke tip.

Een mok warme chocolademelk is over het algemeen gereserveerd voor knusse middagen onder een deken en regenachtige winterzondagen. Deze troostende drank, die onophoudelijk herinneringen oproept aan kindersnacks, wordt vaker geassocieerd met het piepje van Netflix dan met het getik van een toetsenbord. Toch zou je een blikje rauwe cacao in je bureaulade moeten bewaren en je dag beginnen met een heerlijke chocoladetraktatie. Deze drank is als een toverdrank, vooral als je van 's ochtends tot 's avonds stilzit achter de computer. Het is veel veelbelovender (en lekkerder) dan het waterige spul dat je op je werk krijgt.

In Frankrijk combineert meer dan een derde van de volwassenen een hoge mate van zittend gedrag met onvoldoende lichaamsbeweging. Uw werk kan u dwingen tot een passieve houding: voeten plat op de grond en benen vastgeplakt aan de stoel. Alleen de spieren in uw vingers worden constant getraind. Het probleem is dat uw lichaam daar niet goed tegen kan. Hart- en vaatziekten, diabetes type 2, kanker, obesitas, aandoeningen aan het bewegingsapparaat en gevolgen voor de geestelijke gezondheid – volksgezondheidsorganisaties zijn zich duidelijk over dit probleem.

Natuurlijk vervangt cacao niet de tienduizend dagelijkse stappen of de training die de dagelijkse sleur doorbreekt. Dit troostende poeder helpt het lichaam echter wel actief, vooral wanneer het een zittend leven leidt. Dat is de prettige conclusie van een recent onderzoek dat is gepubliceerd in The Journal of Psychology .

Verbeterde bloedsomloop voor langdurig comfort.

Voor hun onderzoek rekruteerden de onderzoekers 40 mannen, allen in uitstekende gezondheid en topconditie. Voordat ze aan een zittende werksessie begonnen, dronken ze allemaal een cacaodrankje – niet het soort dat je je misschien herinnert uit je kindertijd. Een authentiek drankje, onbewerkt door chemische processen.

Om hun theorie te bevestigen, observeerden ze de functie van de bloedvaten van de deelnemers, en jawel! Na twee uur zitten werd bij alle deelnemers een afname van de vasculaire functie waargenomen, ongeacht hun fysieke conditie. Het drinken van een drankje met weinig flavanolen leidde ook tot een afname van deze functie, terwijl een drankje rijk aan flavanolen de vasculaire functie gedurende de hele zitperiode op het oorspronkelijke niveau hield, waarbij de metingen stabiel bleven of zelfs licht toenamen. Met andere woorden: echte warme chocolademelk, een ware flavonolenbom, ondersteunt de vasculaire gezondheid tijdens langdurig zitten.

De warme chocolademelk die onze grootmoeders vroeger maakten, met karakter en smaak, is niet alleen een ontspannend drankje. Het is een "elixir van de jeugd" en ook een geweldige oppepper voor wie behoefte heeft aan mentale stimulatie. De flavonoïden in cacao bevorderen de bloedtoevoer naar de hersenen, wat zorgt voor verhoogde alertheid en een helderdere geest. Nog een reden om te genieten van dit eenvoudige en troostende drankje.

Deze voedingsmiddelen zijn ook gunstig voor mensen die veel zitten.

Het drinken van warme chocolademelk in een open kantoorruimte is niet kinderachtig. Nee, het is een verantwoordelijke geste, een moment van welzijn dat slechts een mok verwijderd is. Liefhebbers van matcha latte en koffieverslaafden zullen het daar misschien niet mee eens zijn. In de details van het onderzoek vermelden de onderzoekers dat ze 150 mg epicatechine hebben gebruikt, een type flavonol.

Om van deze voordelen te genieten bij uw kopje thee, kunt u er ook een flinke handvol rode bessen of een grote appel aan toevoegen. En voor de afwisseling, om een overdosis cacao te voorkomen, kunt u groene thee drinken, die ook flavonolen bevat.

Cacaopoeder is niet alleen bedoeld om je smaakpapillen te verwarmen in hartje winter en je chocoladebehoefte op een gezonde manier te stillen. Het is ook een geweldige vriend voor iedereen die thuiswerkt. Van een babyflesje met Disney-thema tot een mok met de tekst "werknemer van het jaar", een lepeltje is al genoeg.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Als woordenkunstenaar jongleer ik dagelijks met stijlmiddelen en perfectioneer ik de kunst van feministische grappen. In mijn artikelen biedt mijn licht romantische schrijfstijl je een aantal werkelijk boeiende verrassingen. Ik geniet ervan complexe kwesties te ontrafelen, als een moderne Sherlock Holmes. Genderminderheden, gelijkheid, lichaamsdiversiteit... Als journalist op het scherpst van de snede duik ik hals over kop in onderwerpen die debat aanwakkeren. Als workaholic wordt mijn toetsenbord vaak op de proef gesteld.
Article précédent
Waarom je nooit heet kraanwater moet gebruiken om te drinken of te koken

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Waarom je nooit heet kraanwater moet gebruiken om te drinken of te koken

Snel, gemakkelijk en verleidelijk: warm kraanwater geeft de indruk dat je tijd bespaart in de keuken. Achter dit...

"Hyperbeschikbaarheidssyndroom": Wanneer "ja" zeggen een reflex en een last wordt.

Je herkent dit gevoel vast wel: je agenda puilt uit, je telefoon trilt constant en ondanks je uitputting...

Denk je dat je het buitenbeentje van je familie bent? Deze therapeut legt de signalen uit.

Je een buitenstaander voelen binnen je eigen familie kan je het gevoel geven dat je het beruchte 'zwarte...

Volgens onderzoekers heb je zoveel vakanties per jaar nodig om een depressie te voorkomen.

Wie heeft er niet eens een golf van welzijn ervaren in de eerste paar dagen na het werk?...

Voelt u zich uitgeput? Deze slaapstoornis zou de oorzaak kunnen zijn.

Heb je het gevoel dat je 's nachts naar het plafond staart, ook al geeft je wekker aan...

Vanaf 65 jaar lijken vrouwen een onverwacht gezondheidsvoordeel te hebben ten opzichte van mannen.

Als het gaat om gezondheid en levensverwachting, worden vrouwen en mannen vaak met elkaar vergeleken. En terecht: biologische,...

© 2025 The Body Optimist