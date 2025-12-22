Vergeet de witte jurk: dit is de kleur waar bruiden nu van dromen.

Smetteloos wit is niet langer de dominante kleur voor trouwjurken. Hoewel vrouwen decennialang deze kledingtraditie volgden uit respect voor hun voorouders, streven ze nu naar meer individualiteit. In een tijd waarin gigantische mozzarellaballen de traditionele bruidstaarten vervangen en stellen elkaar het jawoord geven in joggingbroeken, is het geen verrassing dat trouwjurken in warme tinten te zien zijn. En dit jaar is die kleur bruin.

"Mokkamousse", de nieuwe kleur van de liefde

Bruidsmeisjes zijn niet langer de enigen die kleur mogen dragen. Aanstaande bruiden kiezen ook voor gekleurde jurken voor de ceremonie, waarmee ze op elegante wijze de volledig witte regel doorbreken. In deze catalogi, die de indruk wekken van Assepoester, richten ze hun blik op jurken die ooit verboden waren – jurken die onze grootmoeders niet zouden hebben durven dragen uit angst om als rebels of losbandig te worden beschouwd.

Waar bruiden een paar jaar geleden nog kleur toevoegden in subtiele details, zoals een rustiek boeket , haaraccessoires of de bandjes van schoenen, nemen ze tegenwoordig geen genoegen meer met slechts een paar accenten. Ze zoeken jurken die beter bij hun smaak passen, die uitzonderlijk zijn en hun stijl weerspiegelen. De witte jurk en de crèmekleurige varianten daarvan zijn niet langer de enige optie voor bruiden, die de grenzen van het kleurenspectrum graag opzoeken.

In deze moderne tijd, waarin vrouwen in nette pantalons of glinsterende sneakers naar het altaar lopen, worden de dresscodes steeds losser. Pinterest, een ware schatkamer aan inspiratie, heeft een bijzondere voorliefde voor het bruine kleurenpalet opgemerkt. Eén kleur duikt steeds weer op in borden met de titel "droomoutfit voor mijn bruiloft", en tot ieders verbazing is het geen nude. Het is chocoladebruin, een heerlijk rijke tint die ook is uitgeroepen tot Pantone-kleur van het jaar.

Waarom is deze kleur zo aantrekkelijk voor aanstaande bruiden?

In schril contrast met smetteloos wit, roept chocoladebruin elegantie en minimalistische verfijning op. Deze tint, die vaak te zien is op hoekige blazers en gedrapeerde jurken, siert ook het lijfje van de bruid. Chocoladebruin fungeert als een esthetisch verbindend element voor de bruidsmeisjes en is een belangrijke kleurkeuze in de decoratie.

Warm, visueel aantrekkelijk en onmiskenbaar chic: deze kleur heeft karakter. Hij roept de rijkdom van chocolade en de volle smaak van koffie op. Hij voldoet niet aan de standaarden, maar is ook niet oneerbiedig of provocerend. Deze chocoladebruine tint, die it girls liever "Mocha Mousse" noemen, is bovendien eigentijds. Het is een kleur die stevig geworteld is in zijn tijd.

Met een stijging van 451% in zoekopdrachten naar bruiloften met een chocoladethema, een stijging van 438% voor bruine bruidsmeisjesjurken en een stijging van 551% voor bruiloften met een mokkathema, zien bruiden het leven door een roze bril in plaats van een roze. Wit, ooit bijna verplicht op deze huidskleur, is niet langer de enige kleur die past.

De meest gewilde trouwjurkstijlen

Hoewel chocoladebruin de nieuwste modetrend is voor aanstaande bruiden, vaak gecombineerd met met parels bezette sluiers, oogst het in bepaalde ontwerpen meer bewondering. Vergeet de tweekleurige jurk die doet denken aan de vanille-chocolade-ijsjes van de zomer en verdrijf de onaangename herinnering aan de bruine organza jurk met een nepbloem op de rok.

Naarmate 2026 dichterbij komt, worden trouwjurken steeds etherischer, toegankelijker en verfijnder. Bruiden kiezen voor onvergetelijke jurken, maar ook voor jurken die ze na de ceremonie kunnen dragen. Chocoladebruin is een dominante kleur, die terugkomt in ontwerpen versierd met veren, met hoge splitten of gemaakt van geborduurd kant. Moeiteloze elegantie is het sleutelwoord van het jaar.

Op hun trouwdag kiezen vrouwen hun jurk vaak op basis van familie en vrienden, roddels en tradities. Ze staan onder druk om te kiezen tussen tule en chiffon. Door voor chocoladebruin te kiezen, nemen ze de controle terug en creëren ze hun eigen traditie. Ze doen wat ze zichzelf de rest van het jaar verbieden: ze kiezen vrij hun outfit.