"Alpenscheiding": de nieuwe relatietrend die internetgebruikers zorgen baart.

Een date midden in de natuur, frisse lucht, adembenemende uitzichten… en dan plotseling, verlatenheid. De term "alpine divorce" (alpiene scheiding) gaat viraal op sociale media en zorgt voor veel bezorgdheid. Achter deze virale term schuilt een praktijk die even verontrustend als onthullend is en veel diepere, giftige dynamieken blootlegt.

Een uitdrukking die zijn oorsprong vindt in de literatuur en nieuw leven is ingeblazen door TikTok.

De term "alpine divorce" vindt zijn oorsprong in het korte verhaal "An Alpine Divorce" van de schrijver Robert Barr uit de 19e eeuw. In dit verhaal probeert een man zijn vrouw kwijt te raken tijdens een bergwandeling. Een duister verhaal... dat vandaag de dag onverwacht relevant is.

Het was op TikTok dat de uitdrukking onlangs een enorme vlucht nam. Een video die meer dan 19 miljoen keer bekeken is, toont een jonge vrouw alleen in de natuur. De tekst die eroverheen is geplaatst luidt: "POV: Je gaat met hem wandelen in de bergen, hij laat je alleen achter en je realiseert je dat hij nooit van je heeft gehouden." Binnen enkele uren stroomden de reacties binnen. Paniek, shock, woede: de reacties stonden vol met huiveringwekkende verhalen. De ophef ging verder dan louter fictie en bracht een realiteit aan het licht die sommige vrouwen naar eigen zeggen hebben meegemaakt.

Wanneer de date in een nachtmerrie verandert

Onder de virale video deelden talloze internetgebruikers hun ervaringen. Een vrouw vertelde hoe ze midden in een wandeling door haar partner in de steek werd gelaten, waarna ze een vriendelijke vreemdeling tegenkwam die haar hielp thuis te komen. Een ander beschreef hoe ze twee uur lang alleen door het bos liep nadat haar partner haar had achtergelaten. Deze verhalen hebben één ding gemeen: het gevoel van verlatenheid in een geïsoleerde omgeving. Dicht bos, steile bergen, geen mobiel bereik, wilde dieren... de idyllische omgeving wordt plotseling beklemmend.

Naast het fysieke gevaar is het vooral het symbolische geweld dat opvalt. Iemand alleen achterlaten in de wildernis is een machtsuitoefening, een oplegging van dominantie, een manipulatie van angst. Deze daad is allesbehalve onschuldig. Het maakt deel uit van patronen van controle en vernedering die doen denken aan bepaalde vormen van huiselijk geweld.

Een trend die een dieperliggende onrust aan het licht brengt.

Hoewel de term 'alpiene scheiding' door zijn dramatische connotatie voor sommigen amusant kan klinken, wijst hij in werkelijkheid op een ernstig probleem. Een alpiene scheiding vindt plaats in een context van relaties die nog steeds gekenmerkt worden door seksistische en patriarchale dynamieken. Sterker nog, het zijn vrouwen die aangeven door een mannelijke partner in de steek te zijn gelaten. Deze asymmetrie is verontrustend. Het weerspiegelt een cultuur waarin het in gevaar brengen, het bagatelliseren van angsten en een gebrek aan empathie voor vrouwen soms als normaal worden beschouwd.

Je partner in de wildernis achterlaten is geen grap. Het is een vorm van mishandeling. Een manier om iedereen eraan te herinneren wie de baas is. Achter de ophef schuilt een realiteit: sommige vormen van huiselijk geweld uiten zich in dramatische gebaren, bedoeld om de ander psychologisch te beschadigen. Je verdient een partner die je veiligheid, je tempo en je integriteit respecteert. Je lichaam, je aanwezigheid en je vertrouwen mogen nooit gebruikt worden als proeftuin of middel tot dominantie.

Hoe blijf je veilig?

Gezien deze zorgwekkende trend herinneren specialisten ons aan een aantal voorzorgsmaatregelen.

Als je een wandel- of kampeertocht plant, kies dan voor korte, veelgebruikte routes in de buurt van bewoonde gebieden.

Zorg ervoor dat je telefoon opgeladen is, laat een dierbare weten welke route je loopt en let goed op waarschuwingssignalen. Een partner die je grenzen negeert, je kleineert of je behoeften minimaliseert, toont al een zorgwekkend gebrek aan empathie. Isolatie zal dit gedrag alleen maar versterken.

Als je zo'n traumatische ervaring hebt gehad, kan professionele hulp je helpen je gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen te herstellen. Er is geen schaamte in het vragen om hulp.

Kortom, de scheiding in de Alpen is niet zomaar een virale anekdote. Een date of een wandeling als stel hoort een moment van samenzijn, plezier en wederzijds respect te zijn. Nooit een beproeving, nooit een test, nooit een risico.