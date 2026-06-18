"Kogelvis": de nieuwe giftige houding die alleenstaanden zorgen baart

Je dacht dat je iemand had gevonden met wie je een perfecte klik had. De gesprekken verliepen soepel, er ontstond een band… en toen, zonder waarschuwing, trok de ander zich terug. Dit steeds vaker voorkomende gedrag heeft een naam: de "kogelvis". Een neiging in relaties die even intrigerend als verontrustend is.

Wanneer rente plotseling een probleem wordt

Geïnspireerd door de beroemde kogelvis die zichzelf opblaast bij gevaar, beschrijft 'kogelvissen' een paradoxaal gedrag: iemand trekt zich terug precies wanneer een relatie serieus begint te worden. Aanvankelijk lijkt alles veelbelovend. Maar naarmate de band hechter wordt, worden berichten minder frequent, signalen tegenstrijdig en maakt nabijheid plaats voor afstand. Voor de ander kan deze plotselinge verandering van houding bijzonder verwarrend zijn.

Een verdedigende reactie in plaats van een afwijzing.

In tegenstelling tot wat men zou denken, wordt dit gedrag niet per se ingegeven door de wens om pijn te veroorzaken. Specialisten in de relatiepsychologie zien het eerder als een zelfbeschermingsmechanisme. Sommige mensen ervaren emotionele intimiteit als een vorm van kwetsbaarheid. Wanneer de band dieper wordt, proberen ze onbewust de controle terug te winnen door afstand te creëren. Daardoor vluchten ze weg van een relatie die ze juist hadden willen opbouwen.

Waarom intimiteit eng kan zijn

De paradox van de "kogelvis" is als volgt: deze individuen verlangen vaak naar een echte verbinding, maar hun perceptie van emotionele nabijheid verschilt. Waar sommigen troost vinden in een vaste relatie, ervaren anderen druk of een verlies van vrijheid. Dit gevoel leidt ertoe dat ze zichzelf beschermen door minder beschikbaar te zijn, soms zonder zelfs te begrijpen wat hen daartoe motiveert.

De rol van vermijdende hechtingsstijl

Psychologen associëren dit gedrag vaak met een vermijdende hechtingsstijl. Mensen met deze stijl hechten doorgaans veel waarde aan hun onafhankelijkheid en kunnen emotionele nabijheid als een bedreiging voor hun autonomie ervaren. Om hun gevoel van veiligheid te herwinnen, trekken ze zich terug, worden ze kritischer of creëren ze verwarring binnen de relatie. Deze reflex kan helaas veelbelovende relaties saboteren.

Een houding die versterkt wordt door datingapps.

De context van modern daten kan ook bijdragen aan dit fenomeen. Datingapps bieden toegang tot een veelheid aan profielen, waardoor de indruk ontstaat dat er altijd een nieuwe kans is. Bij het minste of geringste teken van emotioneel ongemak geven sommige mensen er de voorkeur aan om verder te gaan in plaats van de relatie diepgaand te onderzoeken. Deze manier van emotioneel afhaken houdt een cyclus in stand waarin connecties vaak oppervlakkig blijven.

Moeten we het echt over toxiciteit hebben?

De term 'toxisch' is onderwerp van discussie. Hoewel de gevolgen pijnlijk kunnen zijn – gevoelens van afwijzing, verlies van zelfvertrouwen of twijfel aan de eigenwaarde – wijzen experts erop dat het vaak een diepgeworteld afweermechanisme is in plaats van een 'opzettelijke intentie om schade toe te brengen'. Het begrijpen van deze nuance neemt het lijden niet weg, maar het maakt wel een betere interpretatie van de situatie mogelijk.

Hoe moet je reageren op een kogelvis?

Als je dit gedrag tegenkomt, onthoud dan allereerst dat deze terugtrekking jouw waarde niet bepaalt. Het weerspiegelt eerder de emotionele problemen van de ander dan jouw kwaliteiten of aantrekkelijkheid. Vermijd ook om te compenseren door de ander te overladen met aandacht of extra je best te doen. En vergeet ten slotte niet je eigen grenzen te respecteren: een evenwichtige relatie vereist wederzijdse betrokkenheid.

Het fenomeen van de "kogelvis" benadrukt daarmee een complexe realiteit van zogenaamde moderne relaties: het is mogelijk om naar liefde te verlangen en tegelijkertijd de gevolgen ervan te vrezen . Achter dit soms kwetsende gedrag schuilen vaak beschermingsmechanismen die het verdienen om begrepen te worden, hoewel ze niet te verontschuldigen zijn wanneer ze een relatie belemmeren om te bloeien.