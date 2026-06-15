In een monumentale abdij zorgde deze ceremonie, omringd door duizenden bloemen, voor een ware sensatie.

Een buitengewone ceremonie vond plaats in het hart van een van de meest iconische monumenten van Frankrijk. Op 1 juni 2026 was de abdij van Mont-Saint-Michel het toneel van een spectaculair evenement, georganiseerd door het Chinese model Ming Xi en ondernemer Mario Ho, in een sprookjesachtige omgeving.

Een spectaculaire ceremonie in Mont-Saint-Michel.

Op 1 juni 2026 vormde de abdij van Mont-Saint-Michel, een juweel van het Franse erfgoed en sinds 1979 een UNESCO-werelderfgoedlocatie, het decor voor een zeldzaam en weelderig evenement. Het Chinese model Ming Xi en haar echtgenoot, ondernemer Mario Ho, vierden er een ceremonie, waarvan de beelden al snel viraal gingen op sociale media. De foto's, gedeeld op het Instagram-account van het supermodel, tonen een spectaculaire, bijna sprookjesachtige setting: luxueuze decoraties, een groot aantal prestigieuze gasten en een architectonische omgeving die nergens anders ter wereld te vinden is.

Duizenden bloemen voor een dromerige sfeer.

Het meest opvallende detail in de foto's zijn de bloemstukken, een waar kenmerk van het evenement. Een tentoonstelling van duizenden bloemen transformeerde het interieur van de abdij in een dromerige tuin, wat een bijna surrealistische indruk achterliet. Zozeer zelfs dat sommige internetgebruikers zich bij het zien van de foto's afvroegen of ze door kunstmatige intelligentie waren gegenereerd. Deze bloemenpracht oogstte direct bewondering van liefhebbers van exclusieve evenementen wereldwijd.

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Een "privatisering voor filantropische doeleinden", geen officieel huwelijk.

Hoewel de beelden een verbintenis suggereren, wijst de instelling die de locatie beheert de term 'huwelijk' uitdrukkelijk af. Het Centre des Monuments Nationaux (CMN), dat de abdij beheert, wilde de situatie publiekelijk verduidelijken: volgens hen ging het om een 'privatisering voor een privé-evenement', waardoor de abdij de hele dag van 1 juni voor het publiek gesloten moest blijven.

Het CMN verduidelijkt dat deze privatisering werd verleend "aan een genereuze weldoener" en dat het een betaalde huur betrof die bijdroeg aan het onderhoud van de abdij en de 110 monumenten die beheerd worden door het Centre des Monuments Nationaux. De instelling benadrukt tevens: "Het was geen religieuze ceremonie."

Een stel dat al sinds 2019 wettelijk getrouwd is.

Hoewel het officiële karakter van de gebeurtenis enigszins beperkt bleef, is het belangrijk om te benadrukken dat Ming Xi en Mario Ho die dag niet officieel in het huwelijksbootje stapten. Het stel, dat sinds 2017 een relatie heeft, was in 2019 al in het huwelijksbootje gestapt. De ceremonie in Mont-Saint-Michel was daarom meer symbolisch en persoonlijk dan juridisch bindend. Ming Xi benadrukte dit door de foto's te delen op haar sociale media-accounts, waar ze meer dan twee miljoen volgers heeft.

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Ming Xi en Mario Ho, twee prominente Aziatische figuren

Ming Xi is een ware ster in Azië. Ze studeerde mode aan de Donghua Universiteit in Shanghai en maakte in 2009 naam in de mode-industrie dankzij de Elite Model Look-competitie, waar ze de derde plaats behaalde. Sindsdien heeft ze op de catwalk gelopen voor de grootste modehuizen, van Givenchy tot Balmain, en was ze in 2015 het gezicht van het parfum Flower by Kenzo en een Victoria's Secret Angel.

Naast hem staat Mario Ho, een lid van de befaamde Ho-familie uit Macau, een van de meest invloedrijke families in de regio. Naast deze afkomst heeft hij zich ontpopt tot een succesvol ondernemer in diverse sectoren, waaronder e-sport. Het echtpaar behoort daarmee tot de meest prominente en rijkste personen in Hongkong en het Chinese vasteland.

Een weloverwogen gehechtheid aan Normandië

De keuze voor Mont-Saint-Michel was niet onbelangrijk voor het paar, dat een speciale band heeft met Normandië. Ming Xi vertelde een modeblad dat ze het bijzonder prettig vond om in Deauville te dineren, dat ze "de geboorteplaats van Chanel" noemt. "Dat maakte de keuze nog symbolischer", legde ze uit. Op hun Instagram-account hadden ze bijna een jaar eerder ook al foto's gedeeld van een winteruitje naar Mont-Saint-Michel, genomen bij zonsondergang.

Te midden van duizenden bloemen, een perfecte setting en zorgvuldig geselecteerde gasten, zal de ceremonie die Ming Xi en Mario Ho in Mont-Saint-Michel organiseerden, ongetwijfeld een van de meest bijzondere privé-evenementen van 2026 blijven. Hoewel de instelling de term 'huwelijk' afwijst en liever spreekt van een 'patronage-operatie', blijven de beelden wereldwijd circuleren en transformeren ze de duizend jaar oude abdij tot het decor van een hedendaags sprookje.