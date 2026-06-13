6 gouden regels om ruzies tussen partners onderweg tijdens je vakantie te voorkomen

Misschien tel je de dagen af naar de zomervakantie zoals kinderen voor Kerstmis. Als je een roadtrip met je partner hebt gepland, dreigt deze vakantie, bedoeld om jullie band te versterken en de betekenis van ontspanning te herontdekken, al binnen de eerste kilometers uit te lopen op een afrekening. Misverstanden over de route, kritiek op het rijgedrag, klachten over de muziekkeuze – ruzies worden een terugkerend thema in de auto. Toch kan de reis zelf ook vol tederheid zijn.

Wijs duidelijke rollen toe vóór vertrek.

In tegenstelling tot het idyllische beeld dat in romantische komedies wordt geschetst, is een roadtrip tijdens de vakantie geen vrolijke karaokesessie of een mierzoete musical. De ruzies beginnen in de kofferbak als de koffers er niet goed in passen. Ze gaan verder voor het dashboard wanneer de passagier besluit rijinstructeur te spelen. En ze escaleren nog verder in files, waar stellen elkaar, in plaats van geduldig te wachten, ervan beschuldigen de verkeerde route te hebben genomen.

Volgens een Brits onderzoek onder 2000 deelnemers had 70% van de respondenten minstens één keer per maand ruzie in de auto. En een derde van de bestuurders beschouwde hun partner als de meest prikkelbare passagier op de voorstoel, aldus een ander onderzoek.

Het moet gezegd worden dat de bijrijder soms zijn of haar rol iets te serieus neemt en elke beweging nauwlettend in de gaten houdt, waardoor de partner het gevoel krijgt dat hij of zij opnieuw rijexamen moet doen. Ze trappen hard op de rem, alsof ze willen zeggen: "Je moet remmen", ze bekritiseren de ander omdat die te hard of te langzaam rijdt, en ze geven advies dat soms klinkt als een moraliserende preek. Om ruzies tussen partners op vakantie te voorkomen, is het het beste om ruim voor vertrek specifieke taken aan ieder van hen toe te wijzen. De een rijdt, de ander regelt de navigatie, de muziek of de reserveringen. Iedereen weet wat hij of zij moet doen.

Neem regelmatig pauzes.

Het is een universele regel, en die geldt niet alleen voor stellen die elkaar niet kunnen uitstaan. Verkeersveiligheidsorganisaties herinneren ons er elk jaar aan: neem elke twee uur een pauze. Zeker wanneer gesprekken zo kil worden als de airconditioning en de zomerse hitte geen enkel ontspannend effect meer heeft.

Vermoeidheid, honger en ongemak zijn allemaal potentiële bronnen van conflicten . Om nog maar te zwijgen van de files die in het rood op het scherm worden weergegeven en die al een voorbode zijn van talloze verbale schermutselingen in de auto. "Files kunnen een bron van stress en angst zijn, vooral als je zelf rijdt en je aandacht moet verdelen tussen de weg en je partner", waarschuwt Samantha Burns, relatietherapeut voor ELLE . In plaats van halsoverkop in die eindeloze rijen auto's te duiken, kun je beter even stoppen bij een rustplaats en de gelegenheid aangrijpen om de romantiek nieuw leven in te blazen door bordspelletjes te spelen of elkaar een massage te geven. Je vakantiehuis gaat immers nergens heen. Waarom niet de binnenwegen nemen om van het landschap te genieten en wat rust te vinden?

Accepteren dat niet alles volgens plan zal verlopen

Ondanks zorgvuldige planning en talloze controles van de route op Google Maps, heb je niet alles onder controle. Soms zit het lot je niet mee. Zelfs met de best mogelijke voorbereiding kun je een lekke band krijgen bij het verlaten van het tankstation, een langere route nemen, halverwege pech krijgen of omgeleid worden door een ongeluk... Kortom, er gebeuren dingen waar je geen controle over hebt en waar je partner op geen enkele manier verantwoordelijk voor is.

Voordat je met je partner op vakantie gaat, is het misschien verstandig om te werken aan je aanpassingsvermogen en je relatie met het onbekende. En als je niet wilt dat al je plannen in het water vallen, vertrek dan zonder plannen. Kruip achter het stuur en laat het toeval je leiden; soms pakt dat goed uit.

Samen de sfeer van de reis bepalen

Om ervoor te zorgen dat jullie vanaf het moment dat jullie instappen op één lijn zitten en om te voorkomen dat ruzies jullie afspeellijsten overstemmen, stel je je afspeellijst samen samen. Als jullie niet dezelfde muzieksmaak hebben, kunnen jullie altijd samen een podcast, luisterboek of andere vermakelijke content kiezen.

En als je partner liever naar realtime verkeersinformatie op de snelweg luistert dan naar vrolijke Caribische muziek, respecteer dan zijn of haar keuze. Je kunt zelf dansen of geboeid raken door waargebeurde misdaadverhalen, met één oordopje in en het andere op de radarstand. Wissel afspeellijsten, podcasts en rustige momenten af, zodat iedereen iets kan vinden wat hij of zij leuk vindt.

Zorg voor afleiding met voorwerpen waarmee je jezelf kunt bezighouden.

Het probleem met ruzies tussen stellen onderweg naar vakantie is dat er geen ontsnapping mogelijk is. Je kunt je niet terugtrekken in een andere kamer om tot rust te komen en verfrist terug te keren. Behalve je tong inhouden, de zaken in perspectief plaatsen of mompelen met je neus in je telefoon, heb je weinig andere opties. De relatietherapeut raadt aan om de verveling van lange, rechte wegen te bestrijden met simpele, kleine genoegens.

Als je niet misselijk wordt zodra je je blik van de horizon afwendt, kun je een kruiswoordpuzzel maken, online quizzen doen of vriendschapsarmbandjes knutselen. "Het klinkt misschien gek, maar het is een goede afleiding van een eentonig landschap of gespannen gesprekken, en het brengt je in een speelse stemming," verzekert ze ons.

Bepaal je frustratieniveau.

Hoewel romantische komedies autoritten afbeelden als altijd vrolijk, vol diepgaande gesprekken, lachbuien en veelbetekenende blikken, is de realiteit een stuk minder idyllisch. Er klinken geen juichkreten uit het raam en geestige dialogen worden zelden geïmproviseerd. Gesprekken beperken zich vaker tot "rij langzamer", "let op flitsers" of "ik moet plassen". Soms wou je bijna dat je een andere vakantie had geboekt of een ander vervoermiddel had gekozen.

Om woede-uitbarstingen te voorkomen en te weten of het nuttig is om je geduld te verliezen, deelt de relatietherapeut een effectieve techniek. "Neem even de tijd om je frustratieniveau te beoordelen op een schaal van 1 tot 10. Als je boven de 5 zit, is de kans groot dat je explodeert of je terugtrekt en je partner negeert", legt Burns uit. Als dat het geval is, zeg dat dan. "Het is essentieel om te communiceren dat je je overweldigd voelt en dat je even de tijd nodig hebt om tot rust te komen, zodat je echt kunt luisteren en reageren zonder dat het gesprek escaleert", vervolgt ze.

Met een beetje flexibiliteit, communicatie en een vleugje humor kan de reis zelfs een van de meest dierbare herinneringen aan de vakantie worden. Want over een paar jaar ben je die drie uur durende file op de snelweg waarschijnlijk vergeten, maar misschien herinner je je nog wel dat liedje dat je uit volle borst meezong of die onverwachte omweg die je naar een plek leidde die je anders nooit had ontdekt.