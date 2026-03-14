Deze discrete gewoonte die sommige mannen in een relatie aannemen.

Terwijl vrouwen de 'Notities'-app op hun telefoon regelmatig gebruiken om de namen van hun toekomstige kinderen en hun boodschappenlijstjes op te schrijven, doen mannen dat ook. En niet alleen om wachtwoorden of automodelnummers te onthouden. Hun digitale notitieboekjes zijn allesbehalve leeg en wat ze bevatten is vaak nogal romantisch. Op TikTok is een trend gaande: mannen laten zien hoe ze een 'geheime notitie' over hun vriendinnen op hun telefoon bewaren.

Aantekeningen over de voorkeuren van hun vriendin

Vrouwen zijn niet de enigen die de virtuele pagina's van hun 'Notities'-app vullen, die bijna als een persoonlijk dagboek fungeert. Terwijl zij de app gebruiken om hun boodschappenlijstjes te maken, adviezen van vriendinnen te onthouden, hun ideale man te schetsen en trauma's uit hun jeugd te herbeleven, gebruiken mannen de app voor een ander doel. En nee, hun dagboeken staan niet vol met gamejargon of onbegrijpelijke trainingsschema's. Mannen wijden hele pagina's aan hun vriendinnen en houden een heus dossier over hen bij. Niets compromitterends, wees gerust.

Als je vriend je niet overspoelt met grappige Reels , is hij waarschijnlijk te druk bezig met het invullen van je profiel en het perfectioneren van je online persoonlijkheid. In tegenstelling tot vrouwen, die vaak een kant-en-klaar break-upbericht paraat hebben, gebruiken mannen notities als plakbriefjes. Omdat ze niet genoeg hersencapaciteit hebben om je favoriete kleur, schoenmaat en favoriete Starbucks-drankje te onthouden, houden ze deze dingen bij in hun notities.

Hoewel deze James Bond-achtige techniek van een vreemde misschien op stalking lijkt, klinkt het in de handen van je partner juist heel lief. Je ringvinger opmeten in afwachting van een huwelijksaanzoek, de ingrediënten van je favoriete Subway-sandwich, de datum van jullie eerste ontmoeting... mannen willen geen enkel detail vergeten.

Een attent gebaar dat op TikTok werd uitgelicht.

Verre van een gewoonte van een obsessieve psychopaat te zijn, is deze kleine, sentimentele herinnering een prachtige uiting van liefde. Content creator Jessica Kirk onthulde deze geheime gewoonte, die mannen dwingt hun telefoon om te draaien, en legde uit waarom ze typen terwijl je aan het praten bent. Na haar bericht ontkenden mannen het niet. Integendeel, ze bekenden hun romantische neigingen, inclusief screenshots.

Ze openden gretig hun 'Notities'-app, bevestigden de geruchten en deelden hun nauwgezette onderzoek naar de smaak van hun vriendin. Het is bijna een biografie. Deze mannen onthouden niet alleen de kenmerkende geur van hun partner. Leesfrequentie, allergieën, onderwerpen die haar irriteren, kleine dagelijkse eigenaardigheden, de volgorde waarin ze eet, het enige yoghurtmerk dat ze lust... dit zijn geen onbelangrijke details, maar een grondige en gedetailleerde analyse. Zelfs James Bond kan hier niet tegenop. Terwijl mannen misschien stotteren als het gaat om het plannen van vakanties of huishoudelijke klusjes, tonen ze hier hun organisatorische vaardigheden.

Wat deze trend werkelijk zegt

Als je partner om 3 uur 's nachts aan het typen is, schrijft hij of zij waarschijnlijk niet aan zijn of haar minnares. De kans is groter dat hij of zij je geluksgetal of je bestelling in het Italiaanse restaurant invult. Deze liefdesbriefjes, die bijna een soort samenvattingen van jullie relatie zijn, tonen vooral een verlangen: de wens om aandacht te besteden aan details. Het onthouden van je favoriete chocolademerk, de film waar je altijd van moet huilen, of je favoriete bloem is allesbehalve onbelangrijk. Het is een subtiele manier om te laten zien dat je luistert en dingen onthoudt.

Dit kleine digitale notitieboekje fungeert als een emotioneel kompas . Het helpt je bij het plannen van een verrassing, het kiezen van het perfecte restaurant of simpelweg bij het voorkomen dat je een belangrijk detail vergeet. Natuurlijk vinden sommige mensen deze bijna 'professionele' manier om liefde te uiten grappig, maar achter het ietwat methodische aspect schuilt vaak iets heel eenvoudigs: de wens om dingen goed te doen.

Terwijl sommige vrouwen dit soort informatie instinctief vastleggen, geven mannen er de voorkeur aan om het zwart op wit te archiveren. Mannen kunnen Minecraft-cheatcodes uit hun hoofd leren, maar ze hebben een geheugensteuntje nodig om hun trouwdatum te noteren. Ze kennen de opties van een automodel en de functies van een doe-het-zelfgereedschap uit hun hoofd, maar ze hebben moeite om de favoriete Disneyfilm van hun geliefde te onthouden. Waarom? Omdat vrouwen zijn geconditioneerd om alles te onthouden, terwijl mannen van nature spontaner zijn.

Nee, het is dus geen geheim dossier dat een dubbelagent waardig is. Het is gewoon een moderne manier om te zeggen: "Je bent belangrijk genoeg voor me om aantekeningen te maken." En hoewel het idee misschien grappig lijkt, dient het vooral als een herinnering aan iets essentieels in elk verhaal: kleine gebaren zeggen vaak meer dan woorden.