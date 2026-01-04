Dit onverwachte land heeft het record voor het aantal partners per persoon.

Bij het vergelijken van relatiepatronen over de hele wereld zijn sommige gegevens verrassend. In tegenstelling tot wat men zou verwachten, zijn het niet de westerse landen die traditioneel als 'liberaal' worden beschouwd, die de meest uitgebreide relatiegeschiedenis vertonen.

Een onverwachte wereldwijde hiërarchie

Volgens diverse internationale onderzoeken staat Turkije momenteel bovenaan de wereldranglijst, met gemiddeld 14,5 partners per persoon gedurende hun leven. De meest recente gegevens van bronnen zoals het CDC (National Survey of Family Growth) onthullen echter een tamelijk onverwachte wereldwijde rangschikking.

De belangrijkste landen:

Turkije: 14,5 Australië: 13,3 Nieuw-Zeeland: 13,2 IJsland: 13 Zuid-Afrika: 12,5 Finland: 12,4 Noorwegen: 12.1

Noord-Europa is goed vertegenwoordigd, evenals enkele landen op het zuidelijk halfrond. Deze cijfers weerspiegelen niet alleen statistieken, maar ook de diversiteit aan emotionele, romantische en relationele ervaringen, afhankelijk van culturen, sociale normen en generaties.

Frankrijk boekt vooruitgang, maar blijft onderaan de ranglijst staan.

Met gemiddeld 8,1 partners loopt Frankrijk ver achter, ondanks de duidelijke vooruitgang van de afgelopen jaren, met name onder vrouwen. Ter herinnering: uit het CSF-onderzoek van 2023, uitgevoerd door Inserm en gepubliceerd in november 2024, bleek dat vrouwen tussen de 18 en 69 jaar gemiddeld 7,9 partners hadden, vergeleken met 4,5 in 2006 – een stijging van 76%.

Dit cijfer ligt echter lager dan het gemiddelde van verschillende Europese landen, zoals Italië (11,8), Ierland (11,1) of Zweden (11,8). Zelfs de Verenigde Staten (10,7) en het Verenigd Koninkrijk (9,8) hebben een hoger gemiddelde.

Een generatiewissel

Jongvolwassenen (18-29 jaar) kenmerken zich door een gevarieerder en minder lineair levenspad dan voorgaande generaties. In Frankrijk melden vrouwen in deze leeftijdsgroep gemiddeld 7,3 partners, terwijl mannen er 11,8 melden. Deze cijfers weerspiegelen een verschuiving in relatiepatronen, met een opener en minder rigide kijk op traditionele patronen.

De factoren achter deze cijfers

Achter deze statistieken schuilen diverse culturele en sociale dynamieken:

Verandering van normen: klassieke familie- en relatiemodellen maken plaats voor meer diversiteit.

Toenemende individuele onafhankelijkheid: met name onder vrouwen en jongeren.

Digitalisering van uitwisselingen: digitale tools vergemakkelijken niet alleen vergaderingen, maar ook de overgang van de ene schakel naar de andere.

Internationale mobiliteit: studeren en werken in het buitenland vergroot je ervaringen en je netwerk.

Een wereldkaart van veranderende relaties

Deze ranglijst, hoewel misschien verrassend, weerspiegelt vooral de zeer verschillende relatieculturen over de hele wereld. Aan het andere uiteinde van het spectrum bevinden zich China (3,1) en India (3), waar tradities, familiedruk en wettelijke kaders een sterke invloed hebben op levenspaden. Het is belangrijk te onthouden dat deze cijfers geen succes of mislukking weergeven, maar slechts een momentopname van persoonlijke trajecten binnen diverse culturele contexten.

Wat ze echter onthullen, is de opkomst van een steeds pluriformer wordende relationele planeet, waar ieder individu zijn eigen pad uitstippelt, in zijn eigen tempo, op basis van zijn eigen keuzes en de normen die hem omringen.