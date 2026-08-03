Op 39-jarige leeftijd koos ze ervoor om met haar hond in haar auto te gaan wonen om geen huur te hoeven betalen.

Geconfronteerd met de stijgende kosten van levensonderhoud, koos Bella Roams (@thealchemists_garden) voor een nieuwe weg: ze gaat in haar auto wonen met haar hond Lyla. Bijna een jaar na deze verandering vertelt ze op sociale media over een avontuur dat haar dagelijks leven en haar kijk op geluk heeft veranderd.

Een nieuw leven geboren uit een onverwachte keuze.

In de Verenigde Staten, waar de huizenprijzen blijven stijgen, heroverwegen steeds meer mensen hun leefstijl. Dit geldt ook voor Bella Roams, een 39-jarige Amerikaanse die besloot haar Subaru om te bouwen tot een kleine camper om de torenhoge huur te ontlopen. Haar doel was niet alleen om haar uitgaven te verlagen, maar ook om een levensstijl te creëren die beter aansluit bij haar wensen: meer vrijheid, eenvoud en ontdekkingstochten. Tegenwoordig omarmt ze deze keuze volledig en deelt ze haar ervaringen op TikTok met een community van meer dan 50.000 volgers.

Een beslissing die de loop van zijn leven verandert.

Het begon allemaal toen ze San Diego, Californië, verliet om naar de staat Washington te verhuizen, dichter bij haar familie. In afwachting van een eigen woning verbleef Bella Roams (@thealchemists_garden) tijdelijk bij haar ouders. Haar zoektocht nam echter al snel een andere wending. De beschikbare appartementen waren ofwel te duur, ofwel financieel onbereikbaar.

Geconfronteerd met deze realiteit besluit Bella haar prioriteiten volledig te herzien en een alternatief te onderzoeken dat ze al eerder had overwogen: een nomadisch leven. In juli 2025 pakt ze haar spullen in een opslagruimte, verbouwt haar auto en gaat op pad met haar hond Lyla. Een beslissing die, hoewel ingegeven door financiële noodzaak, al snel een verrijkende ervaring blijkt te zijn.

Een auto ontworpen als een echt klein toevluchtsoord.

Wonen in een auto vereist organisatie, maar Bella Roams (@thealchemists_garden) heeft geleerd een comfortabele dagelijkse routine te creëren. Haar Subaru is haar persoonlijke ruimte geworden, ontworpen om aan haar essentiële behoeften te voldoen. Ze heeft een precieze routine ontwikkeld: geschikte plekken vinden om te douchen, haar was doen en haar dagen organiseren.

In tegenstelling tot het soms met deze levensstijl geassocieerde beeld van een geïmproviseerde levensstijl, legt ze uit dat dit avontuur vooral gebaseerd is op anticipatie en aanpassing. Deze nieuwe manier van leven stelt haar ook in staat om weer in contact te komen met wat essentieel is. Met minder bezittingen en minder materiële beperkingen heeft ze naar eigen zeggen autonomie en innerlijke rust gevonden.

Thuiswerken, een waardevolle bondgenoot in zijn avontuur.

Haar levensverandering werd mede mogelijk gemaakt door haar professionele activiteiten. Bella werkt op afstand voor een organisatie die gespecialiseerd is in bedrijfsontwikkeling. Dankzij een betrouwbare internetverbinding kan ze haar werk vanuit verschillende locaties doen. Deze flexibiliteit illustreert een belangrijke evolutie in de arbeidsmarkt: tegenwoordig kunnen sommige professionals hun woonplaats volledig heroverwegen zonder hun carrière op te geven. Voor Bella Roams (@thealchemists_garden) heeft deze professionele vrijheid de deur geopend naar een nieuw soort balans tussen werk, reizen en persoonlijke voldoening.

Een reeds aanwezige passie voor het nomadisme.

Deze beslissing is niet van de ene op de andere dag genomen. Een paar jaar eerder had Bella al een week in een camper gewoond tijdens een reis door het noordwesten van de Verenigde Staten. Deze eerste ervaring was een echt keerpunt geweest. Ze had ontdekt dat een mobielere levensstijl haar wel eens zou kunnen bevallen. Een paar jaar later werd dit verlangen omgezet in een concreet project. Zoals veel grote levensveranderingen begon haar avontuur met een kleine ervaring die haar kijk op de toekomst geleidelijk aan veranderde.

Lyla, een onmisbare reispartner

Bella Roams (@thealchemists_garden) beleeft dit avontuur niet alleen. Haar vijfjarige goldendoodle, Lyla, vergezelt haar overal. Om Lyla's welzijn te garanderen, zorgt Bella voor een geruststellende routine. Wandelingen, uitstapjes in het bos en tijd doorbrengen in de buitenlucht vullen hun dagen aan. Zelfs als ze vanwege het weer vanuit de auto moet werken, zorgt ze ervoor dat Lyla zoveel mogelijk mogelijkheden heeft om actief te zijn. Deze hechte band versterkt het gevoel van thuis dat Bella, ondanks de kleine ruimte, heeft weten te creëren.

Een ervaring die haar veranderde.

Naast de praktische aspecten ziet Bella Roams dit avontuur als een ware persoonlijke ontwikkeling. Ze heeft het gevoel dat ze zichzelf beter heeft leren kennen, heeft ontdekt wat echt belangrijk voor haar is en met meer zelfvertrouwen leeft. Voor haar is deze nomadische levensstijl veel meer dan een economische oplossing: het is een manier om de controle over haar dagelijks leven terug te winnen en een bestaan op te bouwen dat weerspiegelt wie ze is.

Haar Subaru is eigenlijk maar de eerste stap. Bella spaart nu voor een ruimere camper waarmee ze meer van het westen van de Verenigde Staten kan verkennen. Op de langere termijn wil ze haar avontuur voortzetten naar Midden- en Zuid-Amerika. Haar kleine camper wordt zo het startpunt voor een veel groter project, gericht op ontdekkingstochten en verkenning.

Een nieuwe definitie van thuis

Het verhaal van Bella Roams gaat verder dan haar eigen reis. Het weerspiegelt een bredere trend: geconfronteerd met stijgende woonkosten kiezen sommige mensen voor alternatieve levensstijlen om hun vrijheid en levenskwaliteit te behouden. In een auto wonen hoeft niet per se synoniem te zijn met opoffering. Voor Bella is het juist het tegenovergestelde: een manier om een eenvoudiger, flexibeler dagelijks leven te creëren, dichter bij haar ambities.

Met Lyla aan haar zijde en projecten in het achterhoofd, bewijst Bella Roams (@thealchemists_garden) dat een huis soms minder een vaste plek hoeft te zijn dan een ruimte waar je je goed, vrij en helemaal jezelf voelt.