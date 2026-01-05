Cyberpesten van Brigitte Macron: het vonnis voor de tien verdachten is bekend.

Op 5 januari 2026 heeft een rechtbank in Parijs acht cyberpestkoppen die Brigitte Macron hadden lastiggevallen, veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraffen van vier tot acht maanden en van één tot zes maanden. Deze straffen betroffen het online verspreiden van beledigingen en haatzaaiende geruchten over het geslacht en het privéleven van de echtgenote van de Franse president Emmanuel Macron.

Aanvallen gericht op gender en intimiteit

De voorzittende rechter, Thierry Donnard, benadrukte een "kwaadwillige intentie" door middel van "kwaadwillige, vernederende en beledigende" opmerkingen, aldus Le Monde . Deze aanvallen maken deel uit van een massale golf van desinformatie over Emmanuel en Brigitte Macron, waaronder het ongegronde gerucht dat zij transgender zou zijn.

Een diepgaande impact op het gezin.

Brigitte Macron, die niet bij de hoorzitting aanwezig was, diende eind augustus 2024 een klacht in nadat het gerucht een "zeer sterke impact" had gehad op haar omgeving. Ze vertelde de onderzoekers dat haar kleinkinderen hun klasgenoten hadden horen zeggen dat "hun grootmoeder een man was", waarmee ze de persoonlijke impact van deze online intimidatie illustreerde.

Een krachtig juridisch antwoord in Frankrijk en de Verenigde Staten.

Deze uitspraak markeert een stap in de juridische reactie van het presidentiële echtpaar, dat al rechtszaken heeft aangespannen tegen de belangrijkste verspreiders van deze geruchten, zowel in Frankrijk als in de Verenigde Staten. De opgelegde straffen weerspiegelen de ernst van cyberpesten gericht tegen publieke figuren, met name wanneer het hun privacy en familie betreft.

Een krachtig signaal tegen online geruchten.

Deze veroordelingen komen te midden van een golf van haatzaaiende uitingen online, versterkt door de anonimiteit van sociale media. Door acht verdachten streng te straffen, heeft het Franse rechtssysteem een belangrijke mijlpaal bereikt in de strijd tegen cyberpesten en onderstreept het dat laster en kwaadwillige geruchten zware strafrechtelijke gevolgen hebben.

Dit precedent zou andere omroepen kunnen afschrikken en de bescherming van slachtoffers van online geweld kunnen versterken. Het valt nog te bezien of deze juridische strengheid beperkt zal blijven tot zaken met publieke of politieke figuren, maar met dezelfde strengheid zal worden toegepast op situaties van intimidatie gericht op gewone mensen – dat wil zeggen, mensen die niet in de openbaarheid staan – wier stemmen en lijden nog steeds te vaak niet worden erkend.

Dit vonnis is een eerste juridische overwinning voor Brigitte Macron en markeert een keerpunt in de bescherming van publieke figuren tegen online geweld. Door duidelijke grenzen te stellen aan de schadelijke anonimiteit van sociale media, effent het Franse rechtssysteem de weg voor meer verantwoordelijkheid onder internetgebruikers en beschermt het niet alleen bekende personen, maar ook gewone slachtoffers van online intimidatie.