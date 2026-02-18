Diep in de schulden verkocht ze haar huis en koos ervoor om het hele jaar door op een cruiseschip te wonen.

Op ruim zestigjarige leeftijd werd Sue Barr overweldigd door schulden die verband hielden met haar huis. Om het roer om te gooien, verkocht deze Amerikaanse fotografe haar woning en begon een nieuw leven... op zee.

Een schuld die te zwaar is geworden om te dragen.

Bijna twintig jaar lang woonde Sue Barr in New Jersey, waar ze haar carrière als fotograaf ontwikkelde terwijl ze als alleenstaande moeder haar zoon opvoedde. Toen haar kind volwassen werd en naar Florida verhuisde, viel het kwartje. In een interview met Business Insider legde ze uit dat ze een, naar eigen zeggen, "overweldigende" schuld had opgebouwd, voornamelijk gerelateerd aan haar huis. Elke onverwachte uitgave – zoals een kapotte verwarming – slokte het spaargeld op dat ze probeerde op te bouwen voor reizen.

Ze vertelt met name over "het annuleren van een reis naar Costa Rica om dringende reparaties te kunnen bekostigen". Deze gebeurtenis was een keerpunt: ze realiseerde zich toen dat ze geen toekomst meer zag in een leven dat werd beheerst door rekeningen en financiële beperkingen.

Fotocredit: Sue Barr (www.suebarr.com)

Verkoop je huis om opnieuw te beginnen.

Geconfronteerd met deze impasse neemt Sue Barr een radicale beslissing: ze verkoopt haar huis. Hoewel ze nog niet direct weet wat ze gaat doen, herinnert ze zich een vriendin die op cruiseschepen werkt. Het idee krijgt vorm. Tijdens het online bekijken van vacatures ontdekt ze posities voor fotografen aan boord van cruiseschepen. Ze solliciteert en krijgt een contract aangeboden als "masterfotograaf" voor een luxe bedrijf.

Voordat ze aan boord ging, moest ze een zeemanscertificaat halen, waarvoor ze uitgebreide medische en fysieke onderzoeken moest ondergaan. Ze zegt dat ze de ervaring zwaar vond, maar dat ze de examens heeft gehaald. Kort daarna vloog ze naar Sydney, Australië, het beginpunt van haar nieuwe leven.

Een leven tussen continenten

In haar essay, gepubliceerd door Business Insider, legt Sue Barr uit dat ze in zes maanden tijd drie continenten heeft bezocht. Ze stelt ook dat ze haar fysieke conditie heeft verbeterd en een stabielere stemming heeft gekregen. Werken op zee stelde haar in staat haar vaste lasten te verlagen: geen onroerendgoedbelasting meer, geen kosten meer voor huishoudelijk onderhoud. Ze beschrijft een gevoel van financiële en persoonlijke opluchting, wat ze omschrijft als een herwonnen vrijheid. Voor haar is deze overgang niet alleen een verandering van omgeving, maar een ware herdefiniëring van haar levensstijl. Ze spreekt van een nieuw hoofdstuk, gekenmerkt door creativiteit en reizen.

Een realiteit die veeleisender is dan het lijkt.

Het leven aan boord is echter verre van een permanente cruise. In een ander artikel, gepubliceerd in People magazine, beschrijft Sue Barr intense schema's en een hoog tempo. Deadlines zijn strak en de tevredenheid van de passagiers staat voorop. Ook de leefomstandigheden voor bemanningsleden zijn minimalistisch: kleine hutten, gedeelde ruimtes en strikte regels. Ze noemt bijvoorbeeld brandalarmen die afgingen door stoom van een te hete douche, wat de dagelijkse discipline aan boord illustreert. Ondanks deze beperkingen zegt ze geen spijt te hebben van haar keuze. Ze benadrukt dat deze levensstijl aanpassingsvermogen vereist, het vermogen om met weinig persoonlijke bezittingen te leven en een sterk gestructureerde omgeving te accepteren.

Een bewuste keuze om het evenwicht te herstellen.

Ook Sue Barr, die door de Daily Mail werd geïnterviewd, legde uit dat deze beslissing voor haar een soort "reset" betekende. Ze gelooft dat werken op een schip een haalbare optie kan zijn voor mensen die financiële stabiliteit zoeken, mits ze een veeleisend werkschema en beperkte leefruimte accepteren.

Haar verhaal illustreert een bredere trend: geconfronteerd met de last van schulden en de hoge kosten van levensonderhoud, overwegen sommige mensen zogenaamde radicale alternatieven voor traditionele huisvesting. Voor Sue Barr was de verkoop van haar huis geen verzaking, maar een manier om zich te bevrijden van een last die niet langer strookte met haar ambities.

Door het vasteland te verlaten en op een cruiseschip te gaan wonen en werken, transformeerde Sue Barr een moeilijke financiële situatie in een kans op verandering. Haar ervaring laat zien dat een levensveranderende gebeurtenis kan voortkomen uit tegenspoed, mits men de onzekerheid van het onbekende en de eisen van een volledig nieuw dagelijks leven accepteert.