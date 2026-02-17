Een wetenschapper beweert het mysterie van de "Bermudadriehoek" te hebben opgelost.

De "Bermudadriehoek" heeft decennialang zowel dromen als angsten opgeroepen, gevoed door verhalen over onverklaarbare verdwijningen en spectaculaire theorieën. Nu beweert een Australische wetenschapper dat dit raadsel wellicht veel minder mysterieus is dan eerder werd gedacht.

Een gebied dat legendarisch is geworden.

De Bermuda-driehoek ligt in de Atlantische Oceaan, tussen Florida, Puerto Rico en de Bermuda-archipel, en beslaat een gebied van ongeveer 500.000 vierkante kilometer. De term werd in 1964 populair gemaakt door journalist Vincent Gaddis, voordat schrijver Charles Berlitz het gebied tien jaar later tot een object van wereldwijde fascinatie maakte.

Door de jaren heen hebben verhalen over verdwenen schepen, vliegtuigen en verdwijningen van bemanningen talloze hypotheses aangewakkerd: paranormale verschijnselen, verzonken beschavingen, magnetische anomalieën, zeedieren of tijdsverstoringen. De collectieve verbeelding is op hol geslagen en heeft dit stuk oceaan omgetoverd tot een symbool van absoluut mysterie.

Een veel rationelere verklaring

Karl Kruszelnicki, een gerenommeerd Australisch wetenschapper, biedt een pragmatischer perspectief. Volgens hem is er niets echt uitzonderlijks aan dit gebied. De reden is simpel: de Bermudadriehoek is extreem druk, met zowel commerciële schepen als vliegtuigen. Hoe dichter het verkeer, hoe meer incidenten er kunnen plaatsvinden. Relatief gezien, ten opzichte van het verkeersvolume, is het aantal verdwijningen niet hoger dan in andere maritieme gebieden.

Met andere woorden, het mysterie komt minder voort uit de geografie zelf dan uit de berichtgeving in de media eromheen. De legende is gegroeid door sensationele verhalen, terwijl de wetenschappelijke feiten vrij gewoon blijven.

Officiële instellingen en gegevens: niets abnormaals

Officiële analyses bevestigen deze rationele aanpak. De National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) heeft inderdaad geen abnormale frequentie van ongevallen in de regio geregistreerd. De weersomstandigheden kunnen echter complex zijn: de Golfstroom veroorzaakt snelle veranderingen en onvoorspelbare stromingen, terwijl de geografische configuratie – met zijn talrijke eilanden en smalle doorgangen – de navigatie lastiger maakt. Zelfs de maritieme verzekeraar Lloyd's of London is van mening dat het gebied statistisch gezien geen groter gevaar oplevert dan andere veelgebruikte scheepvaartroutes.

Magnetisme, weer en menselijke fouten

Sommige verschijnselen zijn zeer reëel, maar perfect gedocumenteerd. Kleine variaties in het aardmagnetisch veld kunnen navigatie-instrumenten tijdelijk ontregelen. Daarbij komen nog bekende factoren: menselijke fouten, technische problemen en extreme weersomstandigheden. Samen verklaren deze de meeste ongelukken. Er zijn dus geen verborgen geheimen, geen mysterieuze wervels en geen legendarische zeedieren. De wetenschap toont aan dat de oorzaken klassiek, rationeel en begrijpelijk zijn.

Wanneer de mythe de cijfers overstijgt

Ondanks deze duidelijke verklaringen blijft de Bermudadriehoek fascineren. Het gebied bevindt zich op het kruispunt van wetenschap en verhalen, tussen tastbare cijfers en buitengewone vertellingen. Verdwijningen uit het verleden, of ze nu per ongeluk plaatsvonden of door legendes zijn versterkt, hebben een blijvende indruk achtergelaten op de collectieve verbeelding.

Voor Karl Kruszelnicki is de boodschap duidelijk: er zijn geen bovennatuurlijke verschijnselen geverifieerd. Wat wij als een mysterie ervaren, is in de eerste plaats een verhaal, maar paradoxaal genoeg is juist dit legendarische element wat de Bermudadriehoek zo fascinerend maakt.

Uiteindelijk bewijst de Bermudadriehoek dat wetenschap en verbeelding hand in hand kunnen gaan. Wetenschappelijke gegevens ontrafelen de mysteries van het gebied, maar de fascinatie blijft. Er is niets onverklaarbaars, niets magisch... gewoon een veelbezochte plek, onderworpen aan dezelfde natuurwetten als de rest van de oceaan. En misschien is het juist deze subtiele mix van feit en fictie die de verhalen, films en gepassioneerde discussies rondom deze uithoek van de Atlantische Oceaan blijft voeden.