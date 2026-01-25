Het gebaar van deze 81-jarige grootmoeder voor haar kleinzoon ontroert internetgebruikers.

Sue Jacquot, een 81-jarige Amerikaanse grootmoeder uit Arizona, begon met gamen, met name Minecraft, om haar kleinzoon Jack, die lijdt aan een zeldzame vorm van sarcoom, financieel te ondersteunen. Haar YouTube-kanaal, "GrammaCrackers", werd razend populair en kreeg in twee maanden tijd 400.000 abonnees. De inkomsten en donaties die ze genereert, helpen de medische kosten van haar kleinzoon te verlichten.

Ontdek de wereld van gaming via de liefde van het gezin

Sue Jacquot, een Minecraft-fan die op een zomer door haar kleinkinderen met het spel in aanraking kwam, startte twee maanden geleden haar GrammaCrackers-kanaal om geld in te zamelen voor Jacks behandeling tegen spier- en weefselkanker. Haar innemende persoonlijkheid en oprechte enthousiasme wisten haar publiek direct te boeien: binnen enkele weken werden samenwerkingen opgezet, schoten de kijkcijfers omhoog en ontstond er een enorme community.

Een kettingreactie die ontploft en levens redt.

In minder dan 60 dagen bereikte GrammaCrackers 400.000 abonnees en genereerde advertentie-inkomsten die rechtstreeks naar Jacks zorg gingen. Een GoFundMe-campagne, met een link in de beschrijving van elke video, bracht bijna $49.000 (€42.000) op. Dit virale succes transformeerde een gewone oma in een waar gamingicoon, die met haar vastberadenheid miljoenen internetgebruikers raakte.

Hartverwarmende reacties van de familie.

Austin, Jacks oudere broer, getuigt van de impact: "Woorden schieten tekort om onze dankbaarheid te uiten. Jullie vrijgevigheid verlicht de last van de medische kosten in deze onzekere tijd." Sue, vol verbazing, zegt voor de camera: "Jullie hulp is gewoon ongelooflijk. Ik kan niet bevatten wat jullie doen." Een recente livestream waarin Jack zijn Minecraft-creatie bezoekt, wordt een ontroerend moment van verbondenheid.

Liefde tussen generaties overwint op internet.

Dit verhaal gaat verder dan louter succes in de gamingwereld: een 81-jarige grootmoeder beheerst YouTube, brengt een wereldwijde gemeenschap samen en redt haar kleinzoon dankzij haar nieuwe passie. Dit verhaal herinnert ons aan de buitengewone kracht van sociale media wanneer deze worden ingezet voor oprechte en ontroerende menselijke doelen.

Kortom, het verhaal van Sue Jacquot illustreert op indrukwekkende wijze dat solidariteit en familieliefde generaties en technologie kunnen overstijgen. Door een simpele passie om te zetten in een enorme golf van steun, bewijst deze grootmoeder dat het hart, veel meer dan leeftijd, de ware drijvende kracht is achter de grootste menselijke revoluties.