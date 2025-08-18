« Les portions sont plus petites pour les femmes » : elle dénonce le sexisme des fast-foods

Une quantité de frites plus généreuse ou un hamburger plus fourni ? Si vous avez parfois eu l’impression d’être saqué ou à l’inverse gâté dans un fast-food ce n’est pas un hasard. Sur TikTok, une tendance met en lumière une possible différence de traitement selon le prénom inscrit sur la commande. Une utilisatrice a mené sa propre enquête… et les résultats sont édifiants.

Une expérience simple mais révélatrice

Vous vous êtes déjà dit « ils ont été radins avec moi » en sortant du fast-food ? Ce n’est pas juste une impression. Si vous avez déjà eu un hamburger moins chargé que celui de votre partenaire masculin, ce n’est pas parce que l’établissement était à cours de stocks. Une internaute du nom de @emilyjoylemus en a aussi fait le constat et a relevé une discrimination alimentaire entre les sexes.

Elle a passé deux commandes strictement identiques dans un fast-food : mêmes ingrédients, mêmes options, seul le prénom indiqué différait — l’un féminin, l’autre masculin. Résultat : le plat associé au prénom masculin semblait visiblement plus rempli, plus généreux.

Test répété, résultats constants

Pour écarter le hasard, elle a refait l’expérience dans un autre établissement. Cette fois, elle a apporté une balance et le chiffre indiqué en gros ne ment pas.

Poids du plat « féminin » : 685 grammes

Poids du plat « masculin » : 714 grammes

Une différence de près de 30 grammes, qui interroge sur un éventuel biais inconscient dans la préparation des commandes. Surtout dans une société qui voudrait que les femmes ne se nourrissent que de salades et se servent des quantités d’enfant.

Un phénomène qui fait réagir en ligne

Les internautes ont été nombreux à commenter, entre humour et indignation. Certains suggèrent de « toujours mettre un prénom masculin » pour espérer une portion plus généreuse, d’autres dénoncent un sexisme ordinaire dans un domaine inattendu.

Cette réalité ne surprend qu’à moitié. Dans l’imaginaire collectif, une femme ne doit pas manger plus qu’un homme, voire contenir sa faim. Même si le besoin calorique est plus élevé pour les hommes que pour les femmes, ce n’est pas une raison pour en mettre moins dans le paquet floqué « M » de ces mesdames.

La question des biais dans la restauration

Des spécialistes en comportement affirment que les biais implicites peuvent se manifester dans des gestes quotidiens, même sans intention discriminatoire. Dans le cas des fast-foods, cela pourrait influencer la taille des portions, le soin apporté ou la priorité donnée à certaines commandes.

Qu’il s’agisse d’un hasard, d’un biais inconscient ou d’une pratique répandue, cette expérience relance le débat sur l’égalité de traitement, même dans les détails les plus banals… comme un repas à emporter.