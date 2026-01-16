Bewijzen dat je "leeft": het opmerkelijke succes van een Chinese app

Het is een app met een nogal raadselachtige naam: Are You Dead? (Ben je dood?). De app werd in mei 2025 in China gelanceerd en heeft miljoenen gebruikers aangetrokken – jong, werkend en gepensioneerd – die zich aangetrokken voelen door de belofte: hun dierbaren elke dag laten weten dat ze nog leven. Hoe het werkt: een klik op een groene knop met een klein spookje erop is genoeg om aan te geven dat alles in orde is. Als dit twee dagen wordt vergeten, wordt er een waarschuwingsbericht naar een geregistreerd noodcontact gestuurd.

Een uitvinding voortgekomen uit 'verbonden eenzaamheid'.

"Are You Dead?", ook bekend als "Demumu", werd voor ongeveer één euro verkocht en steeg al snel naar de top van de betaalde downloadlijsten in Chinese appwinkels. Het spel wekt niet alleen nieuwsgierigheid, maar voorziet ook in een diepgewortelde behoefte: het doorbreken van het isolement in een samenleving waar alleen wonen steeds meer de norm wordt.

Achter dit idee staan drie jonge Chinese ontwikkelaars van rond de dertig, die graag "een technologische oplossing willen bieden voor de toenemende eenzaamheid". Het land kampt met een snelle vergrijzing en massale verstedelijking, waardoor miljoenen mensen geïsoleerd raken en ver van hun familie wonen. Volgens de Global Times zal in 2030 meer dan 30% van de Chinese bevolking alleen wonen.

De app spreekt een veel breder publiek aan dan alleen senioren: studenten, stadsbewoners en zelfverklaarde singles gebruiken hem als een "hulpmiddel voor emotionele zekerheid". Het geeft de illusie van een verbinding, hoe minimaal ook, in een hyperverbonden wereld waar communicatie paradoxaal genoeg lijkt af te brokkelen. Het fenomeen overschrijdt nu de grenzen: "Demumu" behoort al tot de meest gedownloade betaalde apps in de Verenigde Staten, Australië en Spanje.

Wanneer technologie onze privacy schendt

Dit concept roept echter ethische en sociale vragen op. Is het echt nodig om een app te gebruiken om te bewijzen dat we nog bestaan? De app "Are You Dead?" weerspiegelt zowel de moderne angst voor isolatie als de bijna essentiële behoefte om erkend, gezien en gewaardeerd te worden. Terwijl sommigen het zien als "een geruststellend en nuttig hulpmiddel", veroordelen anderen het als "een morbide relatie met menselijke aanwezigheid". Deze "digitalisering van essentieel contact" lijkt directe uitwisselingen te vervangen door een simpele, mechanische interactie: een dagelijkse klik om te zeggen "Ik ben er nog".

Onder de façade van een eigenzinnige gadget onthult "Are You Dead?" een veel diepere realiteit: hedendaagse eenzaamheid, verergerd door het tempo van grote steden en de verzwakking van familiebanden. Dit wereldwijde succes laat zien hoe technologie probeert – zij het onvolmaakt – deze emotionele leegte op te vullen. Het valt nog te bezien of deze tools ons in de toekomst werkelijk dichter bij elkaar zullen brengen... of dat ze slechts zullen bevestigen dat we nog steeds alleen ademen, achter onze schermen.