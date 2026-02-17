Nadat ze op LinkedIn was afgewezen, kocht ze kaartjes voor een wedstrijd en kreeg uiteindelijk een contract aangeboden.

Geconfronteerd met herhaalde afwijzingen online, besloot styliste Marisa Lauren haar aanpak te veranderen. Haar initiatief, dat ze op TikTok deelde, trok al snel de aandacht.

Aanvragen die onbeantwoord bleven

Net als veel andere creatieve professionals probeerde Marisa Lauren, bekend op TikTok als @marisamenist, aanvankelijk de traditionele weg. Ze legt uit dat ze via LinkedIn contact opnam met NBA-spelers in de hoop haar diensten als stylist aan te bieden. Ondanks haar herhaalde pogingen bleven haar berichten onbeantwoord.

In een branche waar imago van cruciaal belang is, kan het binnenhalen van een eerste contract lastig zijn, zeker zonder een sterk netwerk in de professionele sportwereld. In plaats van op te geven, besloot Marisa Lauren haar strategie te herzien.

Een onverwacht initiatief in Madison Square Garden.

Het was door het kopen van plaatsen aan de zijlijn (met een ongeëvenaard uitzicht op het veld) voor een wedstrijd van de New York Knicks dat de jonge vrouw besloot om contact te leggen. De plaatsen het dichtst bij het veld bieden maximaal zicht en maken soms directe interactie met de spelers mogelijk. De wedstrijd werd gespeeld in Madison Square Garden in New York, de iconische NBA-arena en thuisbasis van de Knicks. Door aan de zijlijn te gaan zitten, hoopte Marisa Lauren haar werk persoonlijk te kunnen presenteren, iets wat met haar digitale berichten niet voldoende was gebleken.

In een video die ze op TikTok plaatste, houdt ze het scherm van haar telefoon omhoog voor NBA-spelers die langs de zijlijn zitten. In grote letters verschijnt de boodschap: "Kan ik je stylen?" Een simpele, directe en effectieve aanpak. De video heeft talloze reacties uitgelokt, variërend van bewondering voor haar lef tot vragen over de kosten van zo'n operatie.

Wanneer sociale media een echokamer worden.

De video, die op TikTok en Instagram werd gedeeld, ging al snel viraal en illustreert een groeiende trend: professionals die hun trajecten en pogingen om door te breken in competitieve vakgebieden laten zien. Op haar account vertelt de styliste hoe ze uiteindelijk een contract in de wacht sleepte dankzij dit initiatief. Marisa Lauren heeft niet alle details van de overeenkomst openbaar gemaakt, maar stelt dat haar aanwezigheid bij de wedstrijd haar in staat stelde een cruciale connectie te leggen.

Haar verhaal laat zien hoe sociale media kunnen dienen als portfolio, netwerk en middel om zichtbaarheid te creëren. Door haar ervaring te delen, transformeert ze een riskante gok in een inspirerend verhaal voor andere creatievelingen die met afwijzing te maken krijgen.

Stijl, de nieuwe uitdaging voor NBA-spelers.

Mode speelt al jaren een steeds belangrijkere rol in de NBA. De aankomst van spelers in de arena, vaak gefotografeerd en gedeeld op sociale media, is uitgegroeid tot ware geïmproviseerde modeshows. Atleten zoals die van de New York Knicks cultiveren zorgvuldig hun publieke imago, zich ervan bewust dat hun stijl bijdraagt aan hun persoonlijke merk. Door samen te werken met een stylist kunnen ze deze visuele identiteit verfijnen, die in het tijdperk van Instagram en TikTok des te meer onder de loep wordt genomen.

In deze context past de aanpak van Marisa Lauren in een dynamiek waarin sport en mode steeds meer met elkaar verweven raken. Spelers, die buiten het veld culturele iconen zijn geworden, werken steeds vaker samen met ontwerpers en imagoconsultants.

Durf buiten de gebaande paden te treden.

Het verhaal van deze styliste illustreert een hedendaagse realiteit: werving verloopt niet langer uitsluitend via formele kanalen. Hoewel LinkedIn voor veel professionals een belangrijk hulpmiddel blijft, garandeert het geen toegang tot zeer gewild talent. Door te investeren in reclameplekken aan de zijlijn van sportevenementen, koos Marisa Lauren voor een directe aanpak. Deze strategische keuze roept ook vragen op over nieuwe vormen van persoonlijk ondernemerschap. Je eigen kansen creëren, het proces documenteren en profiteren van viraliteit: dit zijn allemaal elementen die de traditionele regels voor het binnenhalen van opdrachten herdefiniëren.

Kortom, ondanks de afwijzing op LinkedIn gaf Marisa Lauren haar doel niet op. Door kaartjes te kopen voor een wedstrijd van de New York Knicks, zette ze een digitale afwijzing om in een concrete kans. Haar verhaal laat zien dat lef en doorzettingsvermogen in de creatieve en sportwereld soms deuren kunnen openen die online berichten alleen niet kunnen bereiken.