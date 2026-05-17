"Ik zal je niet voor schut zetten in het bijzijn van mannen": ze onthult de 5 dingen die ze als vrouw weigert te doen.

Op Instagram zorgde content creator Chloé (@thegingerchloe) voor een golf van reacties met een video die even simpel als effectief was: 5 gedragingen die ze weigert te vertonen ten opzichte van andere vrouwen. Achter deze lijst schuilt een duidelijke boodschap: stop met de constante concurrentie en focus op elkaar steunen. Het is een boodschap die resoneert met een hele generatie die moe is van oordelen en vergelijkingen.

Zusterschap, in de praktijk.

Zusterschap is niet zomaar een "strijdbaar concept dat alleen in feministische debatten voorkomt." Op sociale media wordt het een ware "levenswijze." En in plaats van grootse theoretische uitspraken, praten sommige contentmakers nu liever over concrete, alledaagse acties. Dat is precies wat Chloé deed in haar virale Reel.

1. Stop met de kritiek op het uiterlijk.

Haar eerste belofte: nooit een andere vrouw op haar uiterlijk bekritiseren. Voor haar is het onmogelijk om een lichaam te beoordelen zonder de geschiedenis, de gezondheid of de onzichtbare wonden ervan te kennen. Het is een manier om iedereen eraan te herinneren dat geen enkele lichaamsvorm het verdient om becommentarieerd of vernederd te worden, vooral niet in een maatschappij die nog steeds geobsedeerd is door fysieke idealen.

2. Weigeren om alle schuld bij een vrouw te leggen.

Tweede regel: geef niet de hele schuld van ontrouw aan een vrouw. Wanneer een man zijn partner bedriegt, weigert Chloé "de andere vrouw" tot de perfecte zondebok te maken. Dit is een wijdverbreide sociale reflex die vaak de man vrijpleit die zijn belofte daadwerkelijk heeft verbroken.

3. Moederschap is geen publieke kwestie.

Ze snijdt ook een bijzonder gevoelig onderwerp aan: moederschap. Kinderen krijgen, ze niet willen, problemen ondervinden met zwanger worden... dit zijn allemaal intieme realiteiten die nooit in het openbaar aan de kaak gesteld zouden moeten worden. Chloé legt uit dat ze liever geen indringende vragen stelt, zich bewust van de pijn die sommige vrouwen in stilte lijden.

4. Nooit meer een vrouw kleineren om haar te behagen.

Een ander belangrijk punt in haar video is haar categorische weigering om een andere vrouw te kleineren om mannelijke goedkeuring te krijgen. Chloé (@thegingerchloe) bekritiseert specifiek dit gedrag waarbij sommige vrouwen proberen op te vallen door anderen te vernederen om "anders" of aantrekkelijker voor mannen te lijken. Deze houding is de afgelopen jaren breed veroordeeld op sociale media.

5. Vier successen in plaats van er jaloers op te zijn.

Tot slot stelt ze dat ze de ambitie en het succes van andere vrouwen wil vieren in plaats van er jaloers op te zijn. Professioneel succes, financiële onafhankelijkheid, persoonlijke projecten: voor Chloé (@thegingerchloe) zou het succes van een vrouw een bron van collectieve inspiratie moeten zijn, geen bedreiging.

Een video die veel vrouwen aanspreekt.

De reacties op haar bericht zijn enorm toegenomen. Veel internetgebruikers geven aan dergelijke opmerkingen al eerder te hebben meegemaakt of erkennen dat ze soms onbewust hebben meegedaan aan deze oordelende mechanismen. Dit succes laat vooral zien hoe sterk deze boodschappen vandaag de dag nog steeds weerklank vinden.

Met deze lijst maakt Chloé (@thegingerchloe) zusterschap concreet en toegankelijk. Geen behoefte aan "grote slogans": soms begint het steunen van andere vrouwen simpelweg met het weigeren van gemakkelijke kritiek, vernedering of giftige vergelijkingen.