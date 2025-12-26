Search here...

Deze vrouw vertelt over de vrouwonvriendelijke intimidatie die ze dagelijks moet doorstaan.

Feminisme
Léa Michel
Op TikTok deelde contentmaker Jessie (@jessie.song) onlangs een aangrijpend verhaal van een Chinese vrouw die beschrijft welke intimidatie en seksisme ze dagelijks ervaart. In een paar krachtige zinnen laat dit verhaal de stille mechanismen van alledaags seksisme zien, die niet alleen op woorden, maar ook op stilte gebaseerd zijn.

Een huiveringwekkende observatie over mannelijke reacties.

In haar getuigenis legt Jessie (@jessie.song) uit dat, volgens haar ervaring, van de 10 aanwezige mannen wanneer er een vrouwonvriendelijke grap wordt verteld:

  • 1. Het feit,
  • Twee van hen lachen erom.
  • Drie vinden het niet grappig, maar lachen toch om zich niet buitengesloten te voelen.
  • Vier van hen blijven stil en doen alsof ze niets gehoord hebben.

"Niemand neemt het voor me op, niemand probeert hem tegen te houden," vat ze samen. Uit deze observatie trekt Jessie (@jessie.song) een bittere conclusie: zelfs degenen die niet openlijk aan dit gedrag deelnemen, dragen onbewust bij aan het in stand houden van een vijandige omgeving voor vrouwen.

"Aan de juiste kant staan" is niet genoeg.

Jessie (@jessie.song) legt uit dat veel mannen denken dat ze "aan de goede kant staan" simpelweg omdat ze zelf niet lachen of seksistische opmerkingen maken. Vanuit haar perspectief – en dat van veel vrouwen – is er geen wezenlijk verschil tussen degene die de grap maakt en degenen die het laten passeren zonder te reageren. Samen vormen lachen, afgewende blikken en stilte hetzelfde systeem: een systeem dat minachting voor vrouwen normaliseert. "Mannen beschermen, bewust of onbewust, het systeem dat tegen ons is gericht. Dus als vrouwen zeggen 'alle mannen zijn hetzelfde', dan bedoelen ze dat ook," stelt ze.

@jessie.song Niet alle mannen, maar hun stilte heeft mede de omgeving gecreëerd ♬ origineel geluid - Jessie

Sterke reacties in de reacties.

Onder de video van Jessie (@jessie.song) reageerden mannen: "Eerlijk gezegd heeft dit me als man een heel nieuw perspectief gegeven. Ik dacht altijd dat ik door niet te lachen dat soort grappen niet steunde, maar nu begrijp ik dat het hetzelfde is als niets doen." Een ander reageerde: "En als een man het opneemt voor een vrouw, noemen alle anderen hem een sukkel."

Jessie's getuigenis (@jessie.song) vond weerklank bij duizenden internetgebruikers. Het laat zien hoe stille medeplichtigheid – zelfs onbedoeld – wijdverbreid seksisme kan versterken. Voor velen was Jessie's video een wake-up call: het herinnerde hen eraan dat het bestrijden van seksisme niet alleen betekent dat je er niet aan meedoet, maar dat je de moed moet hebben om ertegen in opstand te komen.

