Mannen die kleiner zijn dan deze lengte worden geweerd uit een nachtclub in Londen, wat tot controverse heeft geleid.

Een recent evenement in een nachtclub in Londen trok online veel aandacht nadat een toegangsvoorwaarde op basis van de lengte van mannelijke bezoekers werd aangekondigd. Deze ongebruikelijke regel heeft gemengde reacties van het publiek teweeggebracht.

Een avond speciaal voor mensen die langer zijn dan 1,83 m.

De nachtclub The Bricks in Brixton organiseert op 31 januari een feest genaamd "Land Of The Giants". Volgens de aankondiging van de organisator op TikTok moeten mannen minimaal 1,83 m (ongeveer 6 voet) lang zijn om binnen te komen, terwijl er voor vrouwen geen lengte-eis is.

De toegangsprijzen voor dit evenement zijn niet gratis – er zijn verschillende prijzen voor mannen en vrouwen – en de avond is bedoeld voor personen ouder dan 23 jaar. Ondanks deze ongebruikelijke voorwaarde waren de tickets snel uitverkocht en staat er alweer een volgende editie gepland voor maart.

Toegangsmaatregelen en specifieke regels

Om deze regel te handhaven, specificeert de organisator dat mannen bij binnenkomst worden opgemeten, wat betekent dat hen de toegang kan worden geweigerd als ze niet aan de lengte-eis voldoen. Deze beperking wordt benadrukt in de communicatie rondom het evenement en herhaald in verschillende berichten op sociale media. Deze regel geldt niet op dezelfde manier voor vrouwen, wat een deel van de online reacties verklaart.

Een beschrijving die de sfeer benadrukt.

Op het ticketplatform waar het evenement wordt geadverteerd, wordt "Land Of The Giants" gepresenteerd als "een avond die draait om grootte". De beschrijving schetst een sfeer waarin de aanwezigheid van lange mannelijke deelnemers wordt benadrukt en waar de energie varieert afhankelijk van de bezoeker. Deze positionering van het evenement onderstreept de intentie van de organisatoren om, zoals ze zelf zeggen, "een gerichte sfeer te creëren in plaats van een willekeurige regel".

Reacties op sociale media

De aankondiging van dit criterium leidde tot talloze reacties online. Sommige commentatoren noemden de regel "discriminatoir" en betoogden dat "lengte geen bepalende factor zou mogen zijn voor de toegang tot een sociaal evenement". Anderen uitten hun verbazing, of zelfs onbegrip, over deze ongebruikelijke beperking. Deze reacties op sociale media weerspiegelen een breed scala aan meningen, van amusement tot verontwaardiging, waarbij sommige gebruikers van mening zijn dat "dit soort regels stereotypen met betrekking tot uiterlijk kunnen versterken".

Een debat dat voortduurt

Hoewel het evenement "Land of the Giants" op 31 januari nog steeds veel aandacht trekt, blijft de discussie over de toegangscriteria en hun relevantie voortduren. Sommigen zien het als "een originele marketingstrategie", terwijl anderen de "maatschappelijke implicaties van een dergelijke regel" in twijfel trekken. Dit debat illustreert de uiteenlopende reacties die keuzes in de evenementenorganisatie kunnen oproepen in een culturele en digitale context, waar elk detail waarschijnlijk becommentarieerd en breed gedeeld zal worden.

Kortom, de beslissing van een Londense club om de toegang tot een evenement te beperken tot mannen van minimaal 1,83 meter lang, leidde al snel tot een online discussie. Van kritische reacties tot pure verbazing, deze keuze roept vragen op over hoe bepaalde evenementen hun publiek selecteren en over maatschappelijke percepties die verbonden zijn aan fysieke criteria.