In Zuid-Korea zou kaalheid binnenkort behandeld kunnen worden, en dit zorgt voor controverse.

Wat als haaruitval een probleem voor de volksgezondheid zou worden? In Zuid-Korea heeft een presidentieel voorstel kaalheid opnieuw onder de aandacht gebracht. De discussie over sociale druk, geestelijk welzijn en begrotingskwesties zorgt voor verdeeldheid, maar is tegelijkertijd ook zeer prikkelend.

Een maatschappij waar uiterlijkheden een grote rol spelen.

In Zuid-Korea is uiterlijk geen onbelangrijk detail: het is diep verweven met sociale en professionele dynamieken. Volgens diverse onderzoeken gelooft bijna 98% van de jongvolwassenen dat schoonheid daadwerkelijke sociale voordelen biedt. In deze context kan vroegtijdig haarverlies al snel een bron van ongemak of zelfs isolatie worden.

Ongeveer 10 miljoen mensen in het land hebben last van kaalheid, op een totale bevolking van 51 miljoen. Deze realiteit treft met name jongvolwassenen, voor wie de concurrentie op de arbeidsmarkt al groot is. Wanneer van je verwacht wordt dat je goed presteert, zelfverzekerd bent en er representatief uitziet, kan elk detail van je uiterlijk cruciaal lijken. Maar laten we niet vergeten: alle lichamen zijn waardevol, met of zonder haar, en iemands waarde wordt niet afgemeten aan de hoeveelheid haar.

Dure behandelingen en een bloeiende markt

Onder deze druk is de haarverzorgingsmarkt aanzienlijk gegroeid. In 2024 vertegenwoordigde deze bijna 188 miljard won (Zuid-Koreaanse valuta). Gespecialiseerde shampoos, medicamenteuze behandelingen, voedingssupplementen en haartransplantaties vormen een snelgroeiende sector, maar zijn grotendeels ontoegankelijk voor mensen met een bescheiden budget.

Vooral veel mannen leven in stilte met hun kaalheid. Strategisch geknipte pony's, zorgvuldig gekozen kapsels, discrete chirurgische ingrepen: haaruitval wordt vaak achter de schermen aangepakt. Terwijl vrouwen onder intense druk staan wat betreft make-up en uiterlijk, leren mannen hun terugtrekkende haargrens te verbergen, soms ten koste van grote angst.

"Een kwestie van overleven": de uitspraak die het debat op gang bracht.

In deze context heeft president Lee Jae-myung zijn regering gevraagd te onderzoeken of de openbare ziektekostenverzekering kan worden uitgebreid met behandelingen tegen haaruitval. Hij stelt dat kaalheid niet langer slechts een cosmetisch probleem is, maar een echte kwestie van "overleven" voor de Zuid-Koreaanse jeugd.

Dit voorstel, dat al tijdens zijn presidentiële campagne van 2022 ter sprake kwam, is opnieuw opgedoken met een centraal argument: het gevoel van vervreemding dat jonge belastingbetalers ervaren. Velen dragen bij aan de gezondheidszorg zonder toegang te hebben tot ondersteuning voor een probleem dat direct van invloed is op hun zelfvertrouwen, hun geestelijke gezondheid en soms zelfs hun kansen bij sollicitatiegesprekken.

Een maatregel die door tegenstanders als "populistisch" werd beschouwd.

Het voorstel wordt verre van unaniem geaccepteerd. Conservatieve figuren en zorgprofessionals verzetten zich er fel tegen. Yoon Hee-sook is met name van mening dat de prioriteit moet liggen bij ernstige ziekten zoals kanker in plaats van kaalheid. Het financiële argument is cruciaal: het Zuid-Koreaanse zorgstelsel zal naar verwachting in 2026 al een tekort van 4,1 biljoen won hebben.

Conservatieve kranten, zoals de Chosun Ilbo, veroordeelden de beslissing eveneens als eenzijdig en genomen zonder grondig overleg met de belastingbetalers. Zij betoogden dat het uitbreiden van de dekking naar dit type behandeling de deur zou openzetten voor overmatige medicalisering van problemen die als niet-levensbedreigend worden beschouwd.

Tussen mentaal welzijn en budgettaire realiteit

Minister van Volksgezondheid Jeong Eun Kyeong neemt een meer afgewogen standpunt in. Hij erkent de daadwerkelijke impact van haaruitval op het zelfvertrouwen en de geestelijke gezondheid van jongvolwassenen, maar benadrukt tegelijkertijd de noodzaak van een grondige financiële analyse voordat er een besluit wordt genomen. Want achter kaalheid schuilt een bredere vraag: welke plaats krijgt psychisch welzijn in het overheidsbeleid?

Sommige politici steunen de maatregel openlijk. Parlementslid Park Joo-min, die publiekelijk erkent een haartransplantatie te hebben ondergaan, ziet het als een manier om stigma te verminderen en een meer empathische samenleving te bevorderen.

Een discussie die verder gaat dan alleen haar.

Uiteindelijk gaat dit debat veel verder dan de kwestie van haar. Het stelt de vraag hoe een samenleving gezondheid, normaliteit en lichaamsacceptatie definieert. Zelfzorg zou nooit een reden tot schaamte moeten zijn, en haarverlies zou niet als een persoonlijk falen moeten worden ervaren.

Of kaalheid nu wel of niet door de zorgverzekering wordt gedekt, één ding is zeker: in Zuid-Korea is het onderwerp niet langer taboe. En het openen van de dialoog is al een stap in de richting van meer vriendelijkheid, een positievere kijk op het lichaam en respect voor alle lichaamsvormen.