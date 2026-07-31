Ze begon in 1934 met gymnastiek en bleef tot haar 92e levensjaar aan wedstrijden deelnemen.

Klimmen op de brug op een leeftijd waarop veel mensen het rustiger aan doen? Johanna Quaas deed het tientallen jaren. Deze Duitse gymnaste, nu 100 jaar oud, heeft bewezen dat een passie die regelmatig wordt gekoesterd een leven lang meegaat.

Een passie die in mijn kindertijd is ontstaan.

Johanna Quaas werd geboren op 20 november 1925 in Hohenmölsen, Duitsland, en groeide op in een gezin waar sport een belangrijke rol speelde. Al op zeer jonge leeftijd ontdekte ze de gymnastiek en bleek ze een opmerkelijk talent te hebben. In 1934, op slechts negenjarige leeftijd, nam ze deel aan haar eerste wedstrijd. Haar sportcarrière werd vervolgens onderbroken door verschillende verhuizingen van het gezin en daarna door de Tweede Wereldoorlog, die haar sportieve activiteiten ingrijpend beïnvloedde.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Johanna Quaas (@johannaquaas)

Een sportief intermezzo vóór een opmerkelijke terugkeer.

Na de oorlog werd gymnastiek tijdelijk verboden in Oost-Duitsland. Johanna Quaas gaf de fysieke activiteit echter niet op en stapte over op handbal, een sport waarmee ze haar uitstekende fysieke conditie kon behouden.

Nadat ze lerares lichamelijke opvoeding was geworden, trouwde ze in 1963 met Gerhard Quaas, een gymnastiektrainer. Samen gaven ze hun passie door aan hun drie dochters. Uiteindelijk keerde Johanna in 1981, op 56-jarige leeftijd, terug naar de toestellen. Het jaar daarop nam ze deel aan een belangrijke Duitse wedstrijd voor senior turnsters, wat het begin markeerde van een nieuw avontuur.

Een wereldberoemdheid van boven de 80 jaar.

In 2012 gingen verschillende video's van Johanna, waarop ze oefeningen uitvoerde op de brug en de vloer, viraal. Binnen enkele dagen verspreidden ze zich over de hele wereld en trokken ze de aandacht van talloze internationale media. Datzelfde jaar werd ze door Guinness World Records uitgeroepen tot "oudste actieve wedstrijdgymnaste ter wereld". Deze erkenning werd gevolgd door andere prestigieuze onderscheidingen, waaronder de Nadia Comăneci Sportiviteitsprijs en het Duitse Federale Kruis van Verdienste, als erkenning voor haar inzet voor de sport en de promotie ervan.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Johanna Quaas (@johannaquaas)

Een inspirerende levensfilosofie

Aan iedereen die naar haar geheim vraagt, antwoordt Johanna eenvoudig: "Mijn gezicht is oud, maar mijn hart is jong." Een uitspraak die haar gemoedstoestand perfect samenvat. Geen "wondermethode", maar gewoon een consistente sportbeoefening die ze al tientallen jaren volhoudt. Ze deelt haar ervaringen ook via een boek over gymnastiek en blijft, in 2026, nieuwe generaties inspireren.

Op 100-jarige leeftijd nog steeds vol energie en beweging.

Hoewel ze niet meer zo regelmatig aan wedstrijden deelneemt als vroeger, geeft Johanna Quaas op 100-jarige leeftijd nog steeds gymnastiekdemonstraties. Haar energie en passie hebben haar tot een iconische figuur in de amateursport gemaakt. Haar boodschap is door de jaren heen onveranderd gebleven: blijf altijd in beweging. Dit idee wordt breed ondersteund door onderzoek naar actief ouder worden, en zij belichaamt het met opmerkelijke authenticiteit.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Johanna Quaas (@johannaquaas)

Het verhaal van Johanna Quaas herinnert ons eraan dat beweging, doorzettingsvermogen en het plezier van lichamelijke activiteit geen houdbaarheidsdatum kennen. Ze is meer dan een kampioen; ze is een symbool geworden van een actief leven dat ten volle wordt geleefd, ongeacht de leeftijd.