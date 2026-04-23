Waterskiën: ze is al sinds haar kindertijd op het water en behoort nu tot de besten ter wereld.

De Canadese Neilly Ross is al van jongs af aan ondergedompeld in de wereld van het waterskiën. Ze kwam al vroeg in aanraking met de sport en groeide letterlijk op het water op, tussen intensieve trainingen en juniorenwedstrijden. Deze vroege kennismaking met de waterskiwereld stelde haar in staat een solide technische basis te ontwikkelen en een zeldzaam gemak te tonen in de drie belangrijkste disciplines: tricks, slalom en sprongen.

Een snelle opmars naar het allerhoogste niveau.

Neilly Ross heeft zich in de loop der jaren gestaag een plek verworven op het internationale toneel. Ze neemt deel aan de grootste wereldwedstrijden georganiseerd door de Internationale Waterski- en Wakeboardfederatie, waar ze steevast prestaties van topniveau levert. Op haar palmares staan onder andere podiumplaatsen in tricks, een discipline waarin ze dankzij haar precisie en creativiteit op het water bijzonder uitblinkt.

Records en benchmarkprestaties

De carrière van de skiester wordt ook gekenmerkt door uitzonderlijke prestaties, met name in tricks waar ze enkele van de hoogste scores in haar discipline heeft behaald. Ze heeft ook toonaangevende resultaten behaald op het internationale professionele circuit. Dankzij deze prestaties behoort ze consistent tot de wereldtop in haar categorie.

Een complete en erkende atleet op het wereldcircuit.

Tegenwoordig wordt Neilly Ross beschouwd als een van de meest vooraanstaande figuren in het dameswaterskiën. Haar veelzijdigheid, consistentie en lange carrière op het hoogste niveau maken haar een rolmodel voor nieuwe generaties. Met internationale wedstrijden, records en podiumplaatsen blijft ze zich profileren als een belangrijke atlete in de sport.

Kortom, Neilly Ross, die van haar jeugd op het water is doorgestoten naar wereldpodiumplaatsen, belichaamt perfect de nieuwe generatie waterskiërs op topniveau. Haar reis illustreert het belang van vroegrijpheid, hard werken en passie in een veeleisende discipline waar consistentie het verschil maakt.