Een voormalig international voetballer wordt plaatsvervangend brandweercommandant.

Voormalig Engels international rugbyspeelster Michelle Hickmott staat op het punt een volgende belangrijke stap in haar carrière te zetten door plaatsvervangend hoofd te worden van een regionale brandweer in het Verenigd Koninkrijk. Na een carrière in de professionele sport stapte ze over naar de civiele bescherming, een sector waarin ze al enkele jaren werkzaam is.

Van het Engelse nationale team tot de brandweerkazernes

Voordat ze van carrière veranderde, speelde Michelle Hickmott als verdedigster en werd ze geselecteerd voor het Engelse nationale vrouwenvoetbalteam, waarvoor ze één interland speelde. Ze speelde ook voor verschillende clubs in de Engelse vrouwencompetitie en bouwde een solide sportcarrière op voordat ze haar professionele voetbalcarrière beëindigde.

Een geleidelijke overgang naar de hulpdiensten.

Na haar sportcarrière trad ze in dienst bij de brandweer en reddingsdienst, waar ze gestaag opklom in de rangen. Ze bekleedde diverse operationele en opleidingsfuncties, met name bij verschillende regionale diensten en gespecialiseerde instellingen. Inmiddels heeft ze jarenlange ervaring in het management, de opleiding en de supervisie van reddingsteams.

Een benoeming in een strategische leiderschapspositie

Haar benoeming tot plaatsvervangend brandweercommandant vindt plaats te midden van een modernisering van de hulpdiensten. Ze treedt in dienst bij een Britse brandweer en reddingsdienst, waar ze zal bijdragen aan strategie, operationele organisatie en teammanagement. Deze stap markeert een belangrijke ontwikkeling in haar carrière buiten de sportwereld.

Een overgangsfiguur tussen sport en publieke dienstverlening.

Het carrièrepad van Michelle Hickmott is een schoolvoorbeeld van de succesvolle overgang van voormalige atleten naar verantwoordelijke functies in de publieke sector. Haar management-, discipline- en teamwerkvaardigheden, opgedaan op het voetbalveld, worden vaak benadrukt in dit soort carrièrepaden. Haar benoeming wordt gezien als een uitstekend voorbeeld van een brug tussen topsport en veeleisende carrières in de burgermaatschappij.

Van internationaal atlete tot plaatsvervangend brandweercommandant: Michelle Hickmott is een zeldzaam en inspirerend voorbeeld van een carrièreswitch. Haar verhaal laat zien hoe divers de mogelijkheden na topsport zijn en hoe steeds meer mensen met een sportachtergrond leidinggevende posities bekleden binnen de publieke sector.

Ze werd advocaat op 17-jarige leeftijd, nadat ze op 13-jarige leeftijd aan de rechtenstudie was begonnen.

