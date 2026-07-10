De 20-jarige rolstoeltennisster Ksénia Chasteau maakt indruk met haar carrière.

In slechts enkele jaren is Ksénia Chasteau uitgegroeid tot een van de meest vooraanstaande figuren in het Franse rolstoeltennis. Van haar vroege successen bij de junioren tot een historische finale op Roland-Garros dit jaar (2026) heeft ze consistent uitstekende prestaties geleverd met een bewonderenswaardige vastberadenheid.

Van Siberië tot de hoven van Marseille

Ksénia Chasteau werd geboren in Irkoetsk, Siberië, en werd op zeer jonge leeftijd samen met haar biologische broer geadopteerd door een Frans gezin. Ze groeide op in Marseille en ontdekte de tennissport al op jonge leeftijd. Haar talent trok al snel de aandacht: ze trainde bij Tennis Club La Rose en vervolgens bij de Cercle Sportif Municipal de Marseille, maakte snelle vooruitgang en bereikte een uitstekend niveau nog voordat ze deelnam aan de meest prestigieuze wedstrijden. Haar ouders kozen ervoor om haar oorspronkelijke voornaam te behouden, een detail waar ze bijzonder veel waarde aan hecht, omdat het een integraal onderdeel is van haar geschiedenis en identiteit.

Een keerpunt dat zijn carrière een nieuwe wending gaf.

In 2021, slechts enkele weken voor haar vijftiende verjaardag, zette een motorongeluk haar leven volledig op zijn kop. Als gevolg van haar verwondingen moest Ksénia Chasteau haar linkerbeen laten amputeren, net als haar vader, die ook bij het ongeluk gewond raakte. Deze beproeving markeerde het begin van een nieuw hoofdstuk. In plaats van de sport waar ze altijd van had gehouden op te geven, ontdekte Ksénia rolstoeltennis. Nauwelijks uit haar revalidatiecentrum werd ze door de Franse tennisbond naar deze sport doorverwezen. Slechts acht maanden later stond ze alweer op de baan. Dankzij haar gedegen technische training paste ze zich snel aan en behaalde ze al snel goede resultaten.

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Een bliksemcarrière

De opmars van Ksénia Chasteau is even verrassend door de snelheid als door de consistentie ervan. Slechts anderhalf jaar na haar start in het rolstoeltennis won ze al het Frans juniorenkampioenschap. 2023 markeerde een nieuwe mijlpaal: ze werd nummer één van de wereld bij de junioren en won de US Open in haar categorie. Dit bevestigde haar immense potentieel. In 2024 schreef ze geschiedenis door het allereerste rolstoeltennistoernooi voor junioren op Roland-Garros te winnen. Ze veroverde ook de dubbeltitel na een spannende finale, waarmee ze haar kalmte op cruciale momenten bewees.

Een veelbelovende start in de seniorencompetitie.

Een paar maanden later nam Ksénia deel aan haar eerste Paralympische Spelen in Parijs. Ze bereikte de achtste finales en leverde een goede strijd tegen de uiteindelijke Paralympische kampioene, Yui Kamiji uit Japan. Haar overstap naar het seniorencircuit bevestigde vervolgens haar enorme potentieel. In 2025 werd ze de eerste Française die de halve finales van Wimbledon bereikte in het rolstoeltennis.

In 2026 bereikte ze een nieuwe belangrijke mijlpaal door haar eerste Grand Slam-finale te spelen op Roland-Garros. Nadat ze in de halve finale de nummer 2 van de wereld had uitgeschakeld, verloor ze van de legendarische Nederlandse speelster Diede de Groot, een absolute icoon van de sport. Een nederlaag die de betekenis van deze historische prestatie geenszins vermindert.

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Een kampioen beloond

Begin 2025 werd ze door de Internationale Tennis Federatie (ITF) uitgeroepen tot beste junior van 2024. Deze onderscheiding was een erkenning voor een uitzonderlijk seizoen, gekenmerkt door meerdere Grand Slam-titels en een opmerkelijke entree in de seniorenrangen. Vandaag de dag zet Ksénia haar vooruitgang voort, maar blijft ze tegelijkertijd nuchter en beseft ze dat elk toernooi een nieuwe stap in haar ontwikkeling betekent.

De Olympische Spelen van Los Angeles in het vizier.

Op slechts 20-jarige leeftijd heeft Ksénia Chasteau al een indrukwekkend palmares. Haar volgende grote doel staat nu vast: de Paralympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Naast haar tenniscarrière studeert ze ook psychologie, wat ze ziet als een bron van persoonlijke voldoening in plaats van slechts een project na haar tenniscarrière. Als ambassadeur voor de Fête le Mur-vereniging zet ze zich er bovendien voor in om tennis voor iedereen toegankelijk te maken.

Met ambitie, hard werken en consistentie verlegt Ksénia Chasteau voortdurend grenzen en vestigt ze zich als een van de meest veelbelovende talenten in het Franse rolstoeltennis. Haar ontwikkeling wijst erop dat haar grootste overwinningen nog moeten komen.