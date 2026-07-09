Waarom worden de vrouwen van voetballers zo vaak tot stereotypen gereduceerd?

Tijdens het WK voetbal 2026™ worden hun levens, vastgelegd op de tribunes, beschreven in de roddelbladen, die hen voortdurend onder de loep nemen. Ze worden gepresenteerd als "voetbalvrouwen", alsof ze geen eigen identiteit of voornaam hebben, en blijven in de schaduw van hun partners, maar ervaren tegelijkertijd indirect de roem. In de collectieve verbeelding hebben ze een slechte reputatie en worden ze bij elke stap nauwlettend in de gaten gehouden. Seksistische vooroordelen kleven aan degenen die bekend staan als "WAGs".

Vrouwen van voetballers, die regelmatig bekritiseerd worden

Terwijl het FIFA Wereldkampioenschap 2026 zich op de schermen ontvouwt en ten einde loopt, zijn de ogen niet alleen op het veld gericht. Ze blijven regelmatig hangen bij de partners van de voetballers, deze "vrouwen en vriendinnen" die lijken te floreren dankzij de prestaties van hun echtgenoten en die zich, ondanks zichzelf, in het middelpunt van de belangstelling bevinden. De covers van tijdschriften over beroemdheden zijn gewijd aan degenen die de harten van de spelers sneller doen kloppen, hun grootste fans. Bestempeld als "gelukkig" of zelfs "bevoorrecht", hebben ze geen ruimte voor fouten en ervaren ze dezelfde druk als de spelers op de avond van de finale.

Terwijl hun teamgenoten strijden om de bal en cruciale passes geven, spelen zij een ander spel: de strijd om hun imago. Ze verdedigen geen doelpunten, maar hun waardigheid in een omgeving die er plezier in schept hen in diskrediet te brengen en hen als bedriegers of figuranten te behandelen. Roddelfans, die celebritynieuws analyseren om hun dagelijks leven te begrijpen, weten meer over de laatste maaltijd van deze vrouwen of de prijs van hun verlovingsringen dan over de voetbalprestaties van hun mannelijke collega's.

Onlangs kreeg Ester Exposito, de partner van de Franse international Kylian Mbappé – die de steun van de aanvoerder niet nodig had om beroemd te worden – felle kritiek te verduren omdat ze een paar milliseconden met Bad Bunny had gedanst. Fans van de man die door de pers "de man voor de job" wordt genoemd, beschuldigden haar spontaan van ontrouw. In 2006, tijdens het WK, ondervond Victoria Beckham, het toonbeeld van de "WAGs" (vrouwen en vriendinnen van voetballers), ook deze sluimerende haat. De tabloids gaven haar de schuld van de slechte prestaties van Engeland en beschuldigden haar ervan de spelers af te leiden, waardoor ze in een kwetsbare positie terechtkwam. En dat was slechts een voorproefje van de oordelen die haar nog te wachten stonden.

Het hardnekkige beeld van de huurlingvrouw

Wat ze ook doen, wat ze ook zeggen, elke gelegenheid wordt aangegrepen om de vrouwen van deze voetballers eraan te herinneren dat ze niet in de schaduw staan van hun partners. Zij, die hun status zogenaamd moeten "verdienen" en slechts dienen als pronkstukken of fantasieobjecten, zien hun liefde beoordeeld worden door vreemden die vals alarm slaan en hen beschuldigen van "egoïstische" romantiek. Voor velen hebben deze vrouwen alleen maar geld in hun ogen en stapels contant geld op zak.

Georgina Rodriguez, de vrouw van de Portugese international Cristiano Ronaldo, wordt al lange tijd gezien als een geldwolf. Toch heeft het model , die haar verhaal terugwint in de Netflix-documentaireserie "I Am Georgina", haar eigen imperium opgebouwd en een persoonlijk fortuin vergaard dat wordt geschat op meer dan 10 miljoen dollar. Dat is minder dan haar man, die meer dan een miljard dollar heeft vergaard, maar zeker genoeg om financieel onafhankelijk te zijn voor de rest van zijn leven.

Hoewel de vrouwen en vriendinnen van voetballers vaak het stereotype van de geldwolf bevestigen, verdienen ze meer dan de professionele vrouwelijke voetballers zelf, die honderd keer minder verdienen dan hun mannelijke collega's. WAGs (vrouwen en vriendinnen van voetballers) wekken nieuwsgierigheid, fascinatie en geruchten op, terwijl de atleten zelf worstelen om in de schijnwerpers te staan.

Het voornaamste doelwit van aanstootgevend seksisme

Zowel een 'trofeevrouw' als een 'object': de vrouw van een voetballer wordt vaak beroofd van haar lichaam en imago. De tabloids reduceren haar tot haar uiterlijk met exclusieve foto's van stranduitjes, terwijl mannen haar zien als een bron van prikkelende afleiding. Afgaande op de berichtgeving in de media en virale reacties, zijn de vrouwen van voetballers niets meer dan een silhouet, een gezicht, een etiket.

Wanneer vrouwen zich bescheiden kleden zoals Rima Edbouche, de vrouw van de Franse international Ousmane Dembélé, of wanneer ze discreet zijn zoals Antonela Roccuzzo, de vrouw van de Argentijnse international Messi, reageren internetgebruikers fel. Wanneer ze meer lawaai maken, dingen bereiken zonder hun partner, op eigen kracht succesvol zijn en selfies plaatsen, worden ze als "oppervlakkig" bestempeld.

In deze meedogenloze wereld, die alle oude seksistische principes ter discussie stelt, hebben de vrouwen en vriendinnen van voetballers geen rust. Soms worden ze tegen anderen opgezet , zoals de "Wagatha Christie"-affaire illustreert, soms worden ze geseksualiseerd en moeten ze de klap van achterhaalde opvattingen incasseren. Terwijl hun partners een natie vertegenwoordigen, dragen zij de last van stereotypen en seksisme.

De transfermarkt van schoonheidsnormen

Hoewel spelers tijdens hun carrière vaak buiten het zicht van de nationale selectiecommissie blijven, moeten ook de vrouwen en vriendinnen van voetballers aan bepaalde criteria voldoen om deze prestigieuze rol te bemachtigen. Fans hebben bijna hogere verwachtingen van deze vrouwen dan van de spelers zelf, die altijd excuses krijgen zoals een slechte vorm, vermoeidheid, een aanhoudende blessure of slecht weer. Er zijn allerlei verwachtingen aan hen verbonden: jeugd, slankheid en een sterke naleving van schoonheidsidealen.

En wanneer ze niet in dit sterk gestandaardiseerde ideaalbeeld met zijn precieze afmetingen passen, worden ze virtueel gelyncht. Lauren Fryer, de partner van Arsenal-ster Declan Ryce, moest zulke venijnige opmerkingen over haar gewicht verduren dat ze besloot zich terug te trekken van sociale media. Ze werd "niet knap genoeg" verklaard voor een man van zijn postuur, alsof uiterlijk de enige waarde van een vrouw zou zijn. Laurens verhaal legde dit verraderlijke selectieproces bloot dat wordt opgelegd aan de vrouwen en vriendinnen van voetballers.

Veel vrouwelijke fans dromen ervan om in de schoenen van de voetbalvrouwen te staan. Ze zouden een plek op de eerste rij in het stadion hebben, maar ook blootgesteld worden aan seksistische opmerkingen. In wezen fungeren voetbalvrouwen als een soort schild: ze vangen de klappen op, absorberen de vrouwonvriendelijke kritiek en worden het voornaamste doelwit in een sport waar vooroordelen altijd de boventoon lijken te voeren.