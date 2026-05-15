Crans-Montana: Partner van Tahirys Dos Santos maakt haar eerste publieke verschijning

Bij de UNFP-trofeeën (waar belangrijke figuren uit het Franse profvoetbal worden geëerd) maakte de jonge FC Metz-voetballer Tahirys Dos Santos een opvallende verschijning naast zijn partner Coline. De jonge vrouw, een overlevende van de brand in het Constellation-stadion, koos ervoor om de brandwonden op haar armen zichtbaar te laten.

Een sterke publieke verschijning bij de UNFP-trofeeën.

Tijdens de uitreiking van de UNFP-trofeeën in het Palais Brongniart in het 2e arrondissement van Parijs verscheen Tahirys Dos Santos samen met zijn partner Coline op het podium. De jonge speler van FC Metz, die onlangs zijn eerste profcontract tekende, liep hand in hand met zijn partner, enkele maanden na de tragedie die hen trof.

De verschijning van het stel bracht meteen een golf van emotie teweeg in de zaal. Voor Coline was het een van haar eerste publieke verklaringen sinds de brand. De jonge vrouw koos er duidelijk voor om haar verwondingen te accepteren, zonder te proberen de littekens op haar armen en benen te verbergen.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door L1+ (@ligue1plus)

De Crans-Montana-brand

De verschijning volgt op een tragedie die het publiek schokte. Op oudejaarsavond brak er brand uit in de bar Constellation in Crans-Montana, Zwitserland. Tahirys Dos Santos, die zwaargewond raakte, redde zijn partner Coline uit de vlammen, een actie die breed werd uitgemeten in de media. Beiden liepen brandwonden op aan 30% van hun lichaam. De fysieke gevolgen, in verhouding tot de heftigheid van de gebeurtenis, vereisten uitgebreide medische zorg en een behandelprogramma dat tot op de dag van vandaag voortduurt.

De woorden van Tahirys Dos Santos

Tijdens de uitreiking van de UNFP-trofeeën blikte de jonge speler van FC Metz terug op de aangrijpende weken na de brand. "Het gaat nu beter met me na een aantal moeilijke weken in het ziekenhuis", zei hij. Naast zijn eigen ervaring wilde hij ook zijn steun betuigen aan de andere slachtoffers: "Ik wil de families van de slachtoffers die nog in het ziekenhuis liggen, mijn volledige steun betuigen." Zijn woorden waren ingetogen, maar tegelijkertijd een erkenning van de vooruitgang die geboekt is en een gedachte aan degenen die nog steeds behandeld worden.

Coline's woorden waren gericht op haar reconstructie.

De toespraak van Coline ontroerde het publiek diep. De jonge vrouw, een voormalig communicatiestudente, sprak over de verwoestende aard van de beproeving die ze had doorstaan. "Het was een zeer zware beproeving, die blijvende gevolgen heeft gehad voor mijn gezondheid," vertelde ze. In plaats van naar de toekomst te kijken, koos ze ervoor zich op het heden te richten: "Voor nu denk ik niet per se aan de toekomst; ik concentreer me op mijn gezondheid."

Deze verklaring dient als herinnering dat, achter het mediabeeld van het "overlevende echtpaar", hun dagelijkse realiteit er een is van veeleisend fysiek en psychologisch herstel. Aan het einde van dit emotioneel geladen segment overhandigden Tahirys Dos Santos en Coline een trofee aan Lyon-speler Melchie Dumornay, waarmee hun optreden op het podium werd afgesloten.

Door samen te verschijnen bij de UNFP-trofeeën zorgden Tahirys Dos Santos en Coline voor een van de meest indrukwekkende momenten van de avond. Door haar littekens te tonen en openlijk te spreken, gaf de jonge vrouw een gezicht en een stem aan een tragedie die tot dan toe vooral was verteld door de heldhaftige daad van haar partner. Deze verschijning diende als een indringende herinnering, zonder in melodrama te vervallen, aan het voortdurende proces van genezing.