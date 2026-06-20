In China betalen sommige vrouwen €100 om een paar uur met een vreemde door te brengen.

Wat als gezelschap gewoon een dienst zou worden? In China wint een verrassend concept aan populariteit: het inhuren van menselijk gezelschap. Voor een paar uur of een hele dag kiezen sommige mensen (vaak vrouwen) ervoor om een vreemde te betalen om samen iets te doen, een praatje te maken of simpelweg de eenzaamheid te ontvluchten. Dit fenomeen zegt veel over de evolutie van de stedelijke levensstijl.

Wanneer eenzaamheid nieuwe diensten creëert

In grote Chinese steden is eenzaamheid een steeds zichtbaarder probleem geworden. Veel inwoners ervaren een gebrek aan sociale contacten in hun dagelijks leven, door veeleisende carrières, professionele mobiliteit en de afstand tot hun familie. Als reactie hierop zijn nieuwe platforms ontstaan met een simpele belofte: mensen met elkaar in contact brengen die een gezellig moment willen delen, zonder verdere verplichtingen. Het doel is niet om een romantische relatie te creëren, maar om menselijk gezelschap te bieden voor een paar uur.

Een platform dat het bedrijf te "huren" aanbiedt.

Een van de bekendste diensten heet Zuwobo, een naam die letterlijk "huur mij" betekent in het Mandarijn. De werking is even simpel als origineel: de gebruiker kiest een activiteit en het platform zoekt een beschikbare metgezel. Het concept spreekt mensen aan die een leuke tijd willen hebben zonder een uitje met hun gebruikelijke vriendengroep te hoeven organiseren. Het is een formule die eenvoud en flexibiliteit vooropstelt.

Wandelen, uit eten gaan of videogames spelen: er is voor ieder wat wils.

Een van de redenen voor het succes van deze platforms is de verscheidenheid aan aangeboden activiteiten. Sommigen kiezen voor een wandeling door de stad, anderen voor een trektocht, een etentje in een restaurant of zelfs een potje videogames thuis. Het idee is om aan ieders wensen tegemoet te komen en een aanwezigheid te bieden die aansluit bij verschillende momenten in het dagelijks leven. Deze aanpak transformeert gezelschap in een service op maat.

Tot €300 per dag

De prijzen variëren afhankelijk van de duur en het type activiteit. Voor een kopje koffie of een maaltijd liggen de prijzen over het algemeen tussen de 7 en 20 euro. Maar als je een hele dag gezelschap wilt, lopen de kosten snel op. Sommige diensten kunnen meer dan 100 euro kosten en, afhankelijk van de wensen, zelfs meer dan 300 euro. Een eenmalige uitgave die sommigen beschouwen als "de prijs voor een prettige sociale ervaring".

Een bijzonder succes tijdens Chinees Nieuwjaar.

Elk jaar herinnert Chinees Nieuwjaar ons aan het belang van familiebanden en herenigingen. Voor degenen die ver van hun geliefden wonen of alleen zijn, kan deze periode gevoelens van isolatie soms versterken. Daarom zien platforms voor autodelen vaak een piek in de vraag tijdens de feestdagen. Voor sommige gebruikers is het delen van deze momenten met iemand een manier om de feestdagen in een warmere sfeer te beleven.

Een trend die vragen oproept

De ontwikkeling van deze diensten weerspiegelt de ingrijpende veranderingen in de Chinese samenleving. Enerzijds bieden ze een concreet antwoord op de behoefte aan menselijk contact en stellen ze sommige mensen in staat om zich voor een paar uur te ontdoen van hun isolement. Anderzijds roepen ze een fundamentele vraag op: wat betekent dit in een samenleving waar de aanwezigheid van anderen net als elke andere dienst geboekt kan worden? Of het nu een praktische oplossing is of een symbool van veranderende sociale banden, daarover blijft het debat open.

Eén ding is zeker: het succes van deze platforms laat zien dat de behoefte aan delen, uitwisselen en online aanwezigheid belangrijker is dan ooit.