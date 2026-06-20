Deze professionele sprinter neemt het op tegen 100 mannen in een 100-meterrace, en het resultaat is verrassend.

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Fabienne Ba.
@nessynsport / Instagram

Wat als één vrouwelijke sprinter het opneemt tegen 100 mannen in een wedstrijd? Dat is de spectaculaire en leerzame uitdaging bedacht door sportcontentmaker Younès Nezar (@younivers__). Achter dit virale experiment schuilde een simpele wens: het ware niveau van vrouwelijke atleten laten zien. En het resultaat overtrof alle verwachtingen.

Een uitdaging die is gelanceerd om vooroordelen te doorbreken.

Younès Nezar, sprintspecialist en content creator met duizenden internetvolgers, kwam op het idee voor deze uitdaging nadat hij de toenemende hoeveelheid denigrerende opmerkingen aan het adres van vrouwelijke atleten had opgemerkt. In plaats van met woorden te reageren, koos hij voor een grootschalige demonstratie. Zijn concept: een vrouwelijke topatlete laten strijden tegen 100 mannen met diverse sportachtergronden om concreet te laten zien wat uitmuntendheid in de sprint werkelijk inhoudt.

Een topatleet die het opneemt tegen honderd concurrenten.

Om de uitdaging aan te gaan, stemde sprintster Soudatou Niang (@soudatou_n) ermee in om mee te doen. Op de atletiekbaan van het stadion in Cergy (regio Île-de-France) gingen zo'n honderd deelnemers, voornamelijk amateursporters, van start met de ambitie om haar te verslaan. Het experiment, gefilmd en vervolgens gedeeld op sociale media, trok al snel de aandacht. Velen dachten dat een groot aantal mannelijke deelnemers gemakkelijk de overhand zou krijgen. De realiteit was echter heel anders.

Een onverwachte winnaar zorgt voor een verrassing.

Aan de finish kwam geen voetbalspecialist of sprinter als winnaar uit de bus. De beste tijd werd neergezet door Jordan Sepho, een Franse internationale rugby sevens-speler en olympisch kampioen. Over de hele afstand toonde de rugbyspeler een indrukwekkende snelheid en overtrof hij alle andere deelnemers, waaronder professioneel sprinter Soudatou Niang. Deze prestatie herinnert ons eraan over de uitzonderlijke atletische kwaliteiten die rugby sevens-spelers beschikken.

Een vierde plaats is veel meer waard dan een podiumplaats.

Hoewel de overwinning van Jordan Sepho een sterke indruk maakte, ligt de werkelijke les van de wedstrijd elders. Soudatou Niang eindigde als vierde in het algemeen klassement. Met andere woorden, ze presteerde beter dan de overgrote meerderheid van de 100 mannen die aan de start stonden.

Een opmerkelijke prestatie die de mate van vaardigheid, voorbereiding en talent illustreert die nodig is om op het hoogste niveau van de atletiek te presteren. Verre van de stereotypen die vaak met vrouwensport worden geassocieerd, benadrukte deze demonstratie de kloof die bestaat tussen een professionele atleet en een amateur, ongeacht het geslacht.

Een viraal filmpje met een krachtige boodschap.

Naast het spektakel diende deze uitdaging vooral om de prestaties van de atleten te benadrukken. Door zich te scharen bij de allerbesten, gaf Soudatou Niang een concreet antwoord op de vooroordelen die nog steeds bestaan rondom de vrouwensport.

Het succes van de video toont ook aan dat het publiek interesse heeft in content die vermaakt én tegelijkertijd bewustwording creëert. Dankzij de originele en toegankelijke opzet is Younès Nezar erin geslaagd de aandacht te vestigen op een weinig bekend feit: vrouwelijke topsporters behoren tot de meest succesvolle sportvrouwen in hun respectievelijke disciplines.

Wat bedoeld was als een simpele virale challenge, is uiteindelijk uitgegroeid tot een prachtige demonstratie van talent, respect en erkenning voor de vrouwensport.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
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