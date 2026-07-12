Deze vrouwen zeggen dat ze zich veiliger voelen dankzij hun hond: de video's zorgen voor verdeelde reacties op sociale media.

Sommige vrouwen beschouwen hun honden als hun adoptiekinderen, terwijl anderen ze meer zien als persoonlijke lijfwachten. Op sociale media kunnen deze vrouwen, die bang zijn voor intimidatie of een plekje in de misdaadrubriek van de krant, vertrouwen op hun honden om de weg vrij te maken in onveilige straten. Of ze nu een grote hond hebben zo groot als een jongvolwassene of een klein schoothondje, ze voelen zich veiliger met een riem in hun hand.

Honden, beschermengelen van vrouwen in de openbare ruimte.

De hond, de beste vriend van de mens sinds het begin van de mensheid, neemt een speciale plaats in in huizen en harten. En tijdens wandelingen wekt hij alom genegenheid op. Naast een en al liefde is de hond ook een zeer effectieve bewaker. Hoewel honden vaak ongewenste aandacht trekken van voorbijgangers, kunnen ze, door te grommen, te blaffen of zich agressief te gedragen, argwanende personen meters verderop jagen.

Met een hond voorop durven vrouwen niet meer in het donker de straat over te steken of zich om te draaien. De aanwezigheid van een hond is voldoende om roofdieren, opdringerige aanbidders en professionele catcallers af te schrikken. Op sociale media laten vrouwen zien dat ze, als ze het zat zijn om met gebogen hoofd en bedekt gezicht naar buiten te gaan, hun honden trainen om op commando aan te vallen.

Content creator @celinetails deelde enkele fragmenten van deze zelfverdedigingssessie waarin een hond werd aangevallen. Haar hond, die al behoorlijk groot is, liet de volle omvang van zijn felheid zien. Hij beet zich vast in de gewatteerde arm van de instructeur en sprong met zoveel kracht op hem dat hij bijna achterover viel. Er zijn honderden van dit soort pestvideo's op TikTok, en @sydmckae gaf wat uitleg. "Hij is een persoonlijke beschermingshond! Hij bijt of valt niemand aan, tenzij hij daartoe opdracht krijgt," legde ze uit, met haar Belgische Malinois aan haar voeten. Ze sprak haar dankbaarheid uit voor haar hond, die getraind is om met gevaar om te gaan en angst om te keren. "Dankzij mijn hond durf ik weer vol vertrouwen mijn huis te verlaten," voegde ze eraan toe.

Een illustratie van collectieve vrouwelijke angst

Hoewel ironici deze 'trend' met miniatuurrassen die onschuldig lijken en waarvan het gehuil nauwelijks hoorbaar is, misschien belachelijk maken, delen ze allemaal hetzelfde sentiment. In een maatschappij waar vrouwen zich afzijdig houden, hun parfum als vervanging voor traangas beschouwen, bij het minste verdachte geluid een telefoontje veinzen en met hun sleutels een boksbeugel vormen, is de hond een wandelende radar, een hondenschild.

Van meet af aan is hun ridder in glanzend harnas nooit een mens geweest, maar eerder een dier met poten, een vacht en een kwispelende tong. Volgens een Ifop-enquête onder 20 landen heeft 75% van de vrouwen minstens één keer in hun leven te maken gehad met seksuele intimidatie in de openbare ruimte. En in plaats van de kern van het probleem aan te pakken, ontwerpen we meisjesachtige zelfverdedigingsaccessoires , SOS- apps en moedigen we vrouwen aan om vechtsporten te beoefenen. De hond, bekend om zijn loyaliteit en toewijding, vertegenwoordigt dan een privilege: het privilege om naar buiten te gaan zonder voor je leven te hoeven vrezen.

Deze video's, die eruitzien als actiefilms of zijn opgenomen met bewakingscamera's, ondersteunen allemaal hetzelfde idee: honden kunnen veel seksistische tragedies voorkomen. Het gebruik van een hond voor persoonlijk gewin, zoals een taser, wordt echter niet algemeen geaccepteerd onder dierenliefhebbers.

#belgischemalinoisofiktok #SA #renalseenmeisje ♬ original sound - •Lynoverlays• @sydmckae Hij is een persoonlijke beschermingshond! Hij bijt of valt mensen niet aan, tenzij hij daartoe opdracht krijgt. Ik wou dat elk meisje dat in die situatie heeft gezeten dezelfde kans had als ik. Dankzij mijn hond durf ik mijn huis weer te verlaten. Ik ben hem eeuwig dankbaar. (Hij is getraind door een professional, ik heb hem niet zelf getraind) #beschermingshond

De gevaren van het adopteren van een hond puur voor "bescherming"

Onder deze video's, waarop Rottweilers, pitbulls en Belgische Malinois te zien zijn met hun gespierde lichamen en scherpe tanden, prijzen reacties deze beschermingstactiek. "Serieus, dit zou door de zorgverzekering gedekt moeten worden, gezien hoe gevaarlijk we buiten zijn", suggereert een gebruiker. Anderen vergelijken het met hun eigen honden, die zich alleen richten op slippers en kussens of hun staart tussen hun poten trekken en janken zodra ze merken dat we ons ongemakkelijk voelen.

Een hond adopteren puur om hem commando's te geven en hem te trainen als een speciale eenheidshond, komt neer op het behandelen van de hond als een "slaaf van ons welzijn". We behandelen hem niet als onze gelijke, maar als onze ondergeschikte. En we koesteren hoge verwachtingen van hem. Als hij in een kritieke situatie niet reageert op onze commando's, kunnen we hem kwalijk nemen of, erger nog, hem wegdoen. Door hem te reduceren tot de rol van permanente lijfwacht riskeren we dat zijn missie belangrijker wordt dan zijn welzijn. En zolang openbare ruimtes niet veilig zijn, zullen vrouwen hun honden blijven meenemen als verkenners.

Uiteindelijk laten deze video's niet alleen zien dat honden roofdieren kunnen afschrikken. Ze onthullen vooral een verontrustendere realiteit: als zoveel vrouwen zich veilig voelen met een dier aan hun zijde, komt dat omdat ze zich niet veilig genoeg voelen als ze alleen zijn. De hond wordt dan een symbool van bescherming in plaats van simpelweg een metgezel. Maar hoe trouw de hond ook mag zijn, hij zou nooit hoeven te compenseren voor iets wat openbare ruimtes nog steeds moeilijk kunnen garanderen: het recht om zonder angst te kunnen lopen.