Wat als "te veel vrienden hebben" niet altijd synoniem is met geluk? Wat zegt de wetenschap?

Kun je je vrienden op één hand tellen? Dat is een goed teken! Het is beter om een paar hechte, betrokken vrienden te hebben dan twintig vrienden die je vaker in de steek laten dan dat ze je helpen. De wetenschap bevestigt deze theorie dat 'minder meer is' als het om vriendschappen gaat. Dus als je vriendengroep sinds de middelbare school drastisch kleiner is geworden, voel je dan vooral niet schuldig.

Te veel vrienden hebben is niet goed voor je gezondheid.

Tijdens de puberteit is het hebben van veel vrienden bijna een teken van populariteit, een criterium voor bekendheid. Je wilt je plek vinden binnen een groep, een volle lunchtafel hebben, meedoen aan groepsactiviteiten en die diepe behoefte aan erbij horen bevredigen. Het gevolg is dat je zoveel vrienden hebt dat je hun namen door elkaar haalt. Vriendschappen ontstaan en vergaan . Hoe meer jaren er voorbijgaan, hoe minder vrienden je in je adresboek hebt staan. Die oude maatjes met wie je samen hebt gelachen en talloze eerste keren hebt beleefd, worden volkomen vreemden.

Wees gerust, als je onderweg al je oude vrienden bent kwijtgeraakt en er maar een paar hebt overgehouden, betekent dat niet dat je een mislukkeling bent of niet geliefd. Integendeel, de kwaliteit van vriendschappen is meer waard dan de kwantiteit. Als je de keuze had, zou je toch liever twee of drie vrienden hebben die je op elk uur van de nacht kunt bellen, dan een heleboel vrienden die het contact verbreken zodra je hulp nodig hebt.

Veel vrienden hebben lijkt misschien een luxe tijdens de puberteit, zelfs een overgangsritueel, maar je mentale gezondheid lijdt er stilletjes onder. Dit blijkt uit een onderzoek van Amerikaanse onderzoekers onder 169 adolescenten tussen de 15 en 25 jaar. Deze vriendschappen zijn niet alleen oppervlakkig en fragiel, ze belasten je meer dan dat ze je verrijken.

Stress, isolatie en een gebrek aan zelfvertrouwen vormen de achtergrond.

De bevindingen van dit onderzoek zijn niet verrassend. Mensen met weinig vrienden zijn meer voldaan en gelukkig, terwijl mensen met veel vrienden juist gevoeliger zijn voor stress, angst en een laag zelfbeeld. Paradoxaal genoeg voel je je, hoe meer mensen je om je heen hebt, hoe minder gesteund. Misschien heb je dit onaangename gevoel al eens eerder ervaren: het gevoel een onbeduidende druppel in een oceaan te zijn.

Je hebt mensen om je heen en meerdere schouders om op te leunen, maar je voelt de eenzaamheid versterkt. En over het algemeen is er geen emotionele verbondenheid, alleen oppervlakkige contacten. Omgekeerd, als je maar drie of vier vrienden hebt, is de chemie sterker en voelbaarder. Dit zijn de vrienden die je opbeuren als je het moeilijk hebt, die je in stilte begrijpen en die je haar vasthouden na een avondje flink doorzakken. Volgens een ander onderzoek, uitgevoerd door de Amerikaanse psycholoog Robin Dunhar, wordt het getal 5 als gelukkig beschouwd in vriendschappen. Iets om over na te denken.

Weten wanneer je moet stoppen als vriendschap een last wordt.

Soms veranderen vriendschappen die ooit een bron van vreugde en steun waren, geleidelijk in een last. Wanneer de balans verstoord is, wanneer je meer geeft dan je ontvangt, of wanneer de relatie meer stress dan troost oplevert, heb je het recht (en zelfs de noodzaak) om wat afstand te nemen. Het erkennen van dit ongemak is noch egoïstisch, noch wreed: het is vaak de eerste stap naar een gezondere relatie, zowel met anderen als met jezelf.

Weten wanneer je moet stoppen, betekent niet per se een abrupte breuk. Je kunt beginnen met het stellen van duidelijke grenzen, minder berichten sturen of een eerlijk gesprek plannen over hoe je je voelt. Het bewaren van je emotionele evenwicht is essentieel: een vriendschap mag nooit een last zijn, maar een ruimte van respect, vrijheid en wederzijdse vriendelijkheid.

Omring jezelf met vrienden die je energie geven in plaats van je uit te putten. Echte vriendschappen horen niet energie te kosten, maar juist stimulerend en vreugdevol te zijn. Jouw goede voornemen voor het nieuwe jaar? Ruim je vriendenkring eens flink op .