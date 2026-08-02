Ze voetballen op hoge hakken en tarten de regels van het veld.

Op sociale media verschijnen vrouwen voor het doel in hoge hakken in plaats van voetbalschoenen en satijnen jurken in plaats van shirts met rugnummers. Hun partners, die nu als keepers fungeren, zouden er geen cent op durven wedden dat hun geliefden succesvol zullen zijn. Maar terwijl professionele spelers graag schijnbewegingen maken met hun tenen bij penalty's, hebben deze voetbalfans ook een nieuwe afleidingsmanoeuvre ontdekt om in de bovenhoek te scoren.

De doelman desoriënteren met een hoge hak

Tijdens het WK voetbal 2026 legden camera's technisch briljante doelpunten vast die inmiddels legendarisch zijn geworden, perfect geplaatste schoten en spectaculaire penalty's. Mbappé, Messi en Haaland demonstreerden opnieuw hun aanvallende kwaliteiten. In kleinere, intiemere stadions tonen ook vrouwen hun precisie en bewijzen ze dat ze de kunst van het voetbal beheersen.

Ze doen het in een outfit die zich nauwelijks leent voor dit soort voetbalactie. Gekleed in een jurk die doet denken aan een chic diner of een sociale gelegenheid, dragen ze schoenen met hoge hakken, die veel instabieler zijn dan traditionele voetbalschoenen.

Ze stormen het strafschopgebied binnen en misleiden de doelman om hun kansen op een doelpunt te vertienvoudigen. Ze schieten niet met hun linkervoet zoals ervaren, tweevoetige spelers. Nee, ze improviseren ongekende 'trucs', die nog nooit eerder in de geschiedenis van het voetbal zijn vertoond. Puristen zullen protesteren, maar degenen die eraan meedoen noemen het geniaal.

Een schiettactiek die viraal ging op sociale media.

Op sociale media circuleren beelden van deze stunt, vergezeld van de hashtags "girl power" en "clever movement". De bedenker ervan gebruikt het pseudoniem @evi_popadinova. In een video die al een miljoen keer bekeken is, is ze te zien voor het doel. Ze mimeert de beroemde trap, maar in plaats van de bal in het net te schieten, zwaait ze met haar hoge hak en maakt ze van de afleiding gebruik om recht door het midden te schieten. De keeper, die door de rondvliegende schoen uit balans raakte, werd verrast en kon het schot niet tegenhouden.

Hoewel deze misleidende praktijk onder de officiële regels zeker een kaart zou opleveren, is het in de context van recreatief voetbal verbazingwekkend. Deze video's gaan meestal vergezeld van een wiskundige formule die een zorgvuldig opgestelde sportvergelijking onthult. De moraal van het verhaal: er is niet veel voor nodig om een keeper af te leiden. En de reacties zijn unaniem: iedereen heeft het over een "diva"-houding. Onder het mom van deze vrouwelijke voetbalster, die allesbehalve een beginner is en al sinds jonge leeftijd voor een club speelt, is de term "slay" bijna een mantra geworden.

Want ja, vrouwen hebben ook hun plek op het veld en kunnen iconische moves bedenken, zelfs in high-end outfits die zich onderscheiden van de klassieke kleding. Anderen treden in de voetsporen van @evi_popadinova en jongleren met gladiatorsandalen met hakken of lakleren slingbacks. In plaats van in het stof te zakken, gaan ze zelfs zo ver dat ze hun mannelijke tegenstanders vernederen met legendarische dribbels.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Evdokia Popadinova (@evi_popadinova)

Video's die vrouwen in het voetbal centraal stellen

Naast het simpele verrassingseffect dragen deze scènes bij aan een bredere evolutie in de representatie van vrouwen in de voetbalwereld. Lang beperkt tot de rol van toeschouwer of geconfronteerd met hardnekkige stereotypen, betreden ze nu het veld met hun eigen codes, hun creativiteit en een technische vaardigheid die die van de meest ervaren spelers evenaart.

Deze virale video's gaan niet alleen over enscenering of provocatie. Ze onthullen ook een nieuwe manier om met de sportwereld om te gaan. Vrouwenvoetbal wint aan zichtbaarheid, speelsters worden rolmodellen en sociale media bieden een extra platform voor diegenen die hun passie op een andere manier willen delen.

Ver weg van de professionele velden en grote stadions herinneren deze geïmproviseerde duels ons eraan dat voetbal ook een ruimte is voor expressie. Een onverwachte beweging, een originele schijnbeweging of een vleugje humor kan genoeg zijn om een memorabel moment te creëren. Prestaties worden niet langer alleen afgemeten aan de score op het scorebord, maar ook aan het vermogen om te verrassen en emotie over te brengen.

Zowel op het veld als op sociale media herinneren deze vrouwen ons eraan dat voetbal geen geslacht kent en dat gelijke kansen het mooiste doel blijven om te bereiken.