Wat als de volgende bijeenkomst met vrienden zou bestaan uit… PowerPoint-presentaties? Het idee is aantrekkelijk.

Als je je vrienden maar heel af en toe ziet, duurt het meestal meer dan een dag om bij te praten en het laatste nieuws te delen. Om voicemails die klinken als podcasts en nachtelijke gesprekken die uitlopen op een nachtelijke sessie te voorkomen, hebben internetgebruikers een oplossing gevonden. Ze maken presentaties, net als leerlingen voor een whiteboard, en improviseren een presentatie over hun eigen leven. Een manier om snel op de hoogte te blijven zonder er uren aan te hoeven besteden.

Haal de verloren tijd in met diavoorstellingen.

Tijdens onze schooltijd waren bijeenkomsten met vrienden een regelmatig terugkerend evenement, dat ons dagelijks leven praktisch opvrolijkte. In ons volwassen leven komen ze veel minder vaak voor, slechts een paar keer per jaar. Iedereen moet zijn of haar agenda checken en een vrij moment vinden tussen werkverplichtingen, teambuildingactiviteiten en familie-evenementen. En zelfs als de meeste mensen beschikbaar zijn, is er altijd wel iemand die afzegt vanwege een drukke agenda.

Wanneer die langverwachte reünies eindelijk plaatsvinden, is er nauwelijks tijd om te proosten en beleefdheden uit te wisselen voordat het tijd is om afscheid te nemen. Daardoor weet je niet eens of die jeugdvriend eindelijk het lek in de waterleiding heeft gerepareerd of dat die goede vriend eindelijk zijn vreselijke baan heeft opgezegd. Om meteen ter zake te komen, kwamen sommige internetgebruikers met een briljant idee: organiseer PowerPoint-feestjes.

Elke vriend maakt een presentatie ter ere van zichzelf en doet mee aan deze oefening die herinneringen aan school oproept. Alleen presenteren ze hier niet het zonnestelsel of de levensstijl van mieren, maar maken ze opsommingen van hun liefdesleven, sappige anekdotes, hoe ze zich voelen op het werk en delen ze exclusieve informatie. Dit alles wordt aangevuld met foto's, video's en emoji's. Een originele en leuke manier om oude roddels en gemiste nieuwtjes in te halen.

Een balans opmaken van je persoonlijke leven

De beste demonstratievideo komt van het Instagram-account @lorienfree . Hun groep is veel groter dan een team en het zou hen minstens een week kosten om elkaar door en door te leren kennen. In dit inspirerende voorbeeld zien we vrienden om de beurt voor de projector staan en hun eigen primeurs delen, net zoals de roddelbladen dat doen met beroemdheden.

Iedereen heeft zijn eigen visuele identiteit en artistieke richting, wat het ritueel nog gedenkwaardiger maakt. Sommigen hebben zich gewaagd aan halve marathons, anderen hebben een carrièreswitch gemaakt. En de meest toegewijden plannen toekomstige vakanties met vrienden. De grappenmakers gaan zelfs zo ver dat ze reisplannen voorstellen in de stijl van "The Kardashians' Villa". Het is een PowerPoint-presentatie die zichzelf niet al te serieus neemt, maar bovenal iedereen de mogelijkheid biedt om belangrijke aspecten van hun leven te delen en hun verhalen te vertellen als een open boek. Het is een beetje zoals een nieuwsbrief of een persoonlijk dagboek, maar dan weergegeven op een groot scherm.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Lori | Journal d'une Free 📒 (@lorienfree)

Let op: dit is geen vergelijkingsoefening.

Anders dan op school worden deze PowerPoint-presentatie en mondelinge presentatie niet beoordeeld. De vrienden vormen geen jury, maar zijn aandachtige toeschouwers die altijd klaarstaan om hun sprekers aan te moedigen en te applaudisseren. Sommigen lijken inderdaad het onmogelijke te hebben bereikt door deel te nemen aan topsportwedstrijden, op te treden op Tomorrowland of promotie te maken van junior naar senior binnen hun bedrijf. Maar anderen zijn simpelweg verhuisd of hebben meer tijd met hun familie doorgebracht. En geen enkele ervaring is meer waard dan een andere.

Het doel is niet om een stille rivaliteit aan te wakkeren, noch om op te scheppen over het bezoeken van acht landen in twee maanden of het beklimmen van de Mont Blanc zonder training. Deze PowerPoint-presentatie mag geen bron van druk worden, laat staan een gevoel van ontoereikendheid opwekken bij degenen die geen grote spirituele revolutie hebben meegemaakt. Het moet een ondersteunend hulpmiddel en een luchtige biografie blijven.

Uiteindelijk draait deze trend om verbondenheid, niet om prestaties. Het vereist geen spectaculair leven, elk jaar een nieuwe baan of een indrukwekkende lijst met reizen om mee te pronken. Het nodigt iedereen simpelweg uit om te zeggen: "Dit is waar ik vandaag sta." En soms is dat al heel wat.

Dus, de volgende keer dat vrienden na een paar maanden stilte weer bij elkaar komen, kunnen ze misschien in plaats van de avond te beginnen met een eindeloos "Nou, wat is er nieuw?" een projector aanzetten. Een paar dia's, een paar grappen en een paar herinneringen zouden genoeg kunnen zijn om de verloren tijd in te halen.