Waarom zou deze stoel in het vliegtuig volgens artsen het meest blootgesteld zijn aan bacteriën?

Vliegen betekent dat je urenlang een afgesloten ruimte deelt met veel andere reizigers. Hoewel de ervaring voor velen comfortabel en spannend blijft, wijzen sommige experts erop dat de stoelkeuze van invloed kan zijn op de mate van blootstelling aan bacteriën aan boord.

De stoel aan het gangpad: meer loopverkeer, meer contact

Volgens verschillende specialisten in infectieziekten biedt de stoel aan het gangpad het grootste risico op indirecte besmetting van andere passagiers. Dr. Jarod Fox, specialist in infectieziekten bij Orlando Health, legt uit dat je op deze plek direct in de looproute van andere reizigers in de cabine zit. Naar het toilet gaan, bagage pakken of gewoon even de benen strekken: deze bewegingen komen vaak voor.

Dr. Ashley Drews, epidemioloog bij Houston Methodist, wijst er ook op dat dit type stoelindeling meer onbedoeld contact met mensen in het gangpad met zich meebrengt. Een onderzoek van Emory University toont aan dat ongeveer 40% van de passagiers minstens één keer opstaat tijdens een vlucht, en bijna 20% zelfs meerdere keren. Met andere woorden, het gangpad wordt een gebied met constant verkeer, waar ontmoetingen vaker voorkomen.

Nabijheid: de werkelijke bepalende factor

Deskundigen benadrukken één cruciaal punt: het grootste risico hangt niet alleen af van de zitplaats, maar vooral van de nabijheid van een besmet persoon. Naast een besmette passagier zitten verhoogt het risico meer dan simpelweg op een stoel aan het gangpad of bij het raam zitten. Stoelen direct naast, voor of achter een besmet persoon kunnen daarom een groter risico vormen, omdat het contact direct en langdurig is.

Een onderzoek gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences toont aan dat nauwe interacties tussen passagiers een grote invloed hebben op de kans op blootstelling aan infectieuze agentia in een vliegtuig.

De zitplaats bij het raam: is het daar iets rustiger?

Daarentegen wordt een raamplaats vaak gepresenteerd als een "rustigere" optie. Mensen die bij het raam zitten, staan over het algemeen minder vaak op, waardoor het contact met andere passagiers wordt verminderd. Minder beweging betekent ook minder lopen in het gangpad en dus mogelijk minder interactie met bewegende oppervlakken of mensen.

Deskundigen blijven echter voorzichtig: geen enkele stoel biedt volledige bescherming. Volgens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hangt het risico af van vele factoren, zoals de vluchtduur, de passagiersdichtheid en de aanwezigheid van symptomen bij sommige personen.

Ook de oppervlakken van het vliegtuig worden aangetast.

Naast de stoelen zijn er diverse andere delen van het vliegtuig die regelmatig worden aangetast en micro-organismen kunnen bevatten. De meest genoemde zijn:

opklapbare planken

de armleuningen

touchscreens

riemgespen

toiletgrepen

Uit een onderzoek van TravelMath is gebleken dat bepaalde oppervlakken in de cabine bacteriën kunnen bevatten, simpelweg vanwege het grote aantal contacten tijdens een vlucht.

Een paar simpele stappen voor een rustigere reis.

Zonder er obsessief mee bezig te zijn, kunnen een paar simpele gewoonten helpen om de blootstelling aan microben tijdens een vlucht te verminderen:

Was of desinfecteer uw handen regelmatig.

Raak je gezicht niet aan nadat je oppervlakken hebt aangeraakt.

Reinig de tablet en de armleuningen met een geschikt doekje.

Blijf ook na de reis goed op je gezondheid letten.

Deze gewoontes nemen het risico niet weg, maar ze helpen wel om contact met potentieel ongewenste stoffen te beperken.

Een omgeving die beter gecontroleerd wordt dan we denken.

Ondanks deze factoren wijzen experts op een geruststellend feit: moderne vliegtuigen zijn uitgerust met zeer efficiënte luchtfiltratiesystemen. HEPA-filters vangen een groot deel van de zwevende deeltjes op en verversen de cabinelucht regelmatig. Met andere woorden, hoewel blootstelling aan microben in een gedeelde ruimte nooit volledig wordt uitgesloten, zijn de omstandigheden in vliegtuigen beter onder controle dan men zou denken.

Uiteindelijk zal de stoel aan het gangpad wellicht meer voetgangersverkeer te verwerken krijgen, maar de belangrijkste factor blijft hetzelfde: de nabijheid van mensen in een afgesloten ruimte.