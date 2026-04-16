Solo reizen door vrouwen ontwikkelt zich nu tot een echte sociale trend. Volgens de Wereldtoerismeorganisatie waren er in 2017 138 miljoen vrouwelijke soloreizigers , vergeleken met 54 miljoen drie jaar eerder.

Een bliksemcarrière die een diepgewortelde ambitie weerspiegelt: vrij zijn, in eigen tempo, zonder compromissen. De drijfveren zijn divers: een dorst naar vrijheid , een zoektocht naar onafhankelijkheid , een verlangen om zichzelf te vinden, de wens om grenzen te verleggen en zelfvertrouwen te winnen.

Bovendien blijkt uit onderzoek van IFOP dat 66% van de Franse vrouwen meer verantwoordelijkheid neemt voor het organiseren van vakanties dan hun partners . Alleen reizen wordt zo een volwaardige daad van emancipatie.

Dit artikel gaat op zoek naar de beste bestemmingen, van Europa tot het andere continent via Azië, voor iedereen die de sprong wil wagen.

Europese hoofdsteden zijn de beste keuze voor een zorgeloze soloreis.

Alleen op reis gaan voor de eerste keer kan ontmoedigend lijken. Toch zijn er bestemmingen die barrières verrassend gemakkelijk doorbreken.

Europese hoofdsteden behoren tot de beste opties voor een eerste soloreis voor vrouwen: efficiënt vervoer, accommodatie voor elk budget en een diepgeworteld respect voor vrouwen die alleen reizen .

Kopenhagen en Stockholm, de koninginnen van de Scandinavische landen.

Kopenhagen springt er in het bijzonder uit. De Deense hoofdstad staat in de top 10 van veiligste steden ter wereld en is aantrekkelijk vanwege de rust, zelfs 's avonds.

Je kunt er zonder enige aarzeling rondfietsen en in alle rust door de verlichte straten van Nyhavn slenteren. Ronddwalen is bijna een levenskunst op zich.

Stockholm en de Scandinavische landen in het algemeen bieden vergelijkbare voordelen. Netheid, onberispelijke organisatie, natuurlijke vriendelijkheid: vrouwen kunnen zich er zonder merkbare beperkingen alleen bewegen.

Het gevoel van veiligheid is er sterk en tastbaar. Voor vrouwelijke reizigers die stedelijke verkenning willen combineren met gemoedsrust, is Scandinavië een voor de hand liggende keuze.

Amsterdam, Wenen en Basel: diversiteit en toegankelijkheid

Amsterdam betovert met zijn kosmopolitische energie en grachten die perfect zijn om doorheen te slenteren. Wenen , met zijn majestueuze architectonische erfgoed, nodigt uit tot ontspanning en langzaam reizen .

Deze twee hoofdsteden delen een solide infrastructuur en een gastvrije sfeer voor vrouwelijke soloreizigers. Basel, met zijn kleinere karakter, is perfect voor wie de grote drukte wil vermijden maar toch van een rijke cultuur wil genieten.

Bij het kiezen van een veilige bestemming zijn vier criteria vanzelfsprekend van belang:

Een laag criminaliteitscijfer

Betrouwbaar en goed verbonden openbaar vervoer

Een oprecht respect voor de vrijheid van vrouwen

Een zichtbare aanwezigheid van andere vrouwelijke soloreizigers

Europese hoofdsteden voldoen aan al deze criteria, waardoor ze ideale bestemmingen zijn om zelfvertrouwen op te bouwen als onafhankelijke reiziger.

Zuidoost-Azië, een regio die vrouwelijke reizigers absoluut moeten bezoeken.

Zuidoost-Azië oefent een steeds grotere aantrekkingskracht uit op vrouwelijke reizigers .

De hartelijke ontvangst, de ruime ervaring in het internationale toerisme, de eenvoudige logistiek en het wijdverbreide gebruik van Engels maken het een bijzonder toegankelijke regio. Voeg daar een beheersbaar budget en een uitzonderlijke culturele en culinaire rijkdom aan toe.

Bangkok, Chiang Mai en Hanoi: drie verschillende sferen

Bangkok onderscheidt zich als een moderne en bruisende metropool. Excursies naar de omliggende tempels of de eilanden in de Golf van Thailand zijn gemakkelijk te organiseren.

De stad slaapt nooit en de logistiek is verrassend eenvoudig voor vrouwelijke soloreizigers.

Chiang Mai biedt een compleet andere sfeer: meer zen, minder druk. De hippie-chique uitstraling van deze stad in Noord-Thailand spreekt mensen aan die op zoek zijn naar een ander levenstempo.

Yoga, meditatie, kleurrijke avondmarkten: Chiang Mai nodigt je uit om te ontspannen en je opnieuw te bezinnen.

Hanoi , de Vietnamese hoofdstad, is fascinerend dankzij de legendarische vriendelijkheid van haar inwoners.

Ondanks het drukke en soms chaotische verkeer blijft de sfeer gastvrij. De stad nodigt uit tot ontmoetingen, het delen van ervaringen en het ontdekken van een eeuwenoude cultuur.

Bali, Singapore en Kuala Lumpur: veiligheid en een welkome afwisseling gegarandeerd.

Bali is een veilige keuze voor soloreizen. De betoverende sfeer, de vriendelijke bevolking en de landschappen met rijstvelden en tempels creëren een omgeving die uitnodigt tot introspectie.

Een fietstocht door Ubud is een onvergetelijke ervaring voor elke backpacker die op zoek is naar authenticiteit.

Singapore behoort tot de 5 veiligste steden ter wereld. In deze zeer goed georganiseerde stadstaat kun je 's nachts zonder zorgen alleen de straat op.

De onderstaande tabel toont de wereldwijde ranglijst van de populairste bestemmingen die in dit artikel worden genoemd:

Bestemming Wereldwijde veiligheidsranglijst Belangrijkste voordeel Singapore Top 5 Strikte organisatie, rustige avonduitjes. Kopenhagen Top 10 Rust en stilte, makkelijk fietsen Wellington Top 15 Infrastructuur ontworpen voor reizigers

Kuala Lumpur biedt op zijn beurt een geruststellend gevoel aan vrouwelijke reizigers die alleen op een nieuw continent aankomen.

De unieke culturele mix — Maleis, Chinees, Indiaas — maakt het een ideale toegangspoort tot Zuidoost-Azië, die zowel stimulerend als toegankelijk is.

Australië en Nieuw-Zeeland, bestemmingen op maat gemaakt voor vrouwelijke soloreizigers.

Australië en Nieuw-Zeeland zijn al lange tijd populaire bestemmingen voor backpackers van over de hele wereld. Deze twee landen hebben een uitzonderlijke gastvrijheidscultuur ontwikkeld, die perfect aansluit bij vrouwen die alleen reizen.

De Australische oostkust, een speeltuin voor onafhankelijke vrouwelijke reizigers.

De Australische oostkust heeft een uitgesproken ontspannen sfeer. Het netwerk van hostels is dicht en goed onderhouden, wat spontane ontmoetingen stimuleert en tegelijkertijd een hoog veiligheidsniveau garandeert.

Het is een van de meest ondersteunende omgevingen die er zijn voor mensen die alleen reizen.

Tot de meest iconische ervaringen behoren: duiken bij het Great Barrier Reef , een bedreigd maar nog steeds magnifiek natuurwonder, en een moment van bezinning voor het Sydney Opera House, een wereldwijd erkend architectonisch symbool. Deze momenten laten een blijvende indruk achter.

Nieuw-Zeeland, een voorbeeld van infrastructuur voor vrouwelijke soloreizigers

Nieuw-Zeeland heeft zijn infrastructuur zo ontworpen dat het leven voor vrouwelijke reizigers gemakkelijker wordt. Duidelijke bewegwijzering, betrouwbaar vervoer en een goed ontwikkeld aanbod aan gastgezinnen: alles draagt bij aan een zorgeloze reis.

Wellington, dat tot de 15 veiligste steden ter wereld behoort, belichaamt deze strenge en gastvrije aanpak.

Voor wandelaars en outdoorliefhebbers biedt de Tongariro Crossing een spectaculaire vulkanische route, geschikt voor alle niveaus. Bergen, ongerepte stranden en snorkelen zorgen voor een scala aan activiteiten die even gevarieerd als spannend zijn.

Obstakels overwinnen om alleen te durven reizen: praktische tips en concrete oplossingen

Ondanks het groeiende enthousiasme voor soloreizen door vrouwen , blijven er zorgen bestaan. Door deze zorgen duidelijk te benoemen, kunnen we ze beter wegnemen.

De meest voorkomende obstakels: veiligheid, eenzaamheid en budget.

Drie obstakels komen steeds weer terug in de getuigenissen van aarzelende vrouwen :

Bezorgdheid over de veiligheid weerhoudt 3 op de 10 vrouwen ervan om te reizen, zelfs voordat ze een bestemming hebben gekozen. Angst voor eenzaamheid , een grote zorg voor 4 op de 10 vrouwen. Volgens UFC-Que Choisir zijn soloreizen budgetvriendelijker en kosten ze 53% meer dan groepsreizen.

Deze cijfers zijn niet onvermijdelijk. Ze wijzen slechts op concrete behoeften waarvoor oplossingen bestaan.

Oplossingen op maat voor een zorgeloze reis

Het NomadSister- platform biedt een couchsurfing- systeem exclusief voor vrouwen, waarmee ze gratis bij lokale vrouwen kunnen verblijven.

Deze alternatieve woonvorm biedt een oplossing voor zowel het budgetprobleem als het probleem van eenzaamheid, en creëert authentieke verbindingen in elke fase.

Gespecialiseerde reisbureaus bieden ook georganiseerde groepsreizen aan, speciaal ontworpen voor alleenreizende vrouwen .

Alleen reizen terwijl je eigenlijk met een reisgenoot op pad bent: deze schijnbare paradox blijkt een ideale formule voor wie het taboe van solo reizen wil doorbreken zonder meteen alle obstakels te hoeven overwinnen.

Naast de hulpmiddelen blijft luisteren naar je intuïtie de doorslaggevende factor. Door in je eigen tempo vooruit te gaan, zonder jezelf met anderen te vergelijken of je te haasten, wordt elke bestemming een terrein voor persoonlijke ontdekkingstocht.

Girlpower wordt niet verkondigd, maar geleefd, stap voor stap, in de steegjes van Bali of op de kades van Kopenhagen. Solo reizen als vrouw is geen uitzondering meer – het is een manier van reizen die zich volledig en op briljante wijze manifesteert.

Voor vrouwelijke reizigers met afwijkende maten krijgt deze bewegingsvrijheid, organisatie en eigen tempo een extra bijzondere betekenis.

Alleen reizen betekent ook kleden zoals je wilt, stoppen waar je wilt en je ervaringen kiezen zonder je ergens op te hoeven baseren. Volledige toegang tot jezelf.