Denne tørkemetoden bidrar til å fremheve bølget hår.

Du har kanskje allerede lagt merke til at det bølgete håret ditt har en fin definisjon rett etter dusjing ... før det gradvis mister formen når det tørker. Den gode nyheten er: dette fenomenet skyldes ikke nødvendigvis produktene som brukes. Faktisk kan noen få enkle trinn under tørkeprosessen utgjøre hele forskjellen for å forbedre den naturlige teksturen din.

Hva om håndkleet var det virkelige problemet?

Den første instinkten etter sjamponering er ofte å gni håret kraftig med et håndkle. Dette kan imidlertid forstyrre den naturlige formen på bølgene. Ved å gni skiller hårstråene seg, hårfibrene blir uorganiserte, og håret får volum ... men mister definisjon. Et mildere alternativ er å forsiktig presse hårlengdene mot hodebunnen for å absorbere overflødig vann, uten å flytte hårstråene. En enkel bomulls-T-skjorte eller et mikrofiberhåndkle fungerer perfekt for dette trinnet.

Forbered håret før tørking

Hemmeligheten bak bedre definerte bølger starter mens håret fortsatt er fuktig. Påfør en leave-in balsam, deretter, hvis du vil, en lett stylinggel. Tanken er å løfte hårlengdene oppover og forsiktig krølle dem mellom hendene. Dette hjelper hårstråene å samle seg naturlig og oppmuntrer bølgene til å ta form allerede før du bruker hårføner.

Diffuseren, en verdifull alliert

Diffuseren, som ofte undervurderes, er likevel et favoritttilbehør for mange med bølgete eller krøllete hår. I motsetning til en standarddyse fordeler den luften over et større område, noe som reduserer plutselige hårbevegelser. For best resultat, bruk en moderat temperatur og lav luftstrømhastighet.

To teknikker er spesielt populære: å plassere en hårlokk i diffuserens kopp og deretter forsiktig bevege den opp mot hodebunnen, holde posisjonen i omtrent femten sekunder, eller å diffusere uten direkte kontakt ved å sakte bevege diffuseren rundt hodet. I begge tilfeller er tålmodighet din beste venn.

Motstår trangen til å berøre håret hennes

Dette er sannsynligvis det vanskeligste trinnet ... men også et av de mest effektive. Mens du føner håret, er det best å unngå å manipulere det konstant. Å berøre det for ofte fremmer krusete hår og kan ødelegge definisjonen av bølgene dine. Vent til håret er nesten helt tørt før du gjør noe. Hvis du har brukt stylinggel, er det normalt at det dannes litt stivhet. Bare knyt lengdene forsiktig mellom håndflatene for å bryte denne stivheten og gjenopprette mykt, spenstig hår.

Feil som kan forandre alt

Noen få vaner er nok til å påvirke resultatet negativt.

Å holde hodet opp ned for lenge kan fremheve volum ved røttene på bekostning av definisjon.

Overdreven varme kan tørke ut hårfibrene og fremme krusete hår.

Til slutt, å børste håret når det er tørt har en tendens til å løsne opp bølgene. Det er bedre å løse opp floker mens det fortsatt er vått, i dusjen eller rett etter vask.

Den beste rutinen er den som passer deg.

Ingen «mirakelprodukter» kan erstatte en skikkelig tørketeknikk. Omvendt kan noen få enkle trinn – å klemme ut overflødig vann uten å gni, påføre behandlinger i veldig fuktig hår og bruke en diffuser forsiktig – avdekke en tekstur du aldri ante du hadde.

Selvfølgelig finnes det ingen universelle regler. Alle står fritt til å stelle håret sitt slik de ønsker, i henhold til sine preferanser, tilgjengelig tid og ønskede resultater. Selv om denne metoden appellerer til mange med bølgete hår, er det ingenting som hindrer deg i å tilpasse den til rutinen din eller ignorere den helt hvis en annen metode passer deg bedre. Nøkkelen er å finne teknikkene som lar deg føle deg bra med håret ditt, akkurat som det er.