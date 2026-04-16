Halloween nærmer seg, og djevelsminke er et sikkert kort. Denne djevel-looken for kvinner er tiltalende fordi den er både spektakulær og tilgjengelig.

Du trenger ikke å være en profesjonell makeupartist for å oppnå en fantastisk og effektiv forvandling . Noen få velvalgte produkter, litt presisjon, og du er klar.

Denne veiledningen passer for alle, uavhengig av sminkeerfaring, for å skinne på årets skumleste fest.

Et glamorøst og lettlaget, djevelsk utseende til Halloween

Djevelsminke for kvinner er alt annet enn skremmende. I motsetning til FX-sminketeknikker som krever spesialutstyr, er denne looken avhengig av enkle trinn og klassiske skjønnhetsprodukter .

Den endelige effekten forblir imponerende, til og med fengslende.

Det som gjør denne Halloween-festen spesielt tiltalende er hvor rask den er å lage. En fullstendig forvandling er mulig på under tretti minutter.

Hovedtrinnene er delt inn i fire faser: øynene , forsterket med rød øyenskygge ; grafiske elementer som horn og en hale; intensiverte lepper ; og til slutt, glamorøse siste detaljer. Vi vil detaljere hver av disse for å garantere et perfekt resultat.

De viktigste produktene for å lage din djevelske sminke

Før du begynner, må du samle de riktige verktøyene. Rød leppestift spiller en sentral rolle i denne looken: den brukes både til leppene og til å tegne hornene og halen. Det er et essensielt allsidig produkt.

Røde øyenskygger kan brukes til å skape et intenst og blandet utseende.

Deretter brukes eyeliner for å intensivere øyekonturen for en skarp effekt. Svart blyant brukes på leppene for en slående kontrast.

Paljetter og falske øyevipper , selv om de er valgfrie, gir den glamorøse og spektakulære dimensjonen som utgjør hele forskjellen på en kostymefest.

Lag øynene: rød øyenskygge, eyeliner og glitter

Påfør rød øyenskygge

Vi starter med øyenskyggene . Målet er å skape en utsvingt og blandet effekt i nyanser av rødt.

Påfør en lysere nyanse på øyelokket, og intensiver deretter med en dypere nyanse mot den ytre øyekroken. Blandingen bør være gradvis for å unngå en hard effekt.

Intensiver blikket med eyeliner

Når øyenskyggen er påført, kommer eyelineren i spill. En presis linje tegnes langs den øvre vippekanten, litt utover . Denne teknikken forlenger øynene og gir dem en fengslende intensitet.

For et perfekt resultat, hold øyelokket litt stramt under påføring.

Rødt glitter er den siste finishen for øynene . Påfør det på det indre eller ytre hjørnet av øyelokket, eller til og med over hele det bevegelige øyelokket, avhengig av ønsket djervhet. Denne detaljen forvandler en enkel sminke til et virkelig glamorøst mesterverk.

Tegn djevelens horn og hale på ansiktet

Dette er det mest originale og kreative trinnet i denne Halloween-sminken . Den røde leppestiften blir et tegneverktøy. Små horn tegnes over det ene øyenbrynet , eller ett horn over hvert øyenbryn , avhengig av ønsket effekt.

Korte, buede linjer er tilstrekkelig for et overbevisende resultat.

Djevelens hale er tegnet under det ene øyet , igjen med leppestift . En slyngete linje som ender i en spiss fremkaller perfekt denne djevelske egenskapen.

For å pynte opp disse elementene er det strødd noen paljetter på hornene og halen. Kreativitet er fortsatt den eneste rettesnoren: hver person tilpasser disse designene på sin egen måte.

Fremhev leppene dine for en perfekt djevelsk effekt

Leppene er et av hovedelementene i denne looken. Start med å skissere dem med en svart blyant , og følg den naturlige leppelinjen nøye. Blend deretter denne omrisset innover med fingeren eller en pensel for en subtil gradient.

Den røde leppestiften fyller innsiden av leppene. Kontrasten mellom den mørke glorien i den svarte blyanten og den intense rødfargen skaper en djevelsk forførende effekt.

Denne fargekombinasjonen forsterker det sensuelle aspektet ved antrekket uten å kreve noen avanserte teknikker. Halloween har aldri vært så glamorøst .

De siste detaljene for å personliggjøre og forbedre utseendet ditt

Falske øyevipper er den siste finishen som forandrer alt. Når de påføres naturlige vipper, forsterker de øynene og gir dem spektakulært volum.

Denne detaljen er spesielt verdsatt på kvelder der lysintensiteten varierer, ettersom de falske øyevippene forblir synlige under alle forhold.

Deretter tilsettes rødt glitter på de ønskede områdene: rundt øynene , på hornene eller halen. Hver persons kreativitet dikterer den endelige komposisjonen.

Dette djevelske utseendet kan tilpasses i det uendelige, og det er nettopp det som gjør det til et Halloween- must-have.

Vårt utvalg av de beste produktene for å gjenskape denne djevelske sminken

For å gjenskape denne djevelske sminkelooken på en trofast måte, har vi valgt ut seks essensielle produkter. Cream Lip Stain, priset til €13.99, tilbyr en ultramatt, ultrapigmentert og smittebestandig vegansk formel med 10 timers holdbarhet .

12h Waterproof Eye Contour Pencil til €9,99 har en vanntett formel som motstår fuktighet i 12 timer.

Tatoo Liner til 22 euro er en vanntett flytende eyeliner med intensivert pigmentering , designet i en anti-uttørkende aluminiumspenn.

Den biologisk nedbrytbare glitteren til 5,90 euro er 97,7 % biologisk nedbrytbar, vegansk sertifisert og laget av plantebaserte cellulosefibre. Passer for alle hudtyper og varer hele natten.

Samanthas falske øyevipper til 10,20 euro er ultralette, gjenbrukbare og passer for alle øyeformer .

Til slutt har vi Berries 42 Colour Palette, som koster €25, og som kombinerer 42 granatrøde, røde og rosa nyanser . Denne paletten tilbyr finisher som spenner fra ultramyk matt til myk shimmer, med høypigmenterte nyanser .

Det bør bemerkes at i 2023 oversteg det globale markedet for kostymesminke 1,5 milliarder dollar, et bevis på at det ser ut som om djevelen fengsler millioner av mennesker hvert år.