Karneval er mye mer enn bare en kostymeparade. Det er en invitasjon til å gjenoppfinne seg selv, til å leke med farger, former og mønstre for å skape spektakulære kunstneriske transformasjoner.

Hvert år, spesielt rundt Mardi Gras, søker tusenvis av kvinner originale ideer for å forbedre kostymene sine. Sminke er fortsatt det sentrale elementet i denne transformasjonen.

Enten det er et slående dyreutseende, en fantasifigur eller et ansikt inspirert av en fjern kultur, er mulighetene uendelige og tilgjengelige for alle.

En magisk enhjørningssminke til karnevalet

Det nødvendige utstyret

For å lage denne eventyrlige sminken, samle følgende ting: svart, gull, hvit, rosa og blå øyenskygge , samt fine børster for detaljer og brede børster for å dekke større områder.

Glitter gir enhjørningsverdenen et essensielt preg av gnist. Hver nyanse spiller en spesifikk rolle: gull strukturerer hornet, rosa myker opp helhetsinntrykket, og blått fremhever øynene.

Trinnene som er involvert

Start med å tegne et gyllent horn midt på pannen med en fin pensel. Tegn deretter to rosa halvsirkler rundt hornet for å ramme inn dette sentrale elementet.

Tegn hvite ører fylt med rosa direkte på pannen, på hver side av hornet. Tegn blå linjer over øyelokkene for å intensivere blikket. Fullfør omrisset av hornet i svart med jevne horisontale strøk.

Legg til rosa arabesker, tynne hvite linjer og små hvite stjerner for å berike komposisjonen. Avslutt med en rikelig mengde glitter.

Den glade klovnesminken, en klassiker fra karnevalet

Det nødvendige utstyret

Denne veiledningen krever hvit, blå og rød øyenskygge , rød kremsminke , svamper og børster.

Hvit ansiktsmaling fungerer som en base som dekker hele ansiktet, blå gir kontrasten av uttrykksfulle trekanter, mens rød skaper klovnens ikoniske munn og rosenrøde kinn.

Svampene sikrer en jevn og jevn påføring.

Trinnene som er involvert

Dekk hele ansiktet med hvit ansiktsmaling med en ren svamp . Tegn to blå trekanter over øyenbrynene og to symmetriske trekanter under øynene for å skape et komisk og teatralsk uttrykk.

Påfør rød rouge på kinnene og nesetippen. Tegn deretter en bred klovnemunn med rød kremsminke, og løft nesekrokene for et gledelig uttrykk.

Fullfør antrekket med en liten klovnehatt for å perfeksjonere dette festlige kostymet.

Tiger-sminke, for et vellykket dyreutseende

Det nødvendige utstyret

For å overbevisende skildre denne katten, utstyr deg med hvit, oransje, gul og svart ansiktsmaling, svamper og pensler.

Det subtile ved dette utseendet ligger i nyansene: den gradvise overgangen fra gult til oransje skaper en naturlig og overbevisende gradient, nær ekte tigerpels.

Trinnene som er involvert

Påfør gul øyenskygge på pannen, nesen og kinnene med en svamp, og fordel jevnt. Deretter skisserer du ansiktet i oransje, og lager en jevn gradient mot kantene.

Tegn hvite linjer over øyelokkene og mal snuten hvit for å simulere tigerens karakteristiske lyse område.

Tegn symmetriske svarte linjer på pannen , omrissene av øynene, kinnene, nesetippen og legg til værhårene.

Mellom hver svarte linje setter du inn tynne hvite linjer for en enda mer realistisk effekt.

En fargerik og festlig papegøyesminke til karnevalet

Det nødvendige utstyret

Denne sprudlende sminken krever en komplett palett: hvite, svarte, røde, gule, oransje, blå og grønne øyenskygger , presise børster og svamper.

For å ta forkledningen enda lenger, vil pannebånd pyntet med fjær eller spesielle kontaktlinser dramatisk forsterke det endelige resultatet.

Trinnene som er involvert

Lag gule buer rundt øynene som et utgangspunkt. Mal over øyevippene i oransje, deretter i rødt for å lage en kromatisk progresjon som minner om fjærdrakt.

Tegn blå og hvite linjer på kinnene. Tegn tykke, svarte linjer rundt øynene og lag en svart sirkel på nesen for å imitere nebbet. Fargelegg øyenbrynene og toppen av øynene hvite.

Til slutt, klapp litt grønn øyenskygge på den blå delen av ansiktet for å gi dybde.

Regnbuesminke, en blendende idé til karnevalet

Det nødvendige utstyret

Planlegg å ha røde, oransje, gule, grønne, hvite, lilla og blå øyenskygger , svamper og børster.

Kvaliteten på øyenskyggene er avgjørende her: lyse og godt pigmenterte nyanser garanterer et strålende og særegent resultat, spesielt synlig under et gatemoteshow.

Trinnene som er involvert

Tegn fargede buer fra toppen av nesen til pannen på den ene siden, og fra nesen til haken på den andre. Påfør fargene i regnbuens kanoniske rekkefølge: rød, oransje, gul, grønn, blå, lilla.

Bland fargene ved å duppe med en svamp for å lage en naturlig gradient. Legg til hvite kryss og prikker i regnbuen for en enda mer forseggjort og grafisk effekt.

En dristig pirat-sminke som skiller seg ut på karnevalet

Det nødvendige utstyret

Samle hvit, svart og rød øyenskygge , svamper og børster.

Dette kostymet er perfekt for kvinner som ønsker å fremheve et sterkt og bestemt utseende, langt unna de vanlige standardene for feminin sminke.

Trinnene som er involvert

Tegn et rødt pannebånd over pannen, som strekker seg ned mot høyre øre. Sett en svart skiss av pannebåndet, og legg til små hvite sirkler for å etterligne broderi. Tegn en svart øyelapp over venstre øye, et signaturtrekk ved piratfiguren.

Legg til en svart bart og et tykt skjegg. En pirathatt eller et skjerf knyttet rundt hodet vil fullføre dette slående kostymet.

Catrina-sminke, for et mystisk og elegant karneval

Det du trenger å vite om denne sminken

La Catrina er mye mer enn bare sminke: det er et meksikansk kultursymbol dypt forankret i tradisjonen med Día de los Muertos, som feires hver 2. november.

Den meksikanske hodeskallen er selve essensen av dette antrekket, hvor sminke er det sentrale elementet i forkledningen, uten at det kreves komplisert tilbehør.

Det samtidig mystiske og raffinerte utseendet gjør det til et veldig populært valg på Instagram og Pinterest.

Hovedtrekkene i prosjektet

Påfør et hvitt baselakk som dekker hele ansiktet. Tegn fargerike blomster- og geometriske mønstre rundt øynene og på pannen med fine pensler. Tegn dristige, svarte konturer for å ligne en hodeskalle, spesielt rundt munnen og øynene.

Legg til gull- eller paljettdetaljer for et snev av luksus. En elegant kjole og en blomsterpyntet hatt fullfører dette spennende antrekket.

En hippieblomst-sminke, en original og poetisk idé

Hva kjennetegner denne sminken

Den blomsteraktige hippie-sminkelooken er fengslende i sin letthet og fantasi. Denne fargerike og gledesfylte looken fokuserer først og fremst på øynene og forvandler dem til ekte blomsterkomposisjoner.

Dette er en idé som deles spesielt på Facebook og settes pris på av kvinner som ønsker et solrikt og finurlig karneval.

Hovedtrekkene i prosjektet

Velg lyse, komplementære farger til kronbladene. Tegn ovale eller avrundede former rundt øyet, og stråle dem utover fra ansiktet.

Legg en gull- eller gul blomsterkjerne i den indre øyekroken. Fullfør stilen med glitter eller hårspray for en lysende og magisk effekt. Friske eller kunstige blomster i håret forbedrer vårantrekket.

Noen tips for å perfeksjonere karnevalsminken din

Å velge de riktige produktene

Vannbasert sminke krever mer øvelse enn tradisjonelle malinger, men gir spektakulære resultater og bemerkelsesverdig holdbarhet. Kremsminke er enklere å påføre og passer godt for nybegynnere.

Test alltid produkter på håndleddet før du påfører dem i ansiktet, spesielt hvis du bruker denne typen sminke til et barn.

Forbedre sminken din med riktig tilbehør

Brilliantine og glitter forbedrer ethvert utseende, enten det er en enhjørning eller en Catrina. Tilbehør som hatter, hodeplagg eller spesielle kontaktlinser forsterker effekten av den valgte sminken betraktelig.

Disse teknikkene fungerer også bra til både Halloween og karneval, og dermed mangedobles mulighetene for å bruke dem om igjen.

Indisk sminke, et tidløst karnevalsutseende

Det nødvendige utstyret

Denne diskré, men likevel slående sminken krever hvit øyenskygge, rød kremsminke og fine børster .

For å fullføre kostymet og gi det en altoppslukende dimensjon, viser en fjærkledt hodeplagg, et kogger eller en dekorativ øks seg å være spesielt effektive tilbehør.

Trinnene som er involvert

Tegn en bred, horisontal, rød linje som forbinder de to endene av ansiktet, og går under øynene. Tegn en hvit linje på hvert kinn, under den røde linjen, og koble den til nesen.

Tegn en hvit linje fra leppene til haken. Legg til fire symmetriske vertikale linjer på kinnene for det tradisjonelle mønsteret. Fullfør med ditt valgte tilbehør for å perfeksjonere dette tidløse kostymet.

Sallys sminke: en karnevalsidé for fans av kultfigurer

Hvem er Sally, og hvorfor er denne sminken ideell for karneval?

Sally er den ikoniske karakteren fra The Nightmare Before Christmas , den animerte filmen av Tim Burton som ble utgitt i 1993.

Denne kultfiguren, som er gjenkjennelig med sitt sydde ansikt og blålige fargetoner, inspirerer mange kvinner hvert år som ønsker original, kunstnerisk sminke som umiddelbart kan identifiseres i mengden under karnevalet.

Hovedtrekkene i prosjektet

Påfør en lyseblå base coat over hele ansiktet. Tegn svarte sømmer på kinnene, haken og pannen med en fin pensel.

Legg til små svarte prikker på hver side av hver søm for å etterligne karakterens karakteristiske trådsting.

Fremhev øynene dine i svart for et intenst og uttrykksfullt utseende. En rød parykk og en rutete kjole fullfører dette unike kostymet perfekt.