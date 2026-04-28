Hippie-sminke for kvinner legemliggjør en kreativ frihet som ble født på 60-tallet og fortsatte inn på 70-tallet .

Denne retrostilen, brukt av ikoner som Donna Summer, Farrah Fawcett eller Bianca Jagger , svinger mellom solrik naturlighet og blendende disco-glamour.

I dag opplever denne stilen en betydelig oppblomstring i popularitet, spesielt på festivaler som Coachella i California . Enten det er til hverdagsbruk eller en festlig anledning, tilbyr bohemsk sminke uendelige muligheter.

Vi veileder deg steg for steg for å mestre denne kunsten, fra hudfarge til tilbehør.

Den ideelle hudfargen for en retro hippie-sminkelook fra 70-tallet

All god hippie-sminke starter med velpreparert hud . Hydreringstrinnet er fortsatt viktig: en dagkrem eller BB-krem legger grunnlaget for en strålende og langvarig hudtone.

Denne oppmerksomheten mot huden, uansett dens natur eller morfologi, garanterer et harmonisk og naturlig resultat.

I motsetning til 50- og 60-tallet , som favoriserte total dekning som noen ganger var kraftig, revolusjonerte 70-tallet tilnærmingen til foundation.

Den foretrukne tilnærmingen var en lett, blank tekstur som ga en umiddelbar ungdommelig glød. En concealer eller målrettet corrector var alt som trengtes for å kamuflere ujevnheter uten å tynge ned hudtonen.

Brun og glødende som på 70-tallet

En solbrun hudfarge er et av de mest gjenkjennelige kjennetegnene ved retro hippie-stilen.

Bronzingspudderet, valgt to nyanser mørkere enn den naturlige hudfargen , påføres kinnbena, haken, kjevelinjen og nesetippen.

Når den er godt blandet, gir den det solbrune og solkyssede utseendet som var så karakteristisk for tiden.

Den gylne highlighteren brukes deretter til å lyse opp ansiktet. Påfør den på kinnbena, neseryggen og den indre øyekroken for en lysende og sensuell effekt. En lys rosa rouge på kinnene gir et romantisk og glamorøst preg til helhetsinntrykket.

For elskere av naturlige detaljer, gir kunstige fregner, tegnet med en brun blyant og deretter nøye blandet, en autentisk og spontan sjarm.

Et kompakt mattende pudder, påført med en børste, garanterer langvarig holdbarhet.

Øyesminke for å forbedre et 70-talls hippie-utseende

Hippie chic-looken er bygget rundt én viktig regel: harmoni med antrekket . Hvis antrekket har sterke mønstre eller sterke farger, bør øyesminke forbli naturlig og lett.

Omvendt gir et enkelt antrekk god plass til et sterkt blikk.

1960-tallet hadde etablert tykke falske øyevipper og dramatisk eyeliner. 1970-tallet brøt med denne kodeksen ved å favorisere vanntett maskara påført både øvre og nedre vipper.

Dette valget garanterer et åpent og uttrykksfullt utseende uten å være overdrevet. Øyenbrynene forble derimot naturlig tykke, lett fargede eller rett og slett urørte.

Øyenskygger og eyeliner i bohemsk stil

Øyenskygger fra den tiden kom i en rik og variert palett. Blå, grønn, lilla, jordfarger ... de fleste hadde iriserende finisher , karakteristisk for den groovy stilen fra det tiåret.

Hvitt eller sølv ble ofte brukt til å fremheve øyenbrynene for å fremheve øynene. Svart eller matchende eyeliner ble hovedsakelig brukt på det øvre øyelokket, med en gullfarget highlighter i den indre øyekroken.

For et disko-utseende inspirert av Donna Summer eller Bianca Jagger , ble en ensfarget glitterøyenskygge påført øyelokket og folden. Den samme nyansen, litt mørkere, ble påført det nedre øyelokket.

Joan Jett, på sin side, populariserte en tykk eyeliner på begge øyelokkene, et vitnesbyrd om en punk-ånd og et antatt opprør som stod i kontrast til det rådende naturlige utseendet.

Lepper og negler i retro hippie-stil

Lepper spiller en sentral rolle i hippiekvinners sminke. 1970-tallet så fremveksten av et bredt utvalg av forlokkende farger:

Plomme, bjørnebær og tranebær for dype og sterke fargetoner

Fersken, bringebær og lyserosa for de mykere pastellversjonene

Glansede overflater var det viktigste. Matte leppestifter hadde rett og slett ingen plass i dette tiåret. Fargede glosser i fersken- eller rosafarger, eller jordbrune leppestifter, innkapsler perfekt tidsånden.

En leppeblyant definerer omrisset av munnen før leppestift påføres, deretter forsterker en gloss på toppen den skinnende og fyldige effekten som er så typisk for stilen.

Bohemske negler for å fullføre hippie-skjønnheten

Den bohemske, elegante stilen kommer også til uttrykk i fingertuppene. Fargerike neglelakker , som brukes på både hender og føtter, forsterker den festlige og kreative stemningen i hele antrekket.

Det er fullt mulig å kombinere flere nyanser på forskjellige negler for å oppnå et desidert bohemsk resultat.

Denne kromatiske friheten gjenspeiler frigjøringen og uavhengigheten som karakteriserte hippiebevegelsen i selve dens essens.

Hippiefrisyren: hår og tilbehør for å fullføre utseendet

Frisyrer er den naturlige forlengelsen av hippie-sminke for kvinner. Løst, bølget hår er det ikoniske valget i 70-tallets retrostil.

For et temposkifte gir to fletter eller en lav knute et annerledes preg, samtidig som de forblir tro mot den bohemske estetikken.

Hårpynt spiller en nøkkelrolle. Uformelt knyttet skjerf, store fargerike hårstrikk eller blomster gjemt i håret fremkaller direkte blomsterkraftbevegelsen .

Denne blomstertrenden nådde sitt høydepunkt på 70-tallet og er fortsatt et umiddelbart gjenkjennelig visuelt symbol på festivaler.

Essensielle smykker og tilbehør for bohemstilen

For å fullføre det totale hippie chic-utseendet er bohemske smykker et must.

Øredobber, halskjeder, armbånd og ringer i gull eller sølv, perler og skjell til ankler ... hvert smykke bidrar til den overordnede visuelle harmonien .

Vesken fullfører silhuetten: en stråclutch, frynsete veske eller skulderveske i beige eller brunt matcher stilen perfekt.

En stråhatt eller en i en beige nyanse som matcher vesken, brukt når håret er løst, fullfører antrekket elegant.

Et fargerikt eller mønstret belte, brukt over en kjole eller bukser, gir den essensielle prikken over i-en til denne komplette bohemske, elegante stilen.

Slik får du den perfekte hippie-sminkelooken til en Coachella-festival

Coachella , som arrangeres årlig i California, har blitt det globale utstillingsvinduet for moderne hippie chic-stil. Siden starten har denne festivalen feiret festlig, kreativ og ukomplisert sminke, langt unna konvensjoner.

Dette er den perfekte muligheten til å uttrykke din personlighet uten noen begrensninger.

Highlighter blir midtpunktet i denne festival-sminkelooken.

Påføres rikelig på kinnbena, den indre øyekroken, nesen og overleppen, og gir huden en uforlignelig solrik og festlig glød.

Lyse farger og glitter invaderer øyelokkene: en fargerik øyenskygge kombinert med glittereyeliner forvandler øynene til et sant kunstverk.

Paljetter, perler og stjerner limt på pannen, over øyenbrynene eller under øynene fullfører denne ekstravagante festivalsminken.

For leppene er harmoni med helhetsinntrykket fortsatt prioriteten : Hvis øynene er kraftig sminket, vil en nude eller litt rosa fargetone være tilstrekkelig. Hvis øynene er mer diskrete, kan en blank plomme- eller bringebærfarget leppestift dominere utseendet.

I 1969 la Woodstock-festivalen grunnlaget for denne frie og fargerike estetikken som fortsatt inspirerer millioner av kvinner verden over i dag, uavhengig av kroppstype eller livsstil.