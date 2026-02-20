«Hannah Montana» er tilbake 20 år senere: Miley Cyrus' overraskende kunngjøring

Tjue år etter debuten på Disney Channel forbereder «Hannah Montana» seg på sitt store comeback. Miley Cyrus selv – som spilte brunetten Miley Stewart i serien – annonserte sendingen av en spesiell jubileumsepisode, som vekker nostalgien for 2000-tallet til live igjen.

En spesiell episode for å feire 20 år med suksess

Serien «Hannah Montana» ble første gang sendt på Disney Channel i 2006, og satte sitt preg på en hel generasjon. Tjue år senere annonserte Miley Cyrus på sosiale medier at en spesiell jubileumsepisode skulle sendes 24. mars 2026 på Disney+. I en kort video lagt ut på nettet ser man en bil kjøre opp foran det ikoniske Studio 9. En kjent skikkelse stiger ut og gjenskaper umiddelbart seriens verden.

Kunngjøringen skapte raskt begeistring blant fansen, og mange av dem delte sine minner fra showet. Ifølge Variety vil episoden være et dybdeintervju med Miley Cyrus. Programlederen er podkaster Alex Cooper, og den vil inneholde arkivopptak som aldri før er vist og gjenskapinger av ikoniske sett, som Stewarts' stue og Hannahs ikoniske walk-in-closet.

Tilbake til der det hele startet. 🖤 Hannah Montana 20-årsjubileumsspesialen har premiere 24. mars på @DisneyPlus . #MileysMemories pic.twitter.com/nC0dK9xqcE — Miley Cyrus (@MileyCyrus) 17. februar 2026

En uttalelse fylt med takknemlighet

I en melding til fansen sin understreket Miley Cyrus hvor viktig karakteren er i livet hennes. Hun bekreftet at Miley Stewart, den tilsynelatende vanlige high school-eleven som forvandles til popstjernen Hannah Montana, alltid vil være en del av henne, og at serien formet livet hennes like mye som publikums. Denne uttalelsen markerer et vendepunkt. Etter flere år med forsøk på å distansere seg fra Disney-imaget sitt, representerer denne tilbakekomsten en bevisst forsoning.

Jubileumsepisoden presenteres som en måte å «takke de som har støttet den siden starten». Disney beskriver også arrangementet som «et ekte kjærlighetsbrev til fansen». Plattformen planlegger å ha en dedikert samling som inkluderer alle fire sesonger av serien samt spin-off-filmene.

Et popfenomen på 2000-tallet

Ved lanseringen fortalte «Hannah Montana» historien om dobbeltlivet til en vanlig tenåring som i hemmelighet forfølger en karriere som popstjerne. Dette enkle, men effektive konseptet vant raskt et internasjonalt publikum. Serien ble nominert til Emmy-priser og skapte en stor musikkfranchise, med flere album sertifisert platina og gull. To spillefilmer ble også utgitt, inkludert «Hannah Montana: The Movie» i 2009.

Utover tallene, påvirket serien popkulturen på 2000-tallet dyptgående: mote, musikk, frisyrer, merchandise ... Den fargerike estetikken og karakterenes energi satte sitt preg på en hel generasjon. Selv i dag, ifølge data utgitt av Disney+, har «Hannah Montana»-katalogen samlet over en halv milliard timer med seertid på plattformen over hele verden. Et bevis på seriens vedvarende popularitet.

Nostalgi: en samlende kraft

Den annonserte tilbakekomsten tar ikke form av en ny sesong med fiksjon, men snarere en spesiell begivenhet med fokus på minner og deling. Ved å gjenoppleve ikoniske steder og avduke tidligere usete arkivopptak, ser det ut til at Miley Cyrus ønsker å tilby et øyeblikk av kontakt. Dette valget samsvarer med en bredere trend: jubileene for kultserier, som samler tidligere skuespillere og fans for å dele felles minner.

Nostalgi blir en samlende kraft her, i stand til å bringe sammen flere generasjoner. For mange seere representerer serien «Hannah Montana» mye mer enn underholdning. Den fremkaller en spesifikk periode i ungdomsårene, preget av sangene og episodene som sendes på Disney Channel.

Tjue år etter lanseringen forbereder «Hannah Montana» seg på å returnere med en spesialepisode med Miley Cyrus i hovedrollen. Med arkivopptak, gjenskapte sett og personlige anekdoter lover arrangementet å bli en følelsesladet opplevelse. Følg med 24. mars 2026 på Disney+ for å gjenoppleve verden som definerte en generasjon.