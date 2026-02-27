Etter Pamela Anderson er rollebesetningen til nyinnspillingen av «Baywatch» spennende.

To tusen skuespillere, modeller og livreddere i lære strømmet nylig til Marina del Rey-stranden under en mirakuløs sol for den åpne auditionen til Fox-nyinnspillingen av «Baywatch». Denne massive casting-erklæringen, kombinert med et reklamearrangement, har som mål å gjenopplive legenden om California-strendene 25 år etter den originale kultklassikeren.

14 000 søknader, 2000 utvalgte

Etter 14 000 søknader var det bare 2000 heldige personer – i alle aldre og med alle kroppstyper – som gikk catwalken i strandtøy til tross for temperaturen på 10 °C, melder Variety . Fra en mor og datter fra Colorado uten tidligere erfaring til en klovn i whiteface og en veileder som opplevde en midtlivskrise, var mangfoldet det viktigste. Den kanadiske skuespilleren og bryteren Stephen Amell (hovedrollen i nyinnspillingen) blandet seg til og med forbløffet med publikum: «Alt dette er så rart.»

Ekspress-casting: 45 sekunder flatt

Kandidatene brukte 45 sekunder foran 20 rollebesetningsledere: badevakter, statister, barflyvere og til og med hovedroller som ennå ikke er skrevet. Margaret «BB» Dupré (77 år gammel, Pamela Andersons mangeårige kroppsbygger) og Athena Vas (gresk kroppsbygger) legemliggjør denne eklektiske jakten på det neste røde ikonet. Filmingen starter i mars.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Emily Hayden (@emilyhayden)

Massiv oppstyr på sosiale medier

På X (tidligere Twitter) og Instagram har bilder fra den virale castingen eksplodert i popularitet: «Hvem blir den neste Hasselhoff?» , «Vi vil se slowmotion-repriser!» , «Vanvittig casting!» Fans spekulerer i Pamela Andersons etterfølgere, deler hysterisk morsomme bilder (mor med saks på parkeringsplassen, vannklovn) og blusser opp debatten om nostalgi kontra modernitet på nytt. Emneknaggen #BaywatchReboot er trending.

Denne nyinnspillingen satser på nostalgien til en milliard seere per episode. Med denne tidlige omtalen kan Fox godt bringe «Baywatch» tilbake i rampelyset i 2026.