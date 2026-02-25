Sesong 3 av «Wednesday»: En fast Tim Burton-gjest blir med i serien

Winona Ryder, som nettopp har kommet fra «Hawkins and its Demogorgons», etablerer seg på Nevermore Academy. Den offisielle kunngjøringen fra Netflix 23. februar 2026 bekrefter at hun skal ha gjesterollen i flere episoder av sesong 3 av «Wednesday». Dette markerer nok et samarbeid med Tim Burton og en gjenforening med Jenna Ortega, hennes motspiller fra «Beetlejuice».

En gjenganger i Burton-universet

Winona Ryder er ikke fremmed for den fantastiske og makabre verdenen til den amerikanske regissøren Tim Burton. Samarbeidet deres går tilbake til «Beetlejuice» fra 1988, hvor hun spilte den opprørske Lydia Deetz, en rolle hun gjentok i oppfølgeren fra 2024. De jobbet også sammen på «Edward Scissorhands» (1990) og «Frankenweenie» (2012).

Tim Burton selv sa at han var «henrykt» over gjenforeningen: «Hun passer perfekt inn i dette universet. Hun er en veldig kjær venn.» Serielederne Alfred Gough og Miles Millar roste også den «ubestridte dronningen av outsider-karakterer», og fremhevet hennes uvurderlige bidrag til Nevermore.

Tabitha: Et nytt mysterium i Nevermore

Winona Ryder skal spille Tabitha, en ny karakter som ikke tilhører de originale tegneseriene fra «Addams Family» eller tidligere sesonger. Hennes eksakte rolle er fortsatt et mysterium, men hun blir med i en rekke nye rollebesetningsmedlemmer: Eva Green (Ophelia, Morticias søster), Chris Sarandon (Balthazar), Noah Taylor (Cyrus), Kennedy Moyer (Daisy) og Oscar Morgan (Atticus).

Filmingen har begynt i Dublin, og lover «nye elever, nye lærere og Addams-familiens hemmeligheter i en forfallende tilstand.» Denne tredje sesongen, som er forventet i 2027, følger den andre sesongen, som ble sendt i august 2025 og hadde Lady Gaga og Christopher Lloyd i hovedrollene.

En bro mellom to verdener

Timingen er perfekt: noen måneder etter slutten av «Stranger Things» går Winona Ryder fra en 80-talls grøsserserie til en viktoriansk gotisk tenåringsserie. Hun gjenforenes med Jenna Ortega, som spilte datteren hennes Astrid i «Beetlejuice», og fullfører dermed en positiv sirkel av kunstneriske samarbeid.

Med Winona Ryder i Nevermore ser sesong 3 av «Wednesday» ut til å bli en stor begivenhet, som blander Burtons arv med en prestisjefylt rollebesetning. Dette tilskuddet forsterker Tim Burtons utvidede univers på Netflix og gir fansen en uventet krysning mellom Hawkins-monstrene og Addams-familiens særegenheter. Vi må vente til 2027 for å oppdage Tabitha og akademiets nye mysterier ...