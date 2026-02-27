Hvordan denne kunstneren gjør «feite kropper» til et sentralt kunsttema

Både i gallerier og på catwalks forblir visse kropper dessverre henvist til kantene. Hva om kunsten ble et rom hvor du endelig kunne se dem annerledes? Med et direkte, følsomt og dypt kroppsliggjort verk plasserer Sophia Lang fete kropper i sentrum av bildet og inviterer deg til å endre perspektivet ditt.

Fra mote til verksted: å endre fokus

Sophia Lang startet karrieren sin i den svært kodifiserte moteverdenen. Hun jobbet som stylist for Lacoste og var modell for Pierre et Gilles, store skikkelser innen iscenesatt fotografering. En fordypning i hjertet av en bransje der image regjerer ... og der kroppsstandarder er spesielt restriktive.

Mangelen på størrelsesmangfold innen mote blir faktisk jevnlig kritisert. En fersk rapport fra Council of Fashion Designers of America (CFDA) og PVH Corp. fremhevet underrepresentasjonen av kroppstyper i pluss-størrelse i moteshow og kampanjer. I denne sammenhengen er Sophia Langs overgang til samtidskunst langt fra ubetydelig. Det er det virkelige skiftet i fokus som har ført til en verden der kroppen er standardisert for å gjøre den til et fritt, sentralt og politisk subjekt.

Når en skala blir truende

Noen verk er umiddelbart slående. Blant dem forvandler en vekt full av spiker en vanlig gjenstand til et fiendtlig instrument. Å veie seg, et daglig ritual for mange, blir plutselig en farlig opplevelse. Referansen er klar. Kroppsmasseindeksen (BMI), som er mye brukt av Verdens helseorganisasjon (WHO), klassifiserer kropper i henhold til normative kategorier. Likevel fremhever en rekke samfunnsvitenskapelige studier begrensningene og de stigmatiserende effektene av dette verktøyet.

Forskning publisert i Social Science & Medicine viser hvordan medikalisering av vekt kan forsterke diskriminering. I Frankrike analyserer sosiologen Solenne Carof disse ekskluderingsmekanismene i detalj i boken sin «Fatphobia: Sociology of an Invisible Discrimination» . Ved å skulpturere en aggressiv skala representerer Sophia Lang ikke bare et objekt: hun materialiserer det gjennomgripende sosiale presset, den typen som siver inn i de mest intime aspektene av livet.

Kjød som en estetisk kraft

Arbeidene hans er ikke begrenset til fordømmelse. Han hyller også materie. I installasjonene hans blir volumer omfavnet, forsterket, noen ganger fragmentert. Hud, folder og kurver blir integrerte plastiske elementer.

Kunsthistorien har allerede hyllet kropper langt unna dagens standarder – fra lerretene til Peter Paul Rubens til de vellystige skulpturene til Fernando Botero. Forskjellen her ligger i perspektivet: det er ikke lenger et eksternt blikk som stiliserer, men en tilnærming forankret i levd erfaring og kritisk refleksjon. Tidsskriftet Body & Society har vist hvordan synligheten av marginaliserte kropper forvandler kollektive forestillinger. Ved å stille ut, særlig på Salon de Montrouge, skriver kunstneren Sophia Lang disse kroppene inn i samtidskunstens legitime rom.

Mellom patologisering og hyperseksualisering

Den fete kroppen svinger ofte mellom to ytterpunkter: oppfattes som et «medisinsk problem» eller reduseres til en fantasi.Den amerikanske historikeren Sabrina Strings sporer treffende i «Fearing the Black Body» de rasemessige og moralske røttene til moderne fethetsfobi. Den britiske forskeren Charlotte Cooper analyserer på sin side hvordan visuell kultur begrenser fete kropper til komiske eller overdrevne roller. Sophia Lang trosser disse kategoriseringene. Verkene hennes verker ikke karikerer eller dramatiserer. De tilfører kompleksitet. Du blir ikke konfrontert med en provokasjon, men med en tilstedeværelse.

En kunst som refokuserer og gjenoppretter verdi

I installasjonene sine fremkaller Sophia Lang hverdagssituasjoner: å spise på t-banen, dra til stranden, besøke en lege. Kontekster der den fete kroppen ofte blir mål for kommentarer. World Obesity Federation dokumenterer stigmaet knyttet til vekt, også i medisinske kretser. Ved å innlemme disse realitetene snur Sophia Lang perspektivet: problemet er ikke kroppen, men måten den oppfattes på. Verkene hennes fungerer som apparater. De tvinger deg til å posisjonere deg selv. Observerer du? Dømmer du? Eller aksepterer du å dekonstruere det du trodde var åpenbart?

Ved å stille ut fete kropper i kunstinstitusjoner søker ikke Sophia Lang bare synlighet. Hun endrer selve definisjonen av estetisk verdi. Hun hevder at alle kroppstyper fortjener å bli vist, skulpturert og feiret. Gjennom skulpturer, videoer og installasjoner blir kjøtt og blod til språk. Kurver blir styrke. Begrepet «feit kropp», brukt beskrivende og selvsikkert, bidrar til en kraftfull gjenbruk.

Til syvende og sist åpner Sophia Langs arbeid opp et rom der kroppslig mangfold ikke lenger er perifert, men sentralt. Et rom der du inviteres til å se annerledes – og kanskje også til å se på deg selv annerledes.