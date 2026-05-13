41 år gammel skal sangeren Delta Goodrem representere Australia i Eurovision 2026.

For et år siden erklærte Delta Goodrem: «Selvfølgelig skal jeg delta i Eurovision. Jeg elsker det!» Et år senere er det en avgjort sak. Den australske sangeren skal representere landet sitt i Wien i Eurovision 2026 – og oddsen er i hennes favør.

En offisiell kunngjøring

1. mars 2026 annonserte SBS, den offisielle australske kringkasteren, gjennom en intern utvelgelsesprosess at Delta Goodrem skulle representere Australia i Eurovision Song Contest 2026 i Wien med sangen «Eclipse». Sangen ble skrevet av Delta Goodrem sammen med Ferras AlQaisi, Jonas Myrin og Michael Fatkin. Denne interne utvelgelsen, uten offentlig avstemning, har vært standard praksis for Australia siden debuten i konkurransen i 2015.

«Formørkelse» – en iscenesettelse som reflekterer universet

I en uttalelse som ble delt etter sine første øvelser på Wiener Stadthalle, beskrev Delta Goodrem sin kunstneriske visjon: «Å opptre på Eurovision-scenen er noe jeg føler dypt i hjertet mitt, og jeg bærer Australia med meg i hver tone og hvert øyeblikk. Jeg ønsket at iscenesettelsen skulle bevege seg som selve universet, omfavne lys og skygge, mildhet og styrke.» Hun insisterte også på å bruke kreasjoner av australske designere, samtidig som hun innlemmet elegansen til Wien, vertsbyen.

En kunstner med en betydelig merittliste

Delta Goodrem er en av de mest dyktige australske artistene i sin generasjon. Hun signerte sin første platekontrakt som 15-åring, har solgt over 9 millioner album over hele verden og har oppnådd fem nummer én-album og ni nummer én-singler i Australia. Hun har også samarbeidet med Céline Dion, den australsk-britiske sangeren Olivia Newton-John, den amerikanske jazz- og tradisjonelle popsangeren Tony Bennett og den amerikanske sangeren og låtskriveren Michael Bolton. I Australia så 2,21 millioner seere Eurovision Song Contest i 2025 – en rekord.

En drøm uttrykt lenge før utvelgelsen

I et intervju med The Sun våren 2025 uttrykte Delta Goodrem sin entusiasme for konkurransen: «Selvfølgelig ville jeg gjort Eurovision. Jeg elsker det! Jeg har ideer om hva jeg ville gjort hvis jeg deltok, det er helt sikkert.» Hun beskrev en genuin besettelse: «Jeg fløy til London og så noen av semifinalene. Jeg elsker kreativiteten i det hele. Du oppdager utrolig talent.» Utvelgelsen hennes av SBS oppfylte dermed en tydelig uttrykt ambisjon.

En seriøs kandidat til seieren

Jess Carniel, Eurovision-forsker og førsteamanuensis ved University of Southern Queensland, anser Delta Goodrem som en seriøs kandidat: «Goodrem har en ekte fanbase i Europa, og det er en betydelig fordel i en konkurranse der publikumsstemmen fortsatt er avgjørende.» Delta Goodrem vil opptre som nummer 11 i den andre semifinalen i konkurransen, som sendes direkte 15. mai 2026 klokken 05.00 AEST i Australia.

Australia i Eurovision: en langvarig historie

Siden den offisielle debuten i 2015 har Australia sendt noen av sine mest fremtredende artister til Eurovision-scenen: Guy Sebastian, Dami Im (som endte på andreplass i 2016), Kate Miller-Heidke, Montaigne, Electric Fields og Go-Jo i 2025. Australsk deltakelse forhandles årlig med European Broadcasting Union, som SBS har vært assosiert medlem av i over 30 år. Delta Goodrem følger i denne tradisjonen – men med en mer etablert internasjonal profil enn mange av sine forgjengere.

Delta Goodrem i Wien, «Eclipse» i ørene til 166 millioner seere – Australia har kanskje sendt sin mest erfarne deltaker hittil. Hvis sangeren lykkes 15. mai, vil hun skrive historie i konkurransen. Og hun har allerede bevist at hun vet hvordan man skriver flotte kapitler.