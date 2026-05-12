Shakira signerer den offisielle hymnen for VM i 2026

Seksten år etter «Waka Waka» er Shakira tilbake for VM. Den colombianske sangeren avduket nylig «Dai Dai», den offisielle hymnen til 2026-turneringen, i samarbeid med den nigerianske afrobeats-giganten Burna Boy. Og de første reaksjonene er i tråd med arrangementet.

«Dai Dai» – hva tittelen betyr

«Dai Dai» kommer fra det italienske uttrykket som betyr «kom igjen, kom igjen» eller «la oss gå» – både en oppmuntring, en stadion-sang og en kollektiv feiring. Selve refrenget formidler denne flerspråklige intensjonen: «Dai, dai, we go, dale, ale, let's go» – fra italiensk til spansk til engelsk, alt i én flytende bevegelse. Låten blander karibiske rytmer, latinamerikansk pop og afrobeats – en blanding designet for stadioner, fansoner og sommerspillelister.

Teaseren filmet på Maracanã

Teaseren, som ble utgitt 7. mai 2026, ble filmet på Maracanã stadion i Rio de Janeiro, bare dager etter Shakiras historiske konsert foran 2 millioner mennesker på Copacabana-stranden. I det omtrent ett minutt lange klippet danser Shakira på stadionets bane i et elektrisk blått skjørt og en knallgul topp, mens hun holder den offisielle «Trionda»-ballen.

Danserne rundt henne har på seg farger inspirert av de deltakende nasjonene. Videoen åpner med fire ballonger – én for hver av de fire verdensmesterskapene knyttet til Shakira: 2006, 2010, 2014 og 2026 – og avsluttes med fyrverkeri og et luftfoto av stadionet med påskriften «Vi er klare» .

1,9 millioner likerklikk på under 24 timer

Videoen, som ble publisert i fellesskap av Shakira, Burna Boy og FIFA på Instagram, fikk 1,9 millioner likerklikk på under 24 timer. Reaksjonene var umiddelbare og overveldende på sosiale medier. Noen brukere lurte på om sangen kunne konkurrere med fenomenet «Waka Waka», som har blitt urørlig i den kollektive fantasien. Andre mener derimot at Shakira fortsatt er den ideelle artisten til å legemliggjøre den universelle og festlige fotballånden.

Den eneste artisten som har opptrådt på fire verdensmesterskap

Shakira er nå den eneste artisten i historien som har vært med på sanger knyttet til fire forskjellige utgaver av verdenscupen. «Waka Waka» er fortsatt en av hennes største hits med over 4 milliarder visninger på YouTube og en Guinness-rekordliste som den mest strømmede offisielle verdenscupsangen på Spotify. Den globale utgivelsen av «Dai Dai» er satt til 14. mai 2026 – fire uker før turneringen starter 11. juni.

En andre tittel etter «Lighter», kritisert

«Dai Dai» er den andre låten som er utgitt fra FIFAs offisielle album for VM i 2026. Før den var «Lighter», skrevet av den amerikanske sangeren, rapperen, låtskriveren og musikeren Jelly Roll og den meksikanske sangeren og låtskriveren Carín León, den første singelen som ble utgitt, men den fikk betydelig offentlig kritikk. I år gir FIFA ut et album med flere spor i stedet for én offisiell sang – et brudd på tidligere utgaver.

«Dai Dai» – kom igjen, kom igjen – det er akkurat det Shakira sier til verden med dette comebacket. Seksten år etter at hun plantet «Waka Waka» i den kollektive hukommelsen, er hun tilbake med Burna Boy for å skrive neste kapittel. Nå gjenstår det å se om stadioner rundt om i verden vil synge med på dette refrenget med samme iver som sanddynene i Johannesburg gjorde i 2010.