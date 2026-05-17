Fra sangerinnen Rosalía til Madonna, hvorfor fascinerer nonne-estetikken popstjerner?

Gjennom hele et albumcover eller en musikkvideo ifører kvinnelige sangere seg nonnens drakt og holder seg religiøst til denne katolske estetikken med dens plettfrie koder. Rosalía, Madonna, Lily Allen og Lana Del Rey har alle glidd inn i rollen som denne fromme kvinnen og tilegnet seg denne hellige stilen. Forvandlet til levende portretter av katolisismen, tar de nonnen ut av klosterveggene og gjør henne til en kunstnerisk signatur. Hvor kommer denne fascinasjonen for kirkeantrekk fra?

Når stjerner hyller katolsk estetikk

På sitt nyeste album, «Lux», ifører sangeren Rosalia seg et slør som knapt avslører det slående ebenholtshåret. Innhyllet i en slags hvit puppe gir hun inntrykk av å være gjenfødt. Etter å ha iført seg djevelens horn og tolket alle syndene i bibeltekstene på nytt i «Motomami», forvandler hun seg til en god samaritan. Det er som om nåden på mirakuløst vis har berørt henne. For å forbli i samsvar med denne guddommelige kunstneriske retningen, et fullstendig avvik fra hennes forrige EP, har hun også fylt tekstene og vokalen med renhet, inspirert av klassisk musikk.

Før henne gikk mange andre store navn innen musikk foran henne i denne forløsende kunsten. Madonna lanserte denne estetiske bevegelsen for helgenkåring ved å bringe nonnen ut av klosteret sitt. Lady Gaga tok samme vei av omvendelse og imiterte henne i videoen sin til «Alejandro», der hun kombinerte en helkroppskappe med futuristiske platåsko. Rihanna tilbød imidlertid en helt annen versjon på forsiden av Interview magazine, med et kors tatovert på kinnet og en elegant lipgloss som kolliderte med nonnens beskjedne drakt. I mellomtiden håndterte Lana Del Rey, tro mot sin melankolske signatur og vintage-estetikk, disse universelle kodene med mer forsiktighet, og adopterte personaen til et religiøst ikon.

«Nonnen» har nærmest blitt en motvillig kjendis, et moteikon, en inspirasjonsfigur. Selv om hun sendte frysninger nedover ryggraden vår i «Nonnen», ruver hun også stort i popverdenens fantasi. Likevel har ikke disse stjernene plutselig blitt berørt av Den hellige ånd. Denne merkelige fascinasjonen for kvinner som vier sine liv til Gud er ikke et resultat av guddommelig åpenbaring. Forklaringen er langt mer jordnær.

Hva dette hellige stilvalget avslører i bakgrunnen

«Nonnen», som så ofte brukes i skrekkfilmer, er ikke bare et kostyme som skrekkfans bruker på nyttårsaften. Hun dukker jevnlig opp i en verden som er antitesen til beskjedenhet, nøysomhet og stillhet. Omgjort som et kreativt element, er den «gode søsteren» ikke bare en legemliggjørelse av renhet. Selv om stjerner kan utnytte hennes estetikk, til tross for risikoen for blasfemi, deler de ikke alle de samme intensjonene.

Nonnen legemliggjør en hel rekke symboler og verdier. Til syvende og sist fremkaller hun et helt leksikon: lydighet, grenseløs hengivenhet, kyskhet, men også ydmykhet og nestekjærlighet. Hun er faktisk antitesen til popstjerner, som lever i rampelyset mens hun ber i skyggene av klostre. Hun åpner bare munnen for å motta nattverd, mens popstjerner bruker den til å fordømme og rope det hjertet deres holder tilbake. Enda mer stemningsfullt: hun visker ut seg selv der dagens kunstnere søker å gjøre et varig inntrykk. Noen stjerner er avhengige av dette svært visuelle og samlende bildet for å bedre gjengi sine personlige opplevelser og forsterke effekten av kontrast. Målet med denne manøveren? Å provosere frem et kraftig estetisk sjokk.

Religiøs klesdrakt fungerer som et umiddelbart lesbart visuelt språk. Den kondenserer motstridende forestillinger til ett enkelt blikk: uskyld og overtredelse, tilbaketrekning fra verden og total eksponering. Dette gjør den til et ideelt verktøy for popkultur. Rosalia, Madonna og Sabrina Carpenter plagierer ikke bare en beskjeden kleskode. De tar «nonnen» ut av sin tradisjonelle kontekst for skuespillets skyld. «Det stjerner elsker å gjøre er å gjøre det hele subversivt», forklarer Clément Laré, en journalist som spesialiserer seg på mote og popkultur for Madame Figaro .

Ulik tolkning fra kunstner til kunstner

For noen tjener nonnens estetikk først og fremst som et middel til å skape narrativ spenning. Rosalía, for eksempel, spiller ofte på transformasjonssykluser: fra det hellige til det profane, fra synd til forløsning, som om hvert album var en fase av metamorfose. Det religiøse plagget blir deretter en markør for overgang, nesten et rituelt kostyme som signaliserer en kunstnerisk «gjenfødelse».

For andre er problemstillingen mer provoserende og historisk. Madonna forsto tidlig kraften til katolske symboler i vestlig kultur. Ved å undergrave dem, søker hun ikke bare å sjokkere, men også å stille spørsmål ved moralsk autoritet, kontrollen over kvinners kropper og religionens plass i popkulturen. Nonnens drakt blir et kritisk, nesten politisk, verktøy.

I en mer estetisk og melankolsk tilnærming bruker Lana Del Rey disse kodene som fragmenter av amerikansk og europeisk billedspråk: glassmalerier, slør, kontemplasjon. For henne er den religiøse figuren ikke nødvendigvis subversiv, men snarere nostalgisk, som et mentalt bakteppe som fremkaller en idealisert og allerede tapt idé om renhet.

Kort sagt fascinerer nonnen popmusikk fordi hun er en perfekt figur av selvmotsigelse: stille, men visuelt svært uttrykksfull; beskjeden, men likevel umiddelbart gjenkjennelig. Og i en verden der alt må sees og legges merke til, gjør denne kontrasten henne til en utømmelig kilde til inspirasjon.